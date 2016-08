Mehrere Ortschaften in Italien wurden bei schwerem Erdbeben zerstört. Opfer erhalten Staatsbegräbnis Foto: Max Rossi/Reuters

Nach dem verheerenden Beben in der Nacht zum Mittwoch ehrt Italien die Opfer mit einem Staatsbegräbnis. Anlässlich der Bestattung von 40 Opfern der Apennin-Dörfer Arquata del Tronto und Pescara del Tronto wurde für Samstag Staatstrauer ausgerufen. Zur Trauerfeier in der Stadt Ascoli Piceno werden nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa die Spitzen des Staates erwartet, darunter Präsident Sergio Mattarella und Regierungschef Matteo Renzi. Die Zahl der Todesopfer stieg inzwischen auf 267. Die Bergungsarbeiten wurden durch zahlreiche Nachbeben erschwert, von denen seit Mittwoch über 900 gezählt wurden. Obwohl seit der Rettung eines achtjährigen Mädchens am Mittwoch abend kein Überlebender mehr geborgen werden konnte, setzten die rund 4.000 Einsatzkräfte und Helfer ihre Suche in den Trümmern der schwer zerstörten Dörfer in den Regionen Latium, Marken und Umbrien fort.

Bei einer Krisensitzung seines Kabinetts am Donnerstag versprach Renzi, den Wiederaufbau in der Erdbebenregion sofort in Angriff zu nehmen und gab eine erste Hilfstranche in Höhe von 50 Millionen Euro frei. Während die Polizei gegen Plünderer der zerstörten Häuser vorging, besuchte Renzi die heimgesuchte Region. Die Hilfe für die Opfer und der Wiederaufbau der zerstörten Dörfer haben, wie er laut ANSA sagte »die Priorität der Regierung«. Das Land zeige in schweren Zeiten sein wahres Gesicht: »Keine Familie, keine Stadt, kein Weiler werden alleine gelassen«. Die Hilfsgelder, die er für den Wiederaufbau der zerstörten Orte bereitstellte, dürften jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.

Eine Welle der Solidarität erfahren die Opfer auf dem gegenwärtigen von der linken Unita veranstalteten Pressefest der Partito Democratico (PD), wo auch Spenden gesammelt werden. Die parteiinterne Auseinandersetzung in der PD über die Abstimmung im Referendum über die Verfassungsreform zur Abschaffung des Senats als zweiter Kammer, die dort Gegenstand der Debatten war, ist angesichts des als nationale Katastrophe gesehenen Erdbebens in den Hintergrund getreten. Die Aufrufe der Anhänger des PD- und Regierungschefs zur Einheit der Partei gewinnen an Boden.

Die römische La Repubblica erinnerte am Freitag daran, dass das jetzige Erdbeben zu den zehn schlimmsten in den letzten 50 Jahren gehört und führt unter anderem das Beben im Belizetal auf Sizilien an. Dort wurden im Januar 1968 sieben Gemeinden dem Erdboden gleichgemacht sowie neun weitere schwer zerstört. Über 400 Menschen fanden dabei den Tod, Tausende wurden verletzt und mehr als 70.000 obdachlos. Das letzte schwere Beben im April 2009 in L'Aquila nordwestlich von Rom am Fuße des Grans Sasso forderte 309 Todesopfer, 1.600 Menschen wurden verletzt und 80.000 obdachlos. Die jetzigen Opferzahlen nähern sich bereits denen von L'Aquila an, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA.

Wie es den Opfern früherer Beben erging, erfüllt die jetzt Betroffenen mit Sorge. Sie hoffen, dass es ihnen unter Renzis Regentschaft nicht ebenso ergehen werde. Obwohl die damalige Regierung der Democrazia Cristiana den Opfern des Belizetales 650 Milliarden Lire (umgerechnet etwa eine Milliarde Euro) bereitgestellt hatte, lebten zehn Jahre später immer noch 50.000 von ihnen in Baracken, die sie als Notunterkünfte bezogen hatten ­ ohne sanitäre Einrichtungen, ohne fließendes Wasser und oft auch ohne Strom. Die Hälfte der Hilfsgelder versickerte, wie Zeitungen berichteten, in den örtlichen Verwaltungen oder floss von dort in die Taschen der Mafia. Den Opfern von L'Aquila erging es seinerzeit unter der Regierung von Premierminister Berlusconi, der der Komplizenschaft mit der Mafia beschuldigt wurde, ähnlich. Von 1.000 Kleinbetrieben fanden nur 300 in Behelfsquartieren Aufnahme, während die übrigen ihrem Schicksal überlassen wurden. Über die Verwendung von angeblich bereitgestellten 1,7 Milliarden Euro Aufbauhilfe wurde nie etwas bekannt. L'Aquila wurde in den Medien jahrelang »eine tote, sterbende Stadt« genannt.