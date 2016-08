Breites Bündnis: Demonstration während der viertägigen »Blockupy«-Proteste in Frankfurt am Main (18.5.2012) Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Der Bundeshauptstadt steht am kommenden Wochenende ein Protestmarathon ins Haus. Dann wollen verschiedene Gruppen gegen nicht weniger als Rassismus, die AfD, Austeritätspolitik, Kapitalismus, Grenzen und Nationen und für den Feminismus auf die Straße gehen. So ruft für kommenden Freitag das »Blockupy«-Netzwerk bundesweit zur Blockade des Bundesarbeitsministeriums und in diesem Rahmen zu dezentralen Protesten in der Stadt auf. »Wir glauben, es ist dringend an der Zeit, das Lager der Solidarität im Zentrum des europäischen Kapitalismus sichtbar werden zu lassen und hier gemeinsam die vermeintliche Alternativlosigkeit der neoliberalen Mitte anzugreifen – bevor nationale ›Lösungen‹ in Gesetzen, in Parlamenten und auf der Straße überhand nehmen«, kündigte das Netzwerk im Internet an. Die Aktionen von »Blockupy«, die sich »gegen die Verschärfung der Hartz-IV-Gesetzgebung und die Verarmungspolitik in Europa« richten, starten am 2. September pünktlich um 7.30 Uhr morgens am Potsdamer Platz.

Bereits am vergangenen Sonnabend hatte eine Handvoll »Blockupy«-Aktivisten den »Tag der offenen Tür der Bundesregierung« genutzt, um – ausgestattet mit einem Transparent und Konfetti – im Bundesarbeitsministerium für die anstehende Blockadeaktion am Freitag zu werben. Jedoch stahl die neurechte »Identitäre Bewegung« den Kapitalismuskritikern die Show. Etwa ein Dutzend Rechte waren am Mittag medienwirksam aufs Brandenburger Tor geklettert und hatten dort ein großflächiges Transparent mit der Aufschrift »Sichere Grenzen – sichere Zukunft« aufgehängt und Fahnen der »Identitären« geschwenkt.

Am kommenden Sonnabend steigt dann das Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« in den Wahlkampf zum Berliner Abgeordnetenhaus ein und veranstaltet ein maßgeblich gegen die AfD gerichtetes Konzert mitsamt einer Demonstration. Das bundesweite Bündnis mobilisiert dazu, kurz vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und der Bundeshauptstadt »mit einem Konzert und einer Demonstration in Berlin ein klares Zeichen gegen Rassismus zu setzen und die Stimmung in der Stadt mit zu prägen«. Erst kürzlich waren allerdings einige Antifagruppen auf Distanz zum Bündnis gegangen und hatten diesem vorgeworfen, sich faktisch mit dem »Weltoffenheitsblabla« der Abschiebeparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen gemein zu machen und sich für Wahlkampfzwecke instrumentalisieren zu lassen (jW berichtete).

Die Vorwürfe kommen keineswegs von ungefähr. »Nimmt man nun hinzu, dass im letzten Jahr zwanzigmal mehr Asylbewerber ins Land gekommen sind als noch 2010, ergibt sich zwangsläufig, dass auch das Risiko, Opfer von Gewalt durch einen Asylbewerber zu werden, etwa um den Faktor 20 angestiegen ist«, schrieb der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag (Ausgabe vom 14.8.). Darin kam er außerdem zu dem Schluss, dass »wir das humanitäre Bleiberecht nicht mehr so großzügig auslegen können wie früher«. Kritik an derlei Positionen, die gemeinhin eher bei der AfD zu vermuten wären, gab es von »Aufstehen gegen Rassismus« indes nicht. Die Demonstration der AfD-Gegnerinnen und -gegner startet am kommenden Sonnabend um 14 Uhr am Adenauerplatz. Das Konzert beginnt ab 17 Uhr am Lützowplatz.