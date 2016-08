Totale Fühllosigkeit: Präsident Hollande zu Besuch bei der Arbeiterklasse in einer Pariser Banlieu Foto: Thibault Camus/Reuters

Reisebeschreibungen erfreuen sich seit jeher großer Beliebtheit. Zu den Schwierigkeiten, von denen diese Literatur zu berichten weiß, gehört die Rückkehr. So muss Odysseus, Held der griechischen Mythologie, nach 20 Jahren Krieg und Herumirren wieder zu Hause angekommen, bestürzt feststellen, dass es das Vertraute nicht mehr gibt. In Franz Kafkas kurzem Stück »Heimkehr« hingegen erkennt der lange in der Fremde gewesene Protagonist beim Eintritt in die Familienstube die alten Zustände sogleich wieder. Nichts hat sich verändert, und auch das, zeigt Kafka, kann ganz schön unheimlich sein.

Die Rückkehr zum Herkunftsort ist auch für Didier Eribon kein leichter Gang. Der französische Soziologe und Biograph Michel Foucaults überrascht in seinem neuen Buch damit, dass er dem Leser viele Einblicke in seine Alltagsrealität gewährt, die er zugleich als Ausdruck gesellschaftlicher Zustände zu deuten in der Lage ist. Eribon entstammt der Arbeiterklasse Frankreichs, die, traditionell bildungsfeindlich, den früh von Sartre und Beauvoir begeisterten Büchermenschen als Spinner und Außenseiter betrachtet. Der Vater, ein schlichter Mann, »der mehr brüllte als sprach«, fand nie ein Wort der Anerkennung für den Sohn. Dumpfe, beengende Verhältnisse, denen der Heranwachsende rasch entfloh.

Neoliberales Vokabular

Dann aber, nach dem Tod des Vaters, die Wiederannäherung an die Mutter. Gespräche mit ihr, die vieles aufwirbeln. Beispielsweise hatte Eribon vergessen oder sorgsam verdrängt, dass sie ihm das Studium von ihrem wenigen Geld finanzierte. Verdient wurde es in der Fabrik, wo beide Eltern lebenslang einer Schufterei nachgingen, die Körper und Seele zermürbt. Für Arbeiter ist eine solche Existenz allerdings selbstverständlich; sie verweigern sich der Schule, verlassen sie wegen der Arbeit möglichst früh, begreifen nicht, dass sie sich so um Möglichkeiten bringen, sehen auch die Logik der gesellschaftlichen Reproduktion nicht, die dafür sorgt, dass andere immer oben und sie immer unten stehen.

Der Blick für den gesellschaftlichen Zusammenhang, dessen Fehlen oder dessen Vermeidung Eribon beklagt – das betrifft nicht allein die Arbeiter, sondern Frankreichs Linke insgesamt, insbesondere die Sozialistische Partei. Viele ihrer Funktionäre entstammen der Arbeiterklasse, stiegen dann in der Parteihierarchie auf, in die Komfortzonen der Gesellschaft. Woraufhin sie ihr radikal linkes Engagement als Jugendsünde abtaten. Und mehr noch: Seit den 1970er Jahren ließen sie sich auf neoliberale Gesellschaftstheorien ein, strichen Begriffe wie Ausbeutung und Unterdrückung aus dem Vokabular und ersetzten sie durch Worte wie »autonome Subjekte« oder »Eigenverantwortung«.

Totale Indiffererenz

Schließlich schafften sie es sogar, die Idee, es gebe so etwas wie soziale Gruppen und Konflikte, als irreal hinzustellen. »Die linken Parteien mit ihren Partei- und Staatsintellektuellen«, schreibt Eribon, »dachten und sprachen fortan nicht mehr die Sprache der Regierten, sondern jene der Regierenden. Sie wiesen den Standpunkt der Regierten verächtlich von sich, und zwar mit einer verbalen Gewalt, die von den Betroffenen durchaus als solche erkannt wurde.« Heute besäßen die französischen Sozialisten keinerlei Wahrnehmung mehr für die Lebensrealität der Unterprivilegierten, in deren Namen sie zu sprechen vorgeben. Arbeiter fühlen sich von der institutionellen Linken nicht mehr repräsentiert, viele von ihnen wählen aus Protest den rechtspopulistischen Front National.

