Stadt unter Feuer: Rauchwolken über der syrischen Grenzstadt Dscharabulus am 24. August Foto: Umit Bektas/Reuters

Die Militäroperation »Schild des Euphrat«, die mit der Eroberung der syrischen Grenzstadt Dscharabulus durch türkische Truppen und verbündete syrische Milizen Ende vergangener Woche begann, geht unvermindert weiter. Am Montag vermeldeten die türkischen Streitkräfte, man habe zehn Dörfer in der Region südlich von Dscharabulus und drei Dörfer in der Gegend um Al-Rai (türkisch Cobanbey) von »Terroristen« gesäubert. Der Hauptteil der Kampfhandlungen richtete sich dabei gegen kurdische Milizen der Volksverteidigungskräfte YPG und gegen die mit ihnen verbündeten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Auf Twitter sind unterdessen erste Bilder gefangener kurdischer Kämpfer aufgetaucht. Mitglieder dschihadistischer Gruppen, die an der türkischen Offensive beteiligt sind, posieren mit den YPG-Ausweisen der Kombattanten. Einige der Gefangenen weisen offensichtliche Folterspuren auf.

Wie lange türkische Truppen auf syrischem Territorium agieren sollen und welche Ausmaße das von Ankara besetzte Terrain annehmen soll, bleibt unklar. Der stellvertretende Ministerpräsident der Türkei, Numan Kurtulmus, behauptete am Montag, man plane nicht, »in Syrien zu bleiben«. Die Regierung in Damaskus sei außerdem von der Operation im Vorfeld informiert worden.

Ebenfalls am Montag bekräftigte Außenminister Mevlüt Cavusoglu, dass das Ziel der Intervention sei, die kurdischen Kräfte nach Osten abzudrängen. »Die YPG muss sich hinter den Euphrat nach Osten zurückziehen. (…) Wenn sie das nicht tun, werden sie angegriffen werden.« Der Forderung nach einem Rückzug der kurdischen Kräfte hinter den Euphrat haben sich auch die Vereinigten Staaten angeschlossen. Allerdings kritisierte am Montag erstmals ein offizieller Vertreter der USA die Auseinandersetzungen zwischen pro-türkischen Milizen und kurdischen Kämpfern scharf. »Wir wollen klarmachen, dass wir diese Gefechte – in Gebieten, wo es den IS nicht gibt – inakzeptabel und zutiefst besorgniserregend finden«, twitterte der Diplomat Brett McGurk aus einem Treffen des US-Verteidigungsministeriums.

Kurdische und SDF-Milizen haben indessen begonnen, ihre Stellungen in der erst kürzlich vom IS befreiten Stadt Manbidsch zu verstärken, da vermutet wird, dass diese Ankaras nächstes Ziel ist. In kurdischen Städten im Norden Syriens kam es zu Demonstrationen unter der Losung »Türkei raus aus Rojava und Syrien«.