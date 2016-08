Früh aufstehen und blockieren

Musiker des Netzwerks »Lebenslaute« haben am Montag morgen vor den Kelley Barracks, der US-Kommandozentrale für Luftschläge in Afrika, in Stuttgart-Möhringen protestiert. Man sei extra zeitig angereist, zitierte die Stuttgarter Zeitung einen Bandsprecher: »Wenn wir erst um zehn Uhr gekommen wären, hätte die Polizei die Situation besser im Griff gehabt«. Mit der Aktion unter dem Titel »Schlussakkord dem Drohnenmord« wollte die Gruppe gegen den Einsatz der unbemannten Mordmaschinen durch die USA in Afrika demonstrieren.