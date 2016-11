Das Problem heißt Rassismus

Nach Bekanntwerden der NSU-Morde am 4. November 2011 waren staatliche Stellen vor allem mit dem Unterdrücken von Informationen beschäftigt – Schweigermarsch in Hamburg am 19.11.2011 Foto: Bodo Marks dpa/lno

Zum 5. Jahrestag der Aufdeckung der faschistischen Mordserie der Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) am 4. November erscheint im Kölner Papy Rossa-Verlag der Sammelband »Die haben gedacht, wir waren das. MigrantInnen über rechten Terror und Rassismus«. Die Redaktion bringt im folgenden mit freundlicher Genehmigung des Verlages die leicht gekürzten und bearbeiteten Beiträge des Rechtsanwalts Yavuz Selim Narin, der im Münchner NSU-Prozess die Nebenklage für die Angehörigen von Theodoros Boulgarides vertritt, sowie der Grünen-Politikerin und angehenden Lehrerin Bahar Aslan. (jW)

Im Mai 2011, d. h. ein halbes Jahr vor der Selbstenttarnung des NSU, erteilten mir die Hinterbliebenen des am 15. Juni 2005 in München ermordeten Theodoros Boulgarides ein Mandat. Sie wollten endlich Antworten. Warum wurde der Familienvater am hellichten Tag in seinem Ladenlokal mit drei Schüssen ins Gesicht hingerichtet? Warum hatte die sonst doch so erfolgreiche Polizei, die bei Morden eine Aufklärungsquote von nahezu 100 Prozent vorzuweisen hat, immer noch keine Täter ermittelt? Für Behörden und Medien lag die Ursache damals auf der Hand: Der für die Aufklärung der Mordserie zuständige bayerische Chefermittler Wolfgang Geier beklagte gegenüber dem Spiegel (15.4.2006), durch die Ermittlungen sei erst klargeworden, »wie wenig die Polizei eigentlich über ausländische Bevölkerungsteile und ihre Mentalität in unserem Lande weiß«. Der Süddeutschen Zeitung (30.5.2006) erzählte Geier, wenn man an die Hinterbliebenen herantrete, stoße man auf eine »Mauer des Schweigens«. Dies belege, dass die Türken »nicht in dieser Gesellschaft angekommen« seien.

Migranten verdächtigt

Im Spiegel wurde spekuliert (21.2.2011), die Spur der sogenannten Döner-Morde führe »in eine düstere Parallelwelt, in der eine mächtige Allianz zwischen rechtsnationalen Türken, dem türkischen Geheimdienst und Gangstern den Ton angebe«. Die Autoren beriefen sich auf »Erkenntnisse« von Ermittlern und stützten diese mit angeblichen Aussagen »mehrerer Informanten«, die »gegenüber dem Spiegel glaubwürdig« geschildert hätten, wie sie »selbst Teil des kriminellen Netzwerks« geworden seien. Mitglieder des Netzwerks hätten »immer mit Wissen und Unterstützung der türkischen Behörden« in der Unterwelt gelebt, die Morde hätten wohl mit Drogenhandel oder Geldwäsche zu tun. »Informanten« hätten dem Magazin außerdem berichtet, es sei um Glücksspiel- oder Schutzgeld gegangen, auch sei der türkische »tiefe Staat« irgendwie beteiligt gewesen. Dass dieser auch in Deutschland agiere, folgerten die Autoren aus dem Umstand, dass »hier (…) immerhin etwa zweieinhalb Millionen türkische Zuwanderer« lebten. Alle von der Polizei untersuchten »Spuren« führten allerdings »ins Nichts«. Die deutschen Sicherheitsbehörden hätten über die »Verbindungen von Ultranationalisten, Mafiosi und womöglich gar Teilen des Geheimdienstes kaum Erkenntnisse«. Die Ermittler seien »dem Täterkreis immerhin so nahe gekommen«, dass die Mordserie nach der Erschießung des Internetcafébetreibers Halit Yozgat am 6. April 2006 gestoppt worden sei. Ähnlich berichtete auch Die Welt (15.6.2005) unter Berufung auf »Ermittlerkreise«, die Opfer seien im Auftrag einer Bande ermordet worden, die »aus den Bergen Anatoliens« heraus operiere. Die Bande verdiene ihr Geld mit Drogengeschäften und dem Verschieben von gestohlenen Autos.

