Gipfel der Heuchler

Aktivisten erinnerten, stellvertretend für die tagenden Geheimdienstler, am Donnerstag vor dem Berliner Maritim Hotel an die Vertuschungsversuche der Behörden im Falle des NSU Foto: Florian Boillot

Der Zugriff am Mittwoch abend kam Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sehr zupass. Konnte er doch gleich am nächsten Vormittag über erfolgreiche Geheimdienstarbeit schwadronieren und die Befugnisse des Überwachungsapparates rechtfertigen. Der festgenommene 27jährige Syrer Ashraf Al-T. wird verdächtigt, Mitglied der Terrororganisation »Islamischer Staat« zu sein und einen Anschlag geplant zu haben. Der Mann sei schon länger vom Verfassungsschutz beobachtet worden, sagte der Minister laut dpa am Donnerstag am Rande eines Kongresses zur Arbeit der Geheimdienste in Berlin. Die Behörden täten alles, »damit es in Deutschland nicht zu einem Anschlag kommt«. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen sei bei dem Mann allerdings kein Sprengstoff gefunden worden. Informationen über etwaige Anschlagspläne erhoffen sich die Ermittler nun durch Auswertung seiner Kommunikationsgeräte.

Ausgerechnet zum fünften Jahrestag der offiziellen Enttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrunds« findet noch bis zum heutigen Freitag in Berlin die Fachtagung unter der Überschrift »Nachrichtendienste im Rechtsstaat« statt, zu der de Maizière so wohlfeile Worte fand. Einen Programmpunkt zum Thema NSU gibt es selbstredend nicht. »Kein Wort über die Rolle der Geheimdienste bei Aufbau und Schutz von neonazistischen Organisationen, kein Wort zu den Opfern des NSU, die ohne das Zutun deutscher Geheimdienste vielleicht noch leben würden«, kommentierte dies Martina Renner, Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Bundestag, gegenüber jW. Die Initiative »Blackbox Verfassungsschutz« nutzte die Gelegenheit, an die Versäumnisse und Vertuschungsversuche der Behörden zu erinnern, die im Zuge der NSU-Aufarbeitung bekanntgeworden sind.

Vor dem Tagungsort, dem Maritim-Hotel, richteten Aktivisten einen symbolischen Tatort ein: Hinter Flatterband lagen anderthalb Kubikmeter geschredderter Akten, immer neue Säcke mit Schnipseln wurden aufgeschüttet. Das »Berliner Bündnis gegen Rassismus« forderte auf einem Transparent die Abschaffung des Verfassungsschutzes. An Teilnehmer des Symposiums verteilte die Initiative Flyer mit der Aufschrift »Nehmt endlich Euren Hut«. George Kaplan, Sprecher von »Blackbox Verfassungsschutz«, erklärte gegenüber jW: »Diese Veranstaltung ist ein Schlag ins Gesicht der NSU-Opfer und ihrer Hinterbliebenen«. Insbesondere Klaus-Dieter Fritsche (CSU), einst Geheimdienstkoordinator und heute als Staatssekretär im Kanzleramt Beauftragter für die Nachrichtendienste, ist für Kaplan die »Verkörperung des Bruchs mit dem umfassenden Aufklärungsversprechen Merkels«.

Fritsche lobte derweil im Maritim-Hotel das erst kürzlich »reformierte« BND-Gesetz, mit dem der Auslandsgeheimdienst legitimiert wurde, Internetknoten im Inland auszuspähen. »Rechtssicherheit ist für die Mitarbeiter unserer Nachrichtendienste unverzichtbar. Denn Rechtssicherheit schafft Handlungssicherheit in der täglichen Arbeit«, sagte er laut dpa. Dass damit die Massenüberwachung des Internets in Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst NSA auf eine neue Stufe gehoben wurde, verschwieg er geflissentlich. »Die Koalition führt Selbstgespräche und will sich offenbar nicht mit störenden verfassungsrechtlichen Argumenten auseinandersetzen«, kritisierte der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz gegenüber dpa. Der Schutz von Grundrechten spiele bei CDU/CSU und SPD keine Rolle mehr, bemängelte der Geheimdienstexperte. »Da­rüber kann auch die jetzige Alibiveranstaltung nicht hinwegtäuschen.«

