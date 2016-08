Die New Yorker U-Bahn-Station Spring Street, ein Mosaikbild von Edith Kramer (1994), die zeitlebens auch als vielseitige Künstlerin von sich reden machte Foto: wikimedia.org/Commons/CC BY 2.0

Als Begründerin der Kunsttherapie ging Edith Kramer in die Geschichte ein. Ihre Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und sind grundlegend für die psychoanalytische Kunsttherapie. Weit weniger bekannt ist, dass sie auch eine großartige Malerin, Bildhauerin, Grafikerin und Mosaikkünstlerin war.

Geboren wurde sie am 29. August 1916 in Wien. Ihre Eltern, die sich in der Jugendkulturbewegung um den Reformpädagogen und Psychoanalytiker Siegfried Bernfeld kennenlernten, entstammten dem jüdischen Bürgertum. Die Bewegung wandte sich gegen überkommene Moralvorstellungen und »fieberhaften Gelderwerb«. Statt dessen setzte sie sich für unmittelbares Naturerleben, für die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Befreiung der von der Gesellschaft unterdrückten Triebe ein. Ediths Mutter, die Pepa genannt wurde, engagierte sich dort rege.

Großen Einfluss auf Edith Kramer hatten auch ihre Tante, die Schauspielerin Elisabeth Neumann-Viertel, ihr Onkel, der Lyriker und Mitbegründer der Vereinigung sozialistischer Schriftsteller Theodor Kramer, vor allem aber die Schule der Frauenrechtsaktivistin Eugenie Schwarzwald. Ihre reformpädagogische Bildungseinrichtung für Mädchen legte großen Wert auf die musische und künstlerische Förderung und die freie Entfaltung der Schülerinnen. Edith erhielt dort Zeichenunterricht von der bekannten Montessori-Kunstpädagogin Trude Hammerschlag. Ihr für die damalige Zeit ungewöhnlicher erzieherischer Ansatz sollte später für Ediths eigene Arbeit mit Kindern in den USA bedeutsam werden.

Vor und nach ihrem Schulabschluss 1934 nahm Edith Unterricht bei der Bauhausabsolventin, Malerin und Innenarchitektin Friedl Dicker-Brandeis (1898–1944), die ihr »ein tiefes Verständnis der komplizierten Wechselwirkung verschiedener Bild­elemente« vermittelte, wie Kramer in ihren Erinnerungen schrieb. Als Dicker-Brandeis, Mitglied der Kommunistischen Partei, 1934 aus politischen Gründen nach Prag zog, folgte ihr Edith, die beschlossen hatte, bildende Künstlerin zu werden. Dort assistierte die junge Frau ihrer Lehrerin bei der Arbeit mit Kindern von Flüchtlingen. »Bei diesen Kindern, die das Trauma der Entwurzelung und des Flüchtlingsdasein erlebt hatten, beobachtete ich zum ersten Mal die verschiedenen Reaktionen auf psychische Traumen, die mir später so bekannt werden sollten«, schrieb Edith Kramer in der Einleitung ihres Buches über Kunst als Therapie mit Kindern. Während dieser Zeit begann sie eine Psychoanalyse bei Annie Reich (1902–1971, besuchte eine von Steff Bornstein (1893–1939) geleitete Arbeitsgemeinschaft für psychoanalytische Pädagogik mit Schwerpunkt Kinderanalyse. 1937 musste sie den Freitod ihrer Mutter verkraften.

Während Friedl Dicker-Brandeis nach der Annexion der Tschechoslowakei durch die Nazis in Prag blieb, verhaftet, nach Theresienstadt deportiert und in Auschwitz ermordet wurde, gelang es Edith, nach New York zu emigrieren. Dort fand sie eine Stelle als Handwerkslehrerin in einer progressiven Schule. Ab 1943 arbeitete sie als Maschinistin in einer Werkzeugfabrik, wo sie die Möglichkeit nutzte, Skizzen des Alltags ihrer ausschließlich männlichen Kollegen anzufertigen. Das Leben der Menschen in der Großstadt blieb zeitlebens Thema ihrer Malerei. Ein anderes war die österreichische Landschaft Salzkammergut, wo sie alljährlich den Sommer auf einer Almhütte verbrachte.

Ihre Karriere als Kunsttherapeutin begann 1950 in der Wiltwyck School, einem Heim für psychisch belastete, in Slums aufgewachsene Jugendliche. Für diese Klientel entwickelte sie Programme zur sogenannten Ich-Stützung, da die Mädchen und Jungen einer Gesprächstherapie kaum zugänglich waren. Auch auf der Kinderstation des Jacobi Hospitals in der Bronx in den Jahren von 1963 bis 1975 setzte sie Kunsttherapie als Behandlungsform ein. Die klinischen Erfahrungen, die sie in dieser Zeit sammelte, mündeten in dem Buch »Art as Therapy with Children«. Darin zeigt Edith Kramer, wie wenig Unterstützung Kinder in ihrem Reifungsprozess erfahren und wie sehr sie statt dessen mit den Ersatzbefriedigungen abgespeist werden, die Konsum- und Medienwelt bieten. Nach Ediths Auffassung wirkt der künstlerische Prozess insgesamt heilend – und nicht erst das dabei entstandene Produkt: »Kunsttherapie war dann am erfolgreichsten, wenn sie Kindern half, gerade aus dem, was ihr Leben zu zerstören schien, Kunstwerke zu schaffen.«

Edith Kramer trug auch dazu bei, die psychoanalytisch orientierte Kunsttherapie als Lehrfach zu etablieren: Von 1972 bis 2005 war sie außerordentliche Professorin an der New York University und von 1972 bis 2000 Lehrbeauftragte an der George-Washington-Universität in Washington. Zeitlebens blieb sie unverheiratet, weil ein Mann, wie sie es einmal verschmitzt formulierte, es nicht aushalte, wenn er nicht das Wichtigste im Leben einer Frau sei. Hochbetagt starb sie am 21. Januar 2014 am Grundlsee im Salzkammergut.