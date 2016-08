Immer mehr Opfer in Nordsyrien

Türkische Panzer im Grenzgebiet zu Syrien Foto: Umit Bektas/Reuters

Das Vorgehen der türkischen Armee im Norden Syriens fordert offenbar immer mehr Opfer. Nach Angaben von Beobachtern wurden allein am Sonntag mindestens 35 Zivilisten durch Luft- und Artillerieangriffe der Truppen Ankaras getötet. Zugleich wird klar, dass der Einmarsch nicht vorrangig den Dschihadisten des »Islamischen Staats« (IS) gilt, sondern sich gegen die kurdischen »Volksverteidigungseinheiten« (YPG) richtet. Am Sonntag wurden nach Angaben aus Ankara Stellungen der kurdischen Milizen mit Kampfflugzeugen und Artillerie attackiert. Dabei sollen 25 Angehörige der YPG ums Leben gekommen sein. Am Samstag starb zudem erstmals seit Beginn der Offensive ein türkischer Soldat in Syrien. Er wurde bei einem Raketenangriff auf zwei türkische Panzer getötet, wie Nachrichtenagenturen berichteten.

Die türkischen Truppen und mit ihnen verbündete Gruppen der »Freien Syrischen Armee« hatten am Mittwoch die Grenze nach Syrien überquert, um zu verhindern, dass die kurdischen Milizen weitere Gebiete von den Dschihadisten erobern. Ein Kommandeur der Gruppe »Sultan Murad«, die zu der Allianz gehört, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man rücke in Richtung Manbidsch nach Süden vor. Kurdische Kämpfer hatten die Stadt erst in diesem Monat mit Unterstützung der USA vom IS erobert.

Offenbar als Reaktion auf die Offensive in Syrien wurde in der Nacht zum Sonntag der Flughafen von Diyarbakir im Südosten der Türkei mit Raketen attackiert. Vier Geschosse seien auf freiem Feld in der Nähe eines Polizeipostens auf dem Airport eingeschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Dogan. Die Explosionen seien in der ganzen Stadt zu hören gewesen, doch gebe es keine Toten oder Verletzten. Laut Dogan wurden die Raketen von Kämpfern der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) abgefeuert. Die Flüge wurden nach dem Beschuss ausgesetzt und die Passagiere im Innern des Flughafengebäudes in Sicherheit gebracht.

Die YPG haben sich bislang nicht direkt zu den Kämpfen in Syrien geäußert. Mit ihr verbündete Gruppen erklärten aber, die YPG habe sich schon vor Beginn der Offensive aus den jetzt angegriffenen Gebieten zurückgezogen. (AFP/Reuters/jW)