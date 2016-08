Wieder groß in Mode: Truppenübungsplätze. Vor allem, wenn sie im Osten liegen, wie hier in Klientz, Sachsen-Anhalt Foto: Jens Wolf/dpa - Bildfunk

Die Bundeswehr wird weiter auf Krieg vorbereitet. Auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow (Sachsen-Anhalt/Brandenburg) trainieren seit einer Woche 250 Artilleristen aus Munster den Kampfeinsatz mit Panzerhaubitzen, Mörsergranaten und Kampfhubschraubern. Erstmals seit dem Abzug der Sowjetarmee Anfang der 1990er Jahre kommen hier wieder scharfe Waffen zum Einsatz. Darüber berichteten am Mittwoch und Donnerstag die Nachrichtenagentur dpa und regionale Medien.

Danach war ursprünglich auch geplant, scharfe 250-Kilogramm-Sprengbomben aus »Tornados« abzuwerfen. Starten sollten die Flieger vom Militärstützpunkt Büchel. Laut MDR-Bericht war es allerdings bei einem Update der »Tornado«-Software zu technischen Problemen gekommen. Zunächst habe die Bundeswehr die Abwürfe verschoben, letztlich für dieses Manöver abgesagt. Der Rundfunksender berief sich auf Angaben des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg). Dem zufolge sollen die teilnehmenden Soldaten künftig als »Joint Fire Support Team« innerhalb der NATO Kampftruppen und Feuerziele koordinieren und Infanterieeinheiten Feuerunterstützung leisten. Unterschiedliche Einheiten probten ihr Zusammenspiel in einem »modernen Krieg«.

Der 90 Quadratkilometer große Truppenübungsplatz befindet sich zu zwei Dritteln auf sachsen-anhaltischem Gebiet, der Rest gehört zum Land Brandenburg. Die Bundeswehr übernahm das Areal, das schon Ende des 19. Jahrhunderts der preußischen Armee, später der deutschen Wehrmacht diente, im Jahr 1994. Zeitweilig hatte das Heer dort gar keine Schießübungen mehr abgehalten. Nun ist die schwere Artillerie nach Altengrabow zurückgekehrt. Zwei bis vier Kompanien könnten dort gleichzeitig trainieren, schreibt die Bundeswehr auf ihrer Internetseite. Neben deutschen Soldaten übten dort auch Polizeieinheiten sowie Truppen aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden.

Und der Bund rüstet auf, steckt gerade nach eigenen Angaben zwölf Millionen Euro in eine neue Infrastruktur auf dem Gelände. Wie die Märkische Allgemeine Zeitung vor Beginn des Manövers berichtet hatte, wurden eine neue Wache samt Munitionslager und Einfahrt bereits fertiggestellt. Außerdem seien eine neue Technikhalle sowie Abstellflächen für Militärgerät übergeben worden. In diesem Herbst solle mit dem Bau einer neuen Feuerwache begonnen werden. Einen Teil der Soldatenunterkünfte für den Truppenübungsplatz hält das Land Sachsen-Anhalt derzeit noch für Flüchtlinge bereit. Die 400 Betten seien seit Mai aber nicht mehr belegt, heißt es.

Erst bei einem Truppenbesuch am Montag hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verkündet, auch in Mecklenburg aufzurüsten. Der 2011 als Schießgelände zurückgestufte, etwa 100 Quadratkilometer große Übungsplatz Jägerbrück bei Torgelow werde wieder heraufgestuft und ausgebaut, sagte sie. Künftig sollen dort neben der Panzergrenadierbrigade 41 Truppen aus Polen üben. Auch mit scharfer Munition dürfe geschossen werden. Eine »deutlich veränderte Sicherheitslage« mache dies nötig, sagte von der Leyen. Dafür werde sie »in Millionenhöhe« investieren.

Zur Panzergrenadierbrigade 41 gehören laut Bundeswehr knapp 5.000 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Im vierten Quartal 2016 sollen diese an einer NATO-Übung in Polen teilnehmen. Außerdem könnten auch auf dem Übungsplatz Jägerbrück, der drei Kasernen beherbergt, Soldaten und Polizisten für gemeinsame Einsätze im Inland trainieren. Beraten werde darüber am 31. August in Berlin, bekräftigte die Ministerin.

Angeboten hatte sich bereits Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Er will für das gemeinsame Training von Polizei und Militär das Gefechtsübungszentrum (GÜZ) in der Altmark zur Verfügung stellen. Auf dem 232 Quadratkilometer großen Gelände entsteht derzeit die Kriegsübungsmetropole »Schnöggersburg«. Spätestens 2018 sollen dort NATO-Truppen und Bundeswehr zwischen Hochhäusern, Industriegebieten und U-Bahntunneln für Gefechte in westlichen Großstädten proben.