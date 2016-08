Das gutbürgerliche Kommentarportal euractiv.com brachte vor einigen Wochen einen Beitrag über eine wachsende »Ukraine-Müdigkeit« (Ukraine fatigue) in den europäischen »Eliten«. Autor war ein Deutscher, der sich im NGO-Dickicht der Hauptstadt tummelt. Das konnte die Zeitung für deutsch-amerikanische Waffenbrüderschaft nicht so stehenlassen, und so versuchte es die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) am 15. August mit einem Doppelschlag, um die erkaltende Liebe zum Kiewer Regime wieder aufzumöbeln.

Der Aufmacher trug den knalligen Titel »Politiker fordern Waffen für die Ukraine«. Zumindest der Plural des Verbs war schon einmal gelogen. Einzig einen Hinterbänkler des Europaparlaments von der CDU namens Michael Gahler konnte die Redaktion als Advokaten solcher Waffenlieferungen dingfest machen. Schon sein – wesentlich einflussreicherer und wahrlich in Sachen Ukraine nicht zurückhaltender – Fraktionskollege Elmar Brok schränkte ein: »Aber nicht so viel, dass Russland aus dem Minsk-Prozess aussteigt.« Ein SPDler war dagegen, von der Linken wurde niemand gefragt. So was nennt man Manipulation durch Überschriften. Soll man eigentlich nicht tun, lernt der Volontär. Außer man schafft es bis zur FAS.

In derselben Ausgabe bekam Osteuropakorrespondent Konrad Schuller eine ganze Seite, um den Beweis zu führen, dass die Milizen der international nicht anerkannten ostukrainischen Volksrepubliken den Waffenstillstand öfter brächen als die ukrainische Armee. Schuller stützt sich auf die Tagesmeldungen der OSZE-Beobachtungsmission im Donbass, weil diese die »einzig neutral erscheinende Nachrichtenquelle« aus der Region sei. Scheinen mag das Herrn Schuller ja so, aber wie neutral die OSZE wirklich ist, zeigen die immer wieder vorkommenden Fälle von Spionage zugunsten der Ukraine von seiten nicht nur ihrer Ortskräfte wie jüngst eines Dolmetschers, sondern auch der beteiligten internationalen Militärs selbst. Zumindest zu Beginn des Konflikts betrieben die OSZE-Beobachter das Geschäft der Ukraine so ungeniert, dass einige westliche Offiziere vorübergehend von den Aufständischen inhaftiert wurden. Danach setzte die OSZE wegen des Risikos für ihre Emissäre vermehrt Drohnen ein. Dass die Volksmilizen nicht so dumm sind, sich von einer Organisation in die Karten schauen zu lassen, die ihre Parteilichkeit schon bewiesen hat, und diese Drohnen gelegentlich abschießen, braucht niemanden zu wundern. Außer Konrad Schuller, der solche Vorfälle nach dem Motto »Wer Drohnen abschießt, hat mehr zu verbergen« zu Verstößen derselben Qualität macht wie Artilleriefeuer an der Demarkationslinie. Und zu statistischen Manipulationen nutzt. So wird die Ortschaft Schirokino bei Mariupol, wo die Ukraine besonders oft herumschießt, in der Auswertung ignoriert. Denn: »Die Kämpfer der ›DVR‹ haben die Kamera bei der Kohlengrube ›Oktjabr‹ am Flughafen von Donezk abgeschaltet. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Störmaßnahme den Zweck hatte, eigene Artillerietätigkeit zu verschleiern. Um diese Verzerrung auszugleichen, wurden die Beobachtungen der Kamera von Schirokino in die Gesamtzählung nicht aufgenommen.«

Auch so widerspricht die eigene graphische Darstellung der FAS der beabsichtigten Tendenz der Statistik: Entlang der gesamten Frontlinie überwiegen bei weitem die blauen Markierungen, die für Verstöße durch ukrainische Truppen stehen. Bleibt die beiläufige Beobachtung Schullers: Auf ukrainischer Seite fallen mehr Soldaten, auf seiten der Volksrepubliken sterben mehr Zivilisten. Das heißt: Die Ukraine führt Krieg gegen die Bevölkerung, die Volksmilizen nicht. Das steht aber nicht in der FAS.