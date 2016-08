;ehr als 68.000 Menschen haben sich der Klage gegen das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada angeschlossen Foto: privat

Am Samstag haben Sie ihre Verfassungsklage in Karlsruhe gegen das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada eingereicht, um es zu kippen. Sie haben 68.058 Mitkläger gefunden und deren Vollmachten dort übergeben. Wie stehen die Chancen?

Wir hoffen, dass das Verfassungsgericht die vielen Rechtsverletzungen anerkennt. Egal, ob die im Handelsvertrag vorgesehenen privaten Schiedsgerichte Handelsgerichtshöfe – oder wie auch immer – genannt werden: Sie stellen eine Verletzung des Grundgesetzes und des Völkerrechtes dar. Diese Gerichte werden von der unabhängigen Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland abgekoppelt. In Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes heißt es: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Allgemeinwohl dienen.« Beim CETA-Vertrag ist davon keine Rede. Verbraucherschutz wird ausgehebelt; Bereiche, die in die öffentliche Daseinsvorsorge gehören, wie Wasserversorgung, Bildung, Gesundheit, werden an kapitalistische Konzerne verhökert. Zudem verstößt ein Verbot von Rekommunalisierungen gegen Völkerrecht und den EU-Vertrag von Lissabon. Das Machwerk CETA ist bezeichnenderweise völlig antidemokratisch entstanden. Alles ist geheim gelaufen. Die Bevölkerung wird verdonnert, für die fehlerhaften Entwicklungen geradezustehen. Sie wird nicht mal dazu befragt.

Welches Gewicht haben die mehr als 68.000 Vollmachten in Papierform, die Sie nach Karlsruhe gebracht haben – tatsächlich und in übertragenem Sinn?

Wir haben etwa 420 Kilogramm Papier mit einen Kombiwagen zum Bundesverfassungsgericht befördert. Alle Vollmachten, die ich über die Petitionsportalseite change.org gesammelt hatte, stapeln sich zu etwa 150 Paketen à 500 Blatt. Juristisch gesehen, bin ich die Hauptklägerin – aber es spielt eine Rolle, ob hinter einer Klage fast 70.000 Personen stehen oder eine einzelne. Wir sind eine große Klägergemeinschaft. Alle haben meinen Rechtsbeistand, den Bielefelder Rechtswissenschaftler Andreas Fisahn, beauftragt, dass er sie auch vertreten darf.

Was hat Sie persönlich zu ihrem Engagement motiviert?

Ich bin Musiklehrerin, interessiere mich aber für Ökonomie und Ökologie. Unser Umweltschutz ist in katastrophalem Zustand; wir machen uns kaputt. Keinesfalls brauchen wir mehr Handel und Konsum, sondern weniger. Es geht um Nachhaltigkeit; Ressourcen zu nutzen und zugleich dafür zu sorgen, dass sie bewahrt bleiben. Statt dessen gibt es unkontrollierten Handel, dem die Staaten keine Regeln auferlegen. Mafiose Kräfte entwickeln sich und agieren bereits in fortgeschrittenem Stadium. Der Staat entmachtet sich selbst; Investoren können sich ausbreiten wie nie zuvor in der Weltgeschichte. Das ist entfesselter Kapitalismus, Bastard-Ökonomie! Der Staat nimmt seine Schutzfunktion gegenüber dem Bürger nicht mehr wahr. Eigentlich müsste der Kapitalist wissen: Wenn ich fehlerhaft investiere, kann ich verlieren; aber der Staat packt ihn in Watte. Mittlerweile soll er schon auf Gewinne klagen können, die er noch nicht in der Tasche hat. Was soll das?

Beim Handelsabkommen CETA gibt es den Hinweis, es werde erst nach der Ratifizierung der nationalen Parlamente »vollständig in Kraft treten können«. Was umgekehrt heißt: Der größte Teil könnte schon vorläufig in Kraft treten. Ändert daran die Verfassungsklage etwas?

Das ist unser Hauptanliegen. Bekanntermaßen werden wir das Abkommen nicht mehr los, wenn es vorläufig in Kraft tritt. Deshalb ist die Bundesregierung zu verklagen, sie darf dem im Europäischen Rat nicht zustimmen.

Könnte das Abkommen nicht nur juristisch, sondern auch politisch scheitern?

Ich habe viele Bekannte an der SPD-Basis, die CETA nicht wollen. Weil ich 2014 schon einmal eine Klage dagegen eingereicht hatte, bin ich quasi zur Anlaufstelle für viele Verzweifelte dort geworden. Ich weiß nicht, wie durchsetzungsfähig diese Basis in ihrer eigenen Partei ist. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern ist sie dagegen, in Berlin rumort es: Doch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel will die SPD auf dem Parteikonvent am 19. September auf CETA einstimmen; Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft befürwortet das Abkommen lautstark. Ich will mit meinem Beispiel Mut geben: bitte aufstehen und am 17. September protestieren!