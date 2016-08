Vizeminister in Bolivien ermordet

Brutal ermordet: Boliviens stellvertretender Innenminister Rodolfo Illanes Foto: Handout /Reuters

In Bolivien ist am Donnerstag (Ortszeit) der stellvertretende Innenminister, Rodolfo Illanes, von protestierenden Bergleuten ermordet worden. Sprecher der Regierung nannten die Tat einen »feigen und brutalen Mord«. Der Präsident des südamerikanischen Landes, Evo Morales, ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Hintergrund der Eskalation sind Proteste von Bergleuten, die sich gegen ein neues Kooperativengesetz wehren. Dieses untersagt unter anderem, dass die Genossenschaften ausländische Unternehmen an der Ausbeutung von ihnen zugeteilten Gebieten beteiligen. Durch diese Beschränkung will die Regierung die Souveränität Boliviens über seine Bodenschätze sicherstellen.

Nachdem die Protestierenden mehrere Fernstraßen blockiert hatten, war es in den vergangenen Tagen zu Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften gekommen, in deren Folge laut einem Bericht des katholischen Rundfunksenders Erbol zwei Arbeiter ums Leben kamen. Als Reaktion darauf war Illanes am Donnerstag morgen (Ortszeit) zu den Streikenden gefahren, um das Gespräch mit ihnen zu suchen. Dabei wurde er von einer Gruppe Bergleute als Geisel genommen. In Telefongesprächen mit Medien und den Behörden wurde gefordert, als Gegenleistung für die Freilassung Illanes’ Verhandlungen aufzunehmen. Die Regierung erklärte sich unter der Bedingung, dass zuvor die Straßenblockaden beendet werden, dazu bereit. Dennoch wurde der Vizeminister gegen 17.30 Uhr Ortszeit von den Geiselnehmern ermordet. Staatsanwalt Edwin Blanco sagte am Freitag, der Gefangene sei »totgeprügelt« worden und an schweren Kopfverletzungen gestorben.

Staatschef Morales erklärte in La Paz, der Ermordete sei ein »Held der Verteidigung der natürlichen Ressourcen«, während einige der Kooperativen durch Verträge mit ausländischen Konzernen den Ausverkauf des Landes betrieben. Für die Bauerngewerkschaft CSUTCB forderte deren Exekutivsekretär Feliciano Vegamonte, den in das Verbrechen involvierten Bergbaukooperativen die Konzession für ihre Tätigkeit zu entziehen. (ABI/jW)