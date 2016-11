Nachschlag: Ein wenig konfus

Foto: ZDF/Michel Neumeister

Die ZDF-Satiresendung »Die Anstalt« gilt vielen als politische Pflichtveranstaltung – in keinem anderen TV-Format werden Neoliberalismus, Russland-Hetze und Ausländerfeindlichkeit schärfer angegangen. Die letzte Sendung dürfte allerdings ein wenig enttäuscht haben: Scharfe Dialoge wechselten mit flauen Einlagen ab, eine stringente Linie war schwer zu erkennen. Inhaltlich ging es um deutsche Kriegsbeteiligungen: Der Austausch der Argumente wurde in eine fiktive Gerichtsverhandlung verlegt, in der die beiden Kabarettisten Claus von Wagner und Max Uthoff wie gewohnt brillierten. Überflüssig war der lange Monolog von Matthias Egersdörfer, der in breitestem Fränkisch weichgekaute Geschichten vortrug, die ganz offensichtlich kaum etwas mit dem Thema der Sendung zu tun hatten. Eine Übersetzung im Untertitel hätte gutgetan, Nordlichter dürften Probleme haben, etwas zu verstehen. (pw)