Starke Offensive gegen beste Defensive

Foto: Paul Childs/Action Images/Reuters

Der große Traum aller Tottenham-Fans ging 1995 zum letzten Mal in Erfüllung: in der Abschluss­tabelle vor dem Nordlondoner Lokalrivalen FC Arsenal zu stehen. Die Anhänger der »Gunners« machen aus dieser fast schon epochal anmutenden Durststrecke der Spurs einen eigenen Kult. Im Internet lassen sie eine Uhr laufen, die peinlich genau festhält, wie viele Tage, Stunden, Minuten und Sekunden es nun her ist, dass Tottenham am Saisonende zuletzt vor dem Erzfeind rangierte. Stand jetzt: 7.841 Tage, 23 Stunden, 25 Minuten und 40 Sekunden.

Um die Demütigung der Spurs perfekt zu machen, gilt der sogenannte St. Totteringsham’s Day als inoffizieller Feiertag all derjenigen, die es mit Arsenal halten. Gemeint ist hier das Datum, ab dem die Spurs mathematisch keine Chance mehr haben, die Gunners in der Tabelle zu überholen. In den letzten Jahren wurde dieser Tag mal früher, mal später gefeiert. Dass er kam, das war für alle Tottenham-Anhänger in den letzten 20 Jahren, wie der Engländer sagt, inevitable.

Ursprünglich speist sich die Rivalität der beiden Vereine, deren Stadien sieben Kilometer auseinander liegen, aus einer Begebenheit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Tottenham musste die höchste englische Spielklasse verlassen, dafür rückte Arsenal nach, ohne sich sportlich qualifiziert zu haben. Einige sprachen im Zuge dieser kuriosen Entscheidung von einem Berechnungsfehler, andere von einer Verschwörung. Jedenfalls wurde zu diesem Zeitpunkt die Saat für eine der hartnäckigsten und traditionsreichsten Feindschaften im englischen Fußball gelegt, die am Sonntag beim neuerlichen Duell der beiden Teams wieder zelebriert wird.

Das erste Derby fand bereits am 19. November 1887 in Form eines Freundschaftsspiels statt, welches 15 Minuten vor Schluss aufgrund widriger Sichtverhältnisse beim Stande von 2:1 für Tottenham abgebrochen werden musste. Historisch gesehen ist Arsenal das erfolgreichere Team, wie auch der Vergleich der errungenen Meisterschaften belegt, da steht es 13:2 für Arsenal. Doch der letzte Titel in der Premier League liegt für das Team von Trainer Arsène Wenger schon eine ganze Weile zurück. In der Saison 2003/04 wurde man ungeschlagen Meister. Wenger war auf dem Höhepunkt seines Schaffens.

Seitdem haben Arsenal und Wenger an sportlicher Relevanz verloren. Zwar feierte der 67jährige unlängst sein 20jähriges Dienstjubiläum, doch seit einiger Zeit werden ihm knauserige Transferpolitik und fragwürdige Personalentscheidungen vorgeworfen. Dagegen erlebte sein mehr als 20 Jahre jüngeres Gegenüber Mauricio Pochettino einen rasanten Aufstieg. Von Espanyol Barcelona über den FC Southampton führte der Weg des Argentiniers 2014 zu den zu diesem Zeitpunkt sportlich darbenden Spurs. Pochettino schaffte es, den Verein mit Hilfe von Offensivfußball, einem klaren taktischen Konzept, jungen Talenten sowie klugen Transfers innerhalb von zwei Jahren aus der Bedeutungslosigkeit zu führen. Attribute also, für die auch Wenger in seinen ersten zehn Jahren gerühmt wurde.

Dank der Fähigkeiten des aktuellen Spurs-Coachs wird das North London Derby mittlerweile wieder auf Augenhöhe ausgetragen. Aktuell belegt Tottenham den fünften, Arsenal, punktgleich mit Tabellenführer Manchester City, den zweiten Platz in der Premier League. Beide Nordlondoner Teams trennen aber derzeit nur drei Punkte. Zuletzt präsentierten sich die Gunners mit fünf Siegen aus sechs Spielen etwas besser in Form, während die Spurs in den letzten drei Spielen nur remis spielten.

Beide Teams kommen vor allem über den Ballbesitz. Tottenham hat überdies aktuell die meisten Abschlüsse der Liga, schaffte es aber bisher nicht, mehr als 14 Tore in zehn Spielen zu erzielen, insgesamt neun weniger als der Erzrivale. Dafür stellen die Spurs die mit Abstand beste Defensive der Premier League. Erst fünf Gegentreffer ließ die Abwehr um das belgische Innenverteidigerduo Jan Verthongen und Toby Alderweireld zu. Auch die Außenverteidiger Danny Rose und Kyle Walker spielen bis dato eine sehr gute Saison.

Die Arsenal-Defensive steht, nach anfänglichen Schwierigkeiten, zwar wieder stabil, das Prunkstück ist jedoch ganz klar die Offensive, um Mesut Özil und Alexis Sánchez. Auch Theo Walcott zeigt im Moment konstant, warum er einst als das größte englische Talent galt.

Starke Offensive gegen beste Defensive; ein Duell der Trainergenerationen: Besser waren die Rahmenbedingungen für das North-London-Derby lange nicht.