Geschmeidig machen für Krieg

Die Linke als Kriegspartei wäre für die Friedensbewegung ähnlich lähmend wie 1999 der Jugoslawien-Krieg unter »rot-grüner« Ägide: Ein Mann zwischen den Trümmern seines Hauses in Cacak (Serbien, 5. April 1999) Foto: Dmitri Khrupov/dpa - Bildfunk

Während der Regierungszeit von SPD und Grünen glitt die Bundespolitik an zwei entscheidenden Punkten in finstersten Neoliberalismus ab: im Inneren bei der sozialen Frage und in der Außenpolitik bei der Frage von Krieg und Frieden. Beide müssten auch die Kernpunkte für eine »linke« Alternative gegenüber der jetzigen Koalition aus CDU/CSU und SPD bilden. Doch welche Chancen sind einer solchen Alternative gegenwärtig einzuräumen, und was steht für Die Linke auf dem Spiel?

Wenn die parlamentarische Demokratie etwas Grundlegendes am Kapitalismus ändern könnte, dann wäre sie schon längst verboten. Das hat Milton Friedman schon im letzten Jahrhundert erkannt, einer der Apologeten des Neoliberalismus. Aber wahrscheinlich ist der Satz ohnehin zu weit gegriffen. Man wird bei der jetzigen Verfasstheit von SPD und Grünen kaum davon ausgehen können, dass sie etwas Grundsätzliches am Kapitalismus verändern wollen. Sie waren in ihrer gemeinsamen Koalition neoliberale Dammbrecher in Sachen Krieg und gigantischer Umverteilung von unten nach oben. Die Reichsten wurden noch reicher und die Armen noch ärmer gemacht. Bis heute wird beides – die »Agenda 2010« und der Krieg im früheren Jugoslawien – von SPD und Grünen verteidigt. Wie soll diese Einstellung mit einer Linken zusammengehen, die erhebliche finanzielle und soziale Verbesserungen für die unteren 20 bis 30 Prozent fordert und einzige Friedenspartei im Bundestag ist?

Sozialministerin Andrea Nahles lässt derweil für Hartz-IV-Bezieher weitere Verschärfungen beschließen, und die Grünen-Spitzenleute Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt fordern eine Eskalation des Syrien-Krieges, indem sie die Schließung des syrischen Luftraums durch die NATO fordern. Das ist kaum zu machen ohne eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland. Schon beim Regimewechsel in der Ukraine sind Grünen-Politiker einschließlich der Heinrich-Böll-Stiftung als Scharfmacher gegen eine friedliche Beilegung des Konflikts aufgetreten. Ganz im Sinne der herrschenden Klasse, die systematisch Vorbereitungen trifft, ihre geostrategischen Interessen durchzusetzen, wie das »Weißbuch« der Bundeswehr belegt und zuvor schon die Studie »Neue Macht. Neue Verantwortung« der Stiftung Wissenschaft und Politik sowie des German Marshall Funds dokumentiert haben. »Deutschland wird künftig öfter und entschiedener führen müssen«, oder: »Deutschlands sicherheitspolitischer Horizont ist global«, heißen die Parolen. Das unter Regierungsbeteiligung der SPD beschlossene Aufrüstungsprogramm in Höhe von 135 Milliarden Euro zeigt den ernsthaften Willen der Bundesregierung, solchen Worten Taten folgen zu lassen.

Mit Blick auf die 2017 bevorstehenden Bundestagswahlen vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von Zusammenkünften von »Rot-Rot-Grün«, verkörpert durch unterschiedliche Entscheidungsträger, die Rede ist. Doch die am 18. Oktober in Berlin einberufene Begegnung von etwa 100 Parlamentariern (jW berichtete) war etwas Besonderes. An ihr nahm etwa die Hälfte der Parlamentsfraktion der Linkspartei teil. Kurz danach hat der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch in einem Interview durchaus »Positives« an der Agenda 2010 von »Rot-Grün« gefunden. Auch bei Militäreinsätzen wäre er für die »Einzelfallentscheidung« – ähnlich wie Stefan Liebich, der schon vor drei Jahren als Mitglied im außenpolitischen Ausschuss des Bundestags an der zitierten Studie »Neue Macht. Neue Verantwortung« mitgewirkt hat. Er vertritt ebenfalls die Position der »Einzelfallentscheidung«. So werden gerade noch sicher geglaubte, fundamentale Positionen der Linken aufgeweicht.

Der Friedenswille von ca. 70 Prozent der deutschen Bevölkerung wird in der Linken als Friedenspartei widergespiegelt. Diesen aufzubrechen, dafür scheint die jetzige Koalition nicht geeignet. Frei nach den römischen Redner Cicero bedarf es dazu eines tiefgreifenden Zwischenfalls. Je größer die Veränderung, desto größer das notwendige Ereignis. Die Linke als Kriegspartei wäre wohl für die Friedensbewegung ähnlich lähmend wie 1999 der Jugoslawien-Krieg unter »rot-grüner« Ägide.

Bei der sozialen Frage ließe sich vergleichsweise leicht eine Kompromiss­linie finden: hier eine moderate Erhöhung des Mindestlohns, dort eine spürbare Erhöhung von Hartz IV. Hinzu käme der Einstieg bei der Krankenversicherung als Bürgerversicherung mit steuerfinanzierter Komponente. Damit versuchten SPD und Grüne schon beim letzten Bundestagswahlkampf zu punkten. Ein Kompromiss beim Renteneintrittsalter wäre zudem denkbar und vielleicht das eine oder andere Zugeständnis mehr. Alles in allem durchaus Verbesserungen für Erwerbslose, abhängig Beschäftigte oder Rentner. Auch bei der Steuerfrage könnten kleine Annäherungen drinsein. Auf keinen Fall aber eine notwendigerweise durch Die Linke anzustrebende Veränderung, dass nicht mehr der Großteil der Steuern durch Massensteuern wie Lohn- und Mehrwertsteuer, sondern wenigstens wieder zu ähnlich großem Teil von Reichen und Unternehmen erbracht werden. Denn das würde das gesamte »rot-rot-grüne« Projekt fürs Kapital wertlos machen.

Wer Verbesserungen möchte, kann sie heute schon haben. Aktuell gibt es im Bundestag eine »rot-rot-grüne« Mehrheit. Fortschritte für abhängig Beschäftigte würden sicherlich nicht an der Linksfraktion scheitern. Darum scheint es herrschenden Kreisen bei einem potentiellen Bündnis aus SPD, Linkspartei und Grünen aber nicht zu gehen.

Man hat Größeres vor. Man will die Bevölkerung geschmeidig machen für höhere Ziele. Dabei braucht man etwas zum Vorzeigen, das die Aufgabe der Friedensposition rechtfertigt. Die Linke soll für Kriegseinsätze innerhalb des imperialistischen Kriegsbündnisses NATO stimmen, zunächst in Einzelfallentscheidungen. Damit hätten sich dann jene Kräfte in der Linkspartei durchgesetzt, die seit jeher für Regierungsbeteiligungen sind. Selbst wenn damit gleichzeitig eine Zerstörung der Linken als Friedenspartei verbunden wäre, würden sie dies in Kauf nehmen – mit allen Konsequenzen für die Partei und das Land.

Der Autor ist geschäftsführender Landesvorstand der Linkspartei in Niedersachsen