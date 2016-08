»Bela wollte euch noch was sagen …« – Das zehnte Festival im Garten der Lohmeyers Foto: Axel Heimken/dpa

Die Wiese im Garten der Lohmeyers ist frisch gemäht, die Apfelbäume tragen Früchte – eine perfekte Idylle, wären da nicht die Reichskriegsflaggen der Nachbarn. Im Jahr 2004 zogen Birgit und Horst Lohmeyer aus Hamburg-St. Pauli in das Dörfchen Jamel bei Wismar. Seitdem ist das Paar Anfeindungen der Neonazis von nebenan ausgesetzt, die die Gegend zur »national befreiten Zone« deklariert haben. Als Reaktion auf Versuche, sie zu vertreiben, veranstalteten die Lohmeyers 2007 in ihrem Garten zum ersten Mal das Musikfestival »Jamel rockt den Förster«. Am Wochenende luden sie zur Jubiläumsausgabe. Zum ersten Mal gingen die 1.200 Tickets komplett im Vorverkauf weg.

»Jamel ist das zur Zeit wichtigste Rockfestival in Deutschland«, sagte Ärzte-Schlagzeuger Bela B beim Eröffnungsabend am Freitag. Um »Flagge zu zeigen und sich zu solidarisieren mit Menschen, die vor rechter Gewalt nicht zurückweichen«, war er mit der Gypsy-Swing-Band Danube’s Banks angereist. Während des Auftritts forderte das Publikum wiederholt den Song »Schrei nach Liebe«, den die Ärzte 1993 als Reaktion auf Pogrome gegen Asylbewerber verfasst hatten – dieser Musikwunsch blieb zunächst unerhört. Nach Bela B rockten Madsen die Bühne. Sie hatten es drauf, das Publikum feierte, rief: »Nazis raus!«, und auf einmal spielten Madsen »Teenager Liebe«, ein Fest für jeden Ärzte-Fan.

»Eigentlich verleihen wir unser Equipment nur ungern«, erklärte Sänger Sebastian Madsen schließlich, »aber Bela wollte euch noch was sagen …« Der Ärzte-Drummer kehrte zurück auf die Bühne: »Ich hatte das Gefühl, ich hätte ich vorhin noch ein Lied mehr spielen sollen«, sagte er. Welches, war klar. »Aber mir fehlt ein Bassist. Und ich spiele nur mit südamerikanischen Bassisten!« Auftritt Rodrigo »Rod« González. Bela meinte, jetzt fehle nur noch sein 2,05 Meter großer Gitarrist, und tatsächlich stand da auf einmal Farin Urlaub, stimmte die Gitarre, und das Publikum sang alleine: »Du hast es nie gelernt, dich artizukulieren – oh, oh, oh Arschloch!« Und dann, wie eine Fata Morgana, waren die Ärzte auch schon wieder weg.

An den zwei Festivaltagen folgten unter anderen noch Wolf Maahn, die Rapperin Sookee und die Band Fettes Brot, deren Sänger Björn Warns darauf hinwies, dass es Orte wie Jamel auch in anderen Teilen Deutschlands gibt. Was in Jamel an den 363 Tagen ohne Festival los ist, ließen Ausführungen Horst Lohmeyers gegenüber dieser Zeitung erahnen. »Bis vor ein paar Jahren habe ich noch in vier Bands gespielt«, meinte der Musiker mit Bedauern. Die »bösen Blicke und Stinkefinger« auf den Dorffesten in der Umgebung, die »Angst vor Angriffen auf der Bühne« hätten ihm das verleidet. »Mord und Totschlag sind Mittel der Nazis.«

Am Wochenende wurden »nur« Reifen von Autos der Festivalbesucher zerstochen. Vorläufiger Höhepunkt der seit zwölf Jahren andauernden Feindseligkeiten war ein Brandanschlag auf die reetgedeckte Scheune der Lohmeyers, die im vorigen Sommer niederbrannte. Kurz danach hatten die Toten Hosen einen Überraschungsauftritt auf dem Festival. Der Anschlag ist bis heute nicht aufgeklärt. »Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht, ob wir gehen oder bleiben sollen«, sagt Horst Lohmeyer. »Aber kraft unserer Wassersuppe werden wir auch hiermit fertig.« Die Festivaltage haben das Paar darin bestärkt.