In einer Rezension für die Süddeutsche Zeitung schrieb Gustav Seibt, Eribons Buch handele vom Verrat einer abgehobenen Champagnerlinken an den Arbeitern. Diese Einschätzung macht es sich zu einfach. Lässt sie doch unter den Tisch fallen, wie treffend Eribon gerade die totale Fühllosigkeit und Indifferenz der Bürgerlichen gegenüber der Masse der Abhängigen schildert.

Besonders eindringlich beschreibt er den Alltagsrassismus in Frankreich. Eribon beobachtet, wie bei seiner Mutter, seinen Brüdern und anderen Arbeitern anstelle der Unterscheidung zwischen Reich und Arm immer mehr die zwischen Franzosen und Ausländern rückt. Und nimmt als Grund dafür an, dass auch diejenigen, die von der Gesellschaft abgehängt sind, das Bedürfnis haben, auf andere herabzusehen. Als wirksamstes Mittel, den Rassismus zurückzudrängen, erachtet Eribon ausgerechnet die von ihm zuvor so gegeißelte französische Linke. Wenn diese ihren Niedergang verstehen und aufhalten wolle, müsse sie sich endlich von ihren neoliberalen Auswüchsen und ihren Mythen lösen. Zu letzteren gehöre die Auffassung, die Arbeiter würden gemäß ihrer Interessen links wählen. Haben sie nie, weiß Eribon, selbst in den Hochzeiten der französischen KP gaben viele ihre Stimmen dem rechten Lager. Dennoch sei die Linke historisch dazu berufen, einen Resonanzraum zu organisieren, in welchem die Arbeiter ihre Nöte, Sehnsüchte, Energien artikulieren und diskutieren können – andernfalls zögen die Rechtsextremen eben all dies auf sich.

Ja, die Bücher

Eribons Homosexualität war ein weiteres Motiv für seinen Versuch, dem provinziell-miefigen Herkunftsmilieu zu entkommen. Aufbruch nach Paris mit seiner Liberalität und seiner entwickelten Schwulenkultur. Dort lernte er auch das Werk Foucaults kennen und schätzen. Es half ihm, Diskurse einer Gesellschaft zu begreifen, die bestimmte soziale Gruppen als unerwünscht stigmatisiert und sie exkludiert. Es war aber nicht Foucaults akademische Gelehrsamkeit, die Eribon in den Bann schlug, vielmehr dessen Vermögen, Bücher so zu schreiben, dass man die eigenen Erfahrungen darin wie unter einem Brennglas vergrößert wiederfinden und so auch Widerstandskräfte ausprägen kann.

Ja, die Bücher. Ihnen verdankt Eribon viel. Und so erinnert er sich in der »Rückkehr nach Reims« bewegt an Reisen durch Bücher anderer Schriftsteller. Etwa von Pierre Bourdieu, James Baldwin (der sein doppeltes Außenseiterdasein als schwuler Schwarzer in den USA literarisch verarbeitete), Anne Carson (die Lyrik so hellsichtig zu verfassen versteht, dass viele Gesellschaftsanalytiker davor erblassen müssten), Simone de Beauvoir oder Jean-Paul Sartre (den er gegen Angriffe Foucaults und der Strukturalisten verteidigt). Wie viele vor ihm, macht auch der Leser Eribon die Erfahrung, dass wirkliches Reisen einen sehr weit forttreibt vom heimischen Boden, dieser aus der Distanz aber besser zu erkennen ist.

Warum ist »Rückkehr nach Reims« ein Ereignis? Einmal handelt es sich um ein brillant geschriebenes Stück Dokumentarliteratur, wie sie der hiesige Buchmarkt nicht mehr hervorbringt. Vor allem aber, weil Eribon eine beträchtliche Anzahl triftiger Erkenntnisse liefert, die uns wirklich zur Veränderung unserer scheußlich-neoliberalen Gesellschaft befähigen.