Ganz offiziell formulierte der Fallanalytiker Udo Haßmann vom LKA Baden-Württemberg die These, die ermordeten Männer hätten Beziehungen zu einer konspirativen Tätergruppierung unterhalten, die von einem »rigiden Ehrenkodex bzw. Wertesystem« geprägt sei. Man habe »neun türkischsprachige Opfer« (Theodoros Boulgarides war nicht Türke, sondern orthodoxer Grieche, auch sprach er kein Wort Türkisch), so dass die Tätergruppierung wohl »über die türkische Sprache den Bezug zu den Opfern hergestellt« habe. Daraus schlossen die Beamten, die Täter müssten selbst einen türkischen Hintergrund haben. Die Opfer der Mordserie hätten gegen den rigiden Ehrenkodex einer »archaischen Norm- und Wertestruktur« verstoßen, ohne dies selbst bemerkt zu haben. Als Konsequenz habe man innerhalb der Gruppe »Todesurteile« fällen müssen. Der rigide Ehrenkodex lasse außerdem nur den Schluss zu, die Gruppierung sei »im ost- bzw. südosteuropäischen Raum (nicht europäisch westlicher Hintergrund)« anzusiedeln. (LKA Baden-Württemberg, Operative Fallanalyse vom 30.1.2007)

Nach der Selbstenttarnung des NSU im November 2011, dem Auffinden der Tatwaffen, der Versendung des sogenannten Bekennervideos und der Sicherstellung Tausender Asservate hatten meine Mandantinnen nun die begründete Hoffnung, endlich Antworten zu erhalten. Der Generalbundesanwalt, der spätestens seit 2005 zuständig gewesen wäre, hatte die Ermittlungen endlich an sich gezogen. Mehrere Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern versuchen seither, Licht ins Dunkel zu bringen. So wurde bekannt, dass die Täter für die Sicherheitsbehörden keine Unbekannten waren. Ganze Aktenberge tauchten plötzlich zu Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe und zu deren Umfeld auf.

Das NSU-Trio hatte in Jena gemeinsam mit Kameraden aus der Neonaziszene mehrere rechtsextremistisch motivierte Straftaten begangen und sich konspirativ in einer von Beate Zschäpe angemieteten Garage getroffen. Als dort bei einer Durchsuchung im Januar 1998 eine Bombenwerkstatt ausgehoben wurde, konnten die Terroristen unter den Augen von Polizei und Nachrichtendiensten in den sogenannten Untergrund abtauchen. Dieser befand sich aber nicht etwa in den Bergen Anatoliens, sondern im nur wenige Kilometer entfernten sächsischen Zwickau. Auch hatten die deutschen Sicherheitsbehörden sehr wohl Erkenntnisse über die »Norm- und Wertestruktur« der Täter. In der Garage hatte man stapelweise Propagandamaterial gefunden. Darin wurde nicht nur zum terroristischen Kampf aus dem Untergrund aufgerufen. Ein selbstverfasstes Gedicht, »Ali Drecksau, wir hassen Dich!«, propagierte auch offen den Mord an Türken.

Betreutes Morden

Die sogenannten Pannen bei der Fahndung nach den untergetauchten Bombenbauern auch nur ansatzweise darzulegen, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags spricht in seinem lesenswerten Abschlussbericht von gezielter »Sabotage« der Ermittlungen, die Vorsitzende Dorothea Marx (SPD) wählte 2016 gar den Ausdruck »betreutes Morden«. Während die Sicherheitsbehörden einst ihr mangelndes Wissen über Machenschaften einer vermeintlichen türkischen Parallelgesellschaft beklagten, verfügten sie offenbar über reichliche Erkenntnisse zu »einheimischen« Strukturen. Anders lässt sich kaum erklären, dass bereits am 11.11.2011 beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln damit begonnen wurde, systematisch Akten zu Personen aus dem Umfeld der Terroristen zu vernichten.

