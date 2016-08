Schnörkellose Gedichte: Gregor M. Lepka Foto: Reinhard Winkler

Seinen 80. Geburtstag konnte er vor kurzem noch feiern – er, der nie davon ausgegangen war, einmal so alt zu werden. Gregor M. Lepka, der 1936 in Salzburg geborene Schriftsteller, konnte sich als junger Mann aber ebensowenig vorstellen, dass sich die Weltlage während seiner Lebensspanne derart zum Desaströsen hin entwickeln und dass er das Scheitern all seiner Hoffnungen auf politische Veränderung erleben würde. Beirren oder gar abbringen von seiner sozialistischen Überzeugung ließ Lepka sich dennoch nicht. 1991 veröffentlichte er ein Gedicht mit dem Titel »Wende«: »Wenn alles sich ändert / wäre es an der Zeit / gleich zu bleiben. / Wenn alle denken, / die Vernunft / gepachtet zu haben, / sei man der letzte Verrückte.«

Als ich Lepka kennenlernte, war er Mitte 50 und hatte gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Geschrieben und in Literaturzeitschriften publiziert hatte er freilich schon seit den fünfziger Jahren, und die literarische Produktion brach auch nicht ab, als ihm zwischenzeitlich das Engagement in der Kommunistischen Partei Österreichs wichtiger erschien als das Schreiben. Als geradlinig kann man seinen Lebensweg ohnehin nicht bezeichnen: Der drückenden Atmosphäre im Nachkriegsösterreich entfloh Lepka 1956 nach Neuseeland, das damals Arbeitskräfte aus Europa anwarb. Fünf Jahre sollte er am anderen Ende der Welt verbringen, arbeitete u. a. als Briefträger und eignete sich die englischsprachige Literatur an. Seine schnörkellosen Gedichte – mal von Alltags- und Naturbeobachtungen ausgehend, mal konzise Gedankenlyrik – ist davon merklich beeinflusst.

Zurück in Österreich ergriff Gregor M. Lepka den Brotberuf eines Versicherungsvertreters – und war stolz darauf, der vermutlich einzige Vertreter ohne Führerschein zu sein. Mit seiner Frau, der Schriftstellerin Waltraud Seidlhofer, lebte er in einem kleinen Haus voller Bücher im oberösterreichischen Thalheim bei Wels und bildete mit ihr ein literarisch noch ungleicheres Paar, als Friederike Mayröcker und Ernst Jandl es waren, ist Seidlhofer doch eine Exponentin der experimentellen Literatur. Das hinderte die beiden nicht, 2012 zumindest ein gemeinsames Buch herauszubringen (»Danu/Donau. Eine Reise«), in dem sie mit ganz unterschiedlichen Mitteln über eine gemeinsame Kreuzfahrt zum Donaudelta schrieben. Für mich in der oberösterreichischen Provinz Aufgewachsenen war die Begegnung mit dem Paar von entscheidender Bedeutung, denn ich lernte von ihnen nicht nur viel über Literatur, sondern erlebte auch das erste Rollenvorbild linker Intellektueller.

Lepkas spätem Debüt »So, als wäre …« (1989) folgte eine beachtliche Reihe weiterer Gedichtbände wie »Minimalismen« (1994), »In bemerkbaren Abständen« (1998), »Ohne Zeichen sein« (2002) und »An der Zeit vorbei« (2011). Einmal hat Lepka aber auch ein Prosabuch publiziert. In »Der Auswanderer« (2012) beschreibt er einen Österreicher, der – anders als er – in Neuseeland geblieben und alt geworden ist. Der kurze Text endet bitter mit dem Brief eines alten Freundes aus Österreich, in dem dieser von seinen Sorgen über das »Ausländerproblem« schreibt und der Partei, »die sich dieses Problems ernsthaft annimmt«. Der Auswanderer wirft den Brief weg.

Nach seiner Pensionierung konnte Lepka sein Leben endlich ganz der Literatur widmen. Seine nie versiegende Neugier und sein erstaunliches Talent zur Freundschaft ermöglichten ihm den Dialog mit Literaten und Künstlern aller Altersgruppen und aller ästhetischen Richtungen. Unermüdlich verfolgte er das Werk seiner zahlreichen Freundinnen und Freunde, besuchte ihre Lesungen und Vernissagen – auch dann noch, als es ihm schwer fiel. Lepkas Lesepensum war enorm, die Bücher und Zeitschriften stapelten sich neben seinem Lesesessel und waren bei jedem Besuch Gesprächsthema. In den letzten Jahren häuften sich seine Publikationen, u. a. erschien 2014 ein umfangreicher Auswahlband in polnischer Übersetzung (»Eine Art von Zweisamkeit/Sposób na bycie we dwoje«). Lepka schien so umtriebig, dass sein Tod überraschend kam, obwohl seine Gesundheit schon länger angegriffen war. Am 20. August ist er im Alter von 80 Jahren gestorben. Wenn ich jetzt den letzten Band »Die Sicht auf die Dinge« (Verlag Berger, Horn 2015) aufschlage, springen mir die resignativen Passagen ins Auge: »Schwierig, / sein Ich zu bewahren / in diesen düsteren Zeiten, / immer mehr / frisst sich der neoliberale Wahn / in die Gehirne.«

