Unter Tage, an der Küste. Rohstoffe lagern 1.650 Meter unter der See Foto: 2016 Nautilus Minerals

Es wäre eine Premiere: 2018 will die Firma Nautilus Minerals Inc. vor der Küste Papua-Neuguineas das erste Bergbauprojekt in der Tiefsee starten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch der Gegenwind nimmt zu. Binnen weniger Tage haben sich eine Million Menschen im Rahmen einer Unterschriftensammlung des internationalen Kampagnennetzwerkes Avaaz gegen das Vorhaben positioniert.

Nautilus, ein an den Börsen in Toronto und London gelistetes kanadisches Unternehmen, will das Projekt über eine Tochterfirma (Nautilus Minerals Niugini Ltd.) umsetzen. Zu den Hauptaktionären des Konzerns gehören mit Epion Holdings (22,4 Prozent), Teck Cominco (7,2 Prozent) und Anglo American (5,7 Prozent), drei der weltweit größten Rohstoffriesen. Für knapp 108 Quadratkilometer, heißt es in der bereits 2008 erstellten Projektzusammenfassung, die auf der Firmenwebseite einsehbar ist, habe man in Papua-Neuguinea bereits genehmigte Abbaurechte in dem zur 200-Meilen-Wirschaftszone gehörenden Küstengebiet. Für weitere knapp 89 Quadratkilometer seien Anträge eingereicht. Außerdem gebe es Erkundungsgenehmigungen bzw. -verfahren in Tonga, Fidschi, Neuseeland und den Salomonen. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass das konkrete Abbaugebiet Block Solwara-1 mit 0,112 Quadratkilometern »extrem klein« sei.

Das Abwiegeln verfängt bei den Kritikern nicht. Denn die Einflüsse des Abbaus auf das Ökosystem in der pazifischen Tiefsee würden sich über einen deutlich größeren Raum hinziehen. Zudem könne trotz der Umweltgutachten derzeit niemand eine verläss­liche Aussage treffen, welche mittel- und langfristigen Folgen das Projekt habe: es wäre das erste seiner Art.

1.500 bis 1.650 Meter unter dem Meeresspiegel locken in Solwara-1 am Grunde der Bismarcksee (die angrenzenden Inseln gehörten einst zum kurzlebigen deutschen Kolonialreich) Lagerstätten von SMS, »Seafloor massive sulphide«-Ablagerungen. Es bezeichnet das Äquivalent zu den an Land vorkommenden VMS, die im traditionellen Bergbau einen Großteil der Vorkommen von Zink, Kupfer, Blei, Gold, Silber sowie Seltenen Erden bilden. Beide Arten von Ablagerungen sind direkten vulkanischen Ursprungs, die SMS in der Tiefsee gruppieren sich vor allem entlang der tektonischen Bruchkanten in der Mitte des Atlantik, vor der Westküste der USA und, wie im Falle Papua-Neuguinea, im südöstlichen Pazifik.

Mit zwei Tiefseebergbaugeräten will Nautilus die Lagerstätten quasi abernten. Jeweils eine Maschine soll sich den Angaben zufolge im Einsatz befinden, während die andere auf Standby ist oder gewartet wird. Das geförderte Material werde dann über ein Liftsystem zu einem über dem Gebiet ankernden Basisschiff gepumpt, von wo es mittels Frachtern an Land gebracht wird. Die geringen Distanzen – nur 30 Kilometer bis zur Küste der Insel Neu-Irland, und ein in der Nähe befindlicher Hafen, machen Solwara-1 ökonomische zusätzlich attraktiv.

Die Anfänge des Projekts reichen bis 1995 zurück, als die Lagerstätte entdeckt wurden. Erkundungen, inwieweit ein Abbau sich wirtschaftlich rechnet, fanden 2005 bis 2006 statt. Nachgewiesen sind 870.000 Tonnen erzhaltiges Gestein mit einem Anteil von 6,8 Prozent Kupfer sowie 4,8 Gramm Gold pro Tonne. Um an die erzführenden Schichten zu kommen, müssen Nautilus zufolge zunächst 130.000 Tonnen darüberliegendes Material bewegt werden. Zum größten Teil soll es als Abraum an Ort und Stelle bleiben. Es entstünde dann in der Unterwassermine eine Art Mondlandschaft, wie sie aus Bergbaugebieten an Land bekannt ist.

2011 hat sich die Deep See Mining Campaign (DSM) gegründet – ein Dachverband, dem diverse nationale und internationale Umweltschutzorganisationen angehören. Die australische Sektion von der Nichtregierungsorganisation Oxfam gehört ebenso dazu wie MiningWatch Canada oder die Papua New Guinean Groups Against Seabed Experimental Mining (PNGGASEM). Partner ist Mission Blue, ein Projekt der Sylvia Earle Alliance zum Schutz der Ozeane. DSM selbst versteht sich als Teil der weltumspannenden Vereinigung Deep Sea Conservation Coalition.

»Während Nautilus massiv in Bergbaumaschinerie investiert hat, fehlt es an finanziellen Ressourcen für eine unabhängige wissenschaftliche Begleitung in diesen Tiefen«, schreibt Sylvia Earle, Initiatorin von Mission Blue, in einem Mitte Juli veröffentlichten Appell. Da die Tiefsee ein noch immer nur punktuell erforschter Raum ist, sei es unmöglich, heute schon das Ausmaß aller Risiken abzuschätzen.

Die Aktivisten warnen vor einem Dammbruch, sollte Nautilus tatsächlich 2018 ohne zusätzliche Einschränkungen loslegen können. Die International Seabed Authority (ISA) mit Sitz in Jamaika als zuständige Behörde auf Basis der UN-Seerechtskonvention von 1982, hat schon 26 Erkundungslizenzen für ein Gebiet von 1,5 Quadratkilometern erteilt. Nach Papua-Neuguinea könnte es schon bald vor Fidschi, wo der Rüstungskonzert Lockheed Martin exploriert, sowie auf einer großen Fläche zwischen Hawaii und Mexiko mit dem Abbau weitergehen.

Auf ihrer jüngsten Jahrestagung habe die ISA versäumt, notwendige Schritte einzuleiten, konstatierte Payal Sampat von der Organisation Earthworks Ende Juli in einem Artikel. Gerade deshalb müsse man den Druck auf die Behörde erhöhen, wenigstens großflächige Schutzzonen einzurichten, wenn sich der Bergbau schon nicht ganz verhindern lasse. Verwiesen wird auf das Vorbild Neuseeland. Dessen Regierung hatte im September 2015 die Etablierung des bisher weltgrößten maritimen Schutzgebietes rund um die Kermadec-Inseln, 620.000 Quadratkilometer umfassend und 1.000 Kilometer nordöstlich der Nordinsel Neuseelands gelegen, bekanntgegeben. Dort sind 35 Arten Wale und Delfine sowie drei der weltweit sieben Arten von Meeresschildkröten heimisch. Mit dem Schritt stellte sich Premier John Key, ein Konservativer, ganz bewusst auch gegen die ökonomischen Interessen der Bergbauindustrie.