Die Akten handelten unter anderem von einer Geheimdienstaktion namens »Operation Rennsteig«. Dutzende Neonazis aus dem »Thüringer Heimatschutz«, der bereits vom V-Mann Tino Brandt geführt wurde, konnten zwischen 1996 und 2003 als Informanten angeworben werden. Unter den Zielpersonen fanden sich auch Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sowie Ralf Wohlleben. Ein weiterer V-Mann, Marcel Degner, sammelte bei Neonazikonzerten Spendengelder für die Untergetauchten. Thomas Starke, ein Führungskader der Neonaziorganisation »Blood and Honour« half ihnen beim »Untertauchen« und versorgte sie mit Sprengstoff, Dokumenten und Geld. Ralf Marschner, ein mehrfach vorbestrafter Neonazi und Spitzel des Bundesamts für Verfassungsschutz, brachte Mundlos und Zschäpe in seinen Firmen unter. Offenbar wurden sogar bei den Morden eingesetzte Fahrzeuge über die Baufirma des V-Manns angemietet. Die Mordwaffen erlangten die Terroristen von Mitgliedern einer kriminellen Bande, die sich überwiegend aus Neonazis rekrutierte und deren Anführer ebenfalls als V-Leute für das LKA in Thüringen tätig waren. Zuvor hatte man über den V-Mann Piatto bereits erfahren, dass das Trio sich Waffen beschaffe und weitere (!) Überfälle plane.

Ein anderer V-Mann mit dem Decknamen »Corelli« war 2014 unter nicht geklärten Umständen verstorben und konnte nicht mehr vernommen werden, nachdem bekanntgeworden war, dass er dem Bundesamt spätestens 2005 eine CD mit der Aufschrift NSU überbracht hatte. Corelli hatte der Behörde bereits in der Vergangenheit zu Uwe Mundlos berichtet und stand nach neuesten Erkenntnissen in Kontakt zu zahlreichen Unterstützern des Trios. Auch war er Mitglied in einer Gruppierung des Ku-Klux-Klan, der zahlreiche Polizisten, unter ihnen der Gruppenführer der 2007 ermordeten Michèle Kiesewetter, angehörten. Das Trio war im Untergrund nach heutigen Erkenntnissen von mindestens 25 V-Leuten der Sicherheitsbehörden umstellt und wurde von diesen teilweise aktiv unterstützt. Gleichzeitig wurden und werden laufend Beweismittel oder Akten vernichtet, Zeugen nicht oder nur unzureichend vernommen, die Öffentlichkeit und die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse werden gezielt in die Irre geführt.

Der mit den Ermittlungen befasste Oberstaatsanwalt Dr. Walter Kimmel beteuerte vor dem zweiten Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags, man habe alles »Menschenmögliche« unternommen. Die Ermittler hätten 25 bis 30 Millionen Telefondaten ausgewertet, über 13 Millionen Debit- und Kreditkartendaten untersucht und ca. 11.000 Personen überprüft. Die Wohnungen der Hinterbliebenen der Mordopfer waren öffentlichkeitswirksam mit Drogenspürhunden durchsucht worden, Fingerabdrücke und DNA-Proben von Kindern, Eltern, Ehepartnern, Freunden, Nachbarn und Bekannten hatte man erhoben. Stunden- oder tagelang hatte man die Familienangehörigen vernommen und mit falschen Vorhalten konfrontiert, beschimpft, verdächtigt und gedemütigt. Für die Betroffenen war das Ergebnis der Verlust des Ansehens, der wirtschaftlichen Existenzgrundlage, der seelischen Gesundheit und des bis dahin vorhandenen Vertrauens in die deutschen Sicherheitsbehörden. Tatsächlich hatten sich die Ermittlungen fast ausschließlich gegen Türken oder andere Migranten gerichtet. Spuren und Hinweise, die zu Neonazis führten, wurden konsequent ignoriert.

Der Fisch stinkt vom Kopf her

Am 9.6.2004 etwa waren Mundlos und Böhnhardt bei der Begehung des Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße von Überwachungskameras eines Fernsehsenders gefilmt worden. Die Aufnahmen wurden einer Zeugin vorgespielt, die am 9.6.2005, d. h. exakt am Jahrestag des Kölner Anschlags, Mundlos und Böhnhardt nach dem Mord an dem Nürnberger Imbissbetreiber Ismail Yasar am Tatort beobachtet hatte. Sie erkannte die Männer sofort wieder und äußerte, sie sei sich darin »sicher«. Die Aussage wurde bewusst nicht zu Protokoll genommen, da im Leben »keine hundertprozentige Sicherheit« existiere. Unter der Leitung des Dr. Walter Kimmel wurde die Spur mit der Begründung, »man dürfe Äpfel nicht mit Birnen vergleichen«, gezielt eingestampft.

Zeitgleich wurde bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth über eine neue operative Fallanalyse debattiert, die zutreffend von einem türkenfeindlichen Hintergrund der Morde ausging. Mindestens zwei deutsche Männer, die einst in der rechten Szene aktiv waren und einschlägig mit Sprengstoff- oder Waffendelikten aufgefallen sein müssen, denen die Aktionen der Szene aber nicht weit genug gingen, sollten als Täter gesucht werden. Der richtige Weg hierzu sei eine massive Öffentlichkeitsfahndung nach den Männern, um einerseits Hinweise auf die Mörder zu gewinnen, andererseits aber auch potentielle weitere Opfer zu warnen.

Staatsanwalt Kimmel warnte statt dessen in einem Aktenvermerk, wenn man diese Theorie von rechten Türkenhassern »allzu laut« kommuniziere, könnte sich eine Zuständigkeit des Generalbundesanwalts ergeben. Nach Rücksprache mit der »Spitze des bayerischen Innenministeriums« habe man daher eine entsprechende »Medienstrategie« vereinbart. Vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags nach den Motiven befragt, erklärte Chefermittler Geier, man habe »keine Hysterie« in der türkischen Bevölkerung auslösen wollen. Eher nahm man in Kauf, dass Neonazis weiter ungestraft Migranten ermorden, als dass man sich mit einer »hysterischen« türkischen Bevölkerung auseinandersetzen wollte. Es konnte nicht abschließend geklärt werden, ob die 2006 in Deutschland anstehende Fußballweltmeisterschaft die Entscheidung beeinflusste. Das Außenministerium der USA hatte anlässlich der WM bereits nicht-»weißen« US-Bürgern wegen möglicher rassistischer Gewalttaten von Reisen in die neuen Bundesländer abgeraten. Die Bundesregierung hatte sich darüber empört gezeigt.

2012 erzählte mir ein hochrangiger Verfassungsschutzbeamter im persönlichen Gespräch, man hätte die Täter in drei bis vier Tagen gehabt, wenn man nur gewollt hätte. Als ich ungläubig nachfragte, was er damit meine, antwortete dieser, die Opfer waren halt »nur Türken«. Er wollte jedoch nicht ins Detail gehen. Sichtlich bedrückt sagte er: »In Deutschland haben wir ein Sprichwort: Der Fisch stinkt vom Kopf her, und der Gestank breitet sich von dort aus in die Glieder!« Damals antwortete ich, dass dieses Sprichwort in ähnlicher Weise auch im Türkischen bekannt sei. Beim Verfassen dieses Beitrags habe ich nochmals vorsorglich überprüft, was aus dem verantwortlichen Staatsanwalt Dr. Walter Kimmel wurde. Er wurde zum 1.7.2013 als Leitender Oberstaatsanwalt zum Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ernannt.

***

Es ist Sommer. Ich sitze am Küchenfenster und puste Seifenblasen in den hellblauen Himmel über mir. Mir gefällt es, wie sie emporsteigen: majestätisch, schwerelos und unbekümmert. Nichts von dem ahnend, was gleich passiert, nicht wissend, dass sie schon bald zerplatzen werden. Währenddessen werden im Wohnzimmer die Stimmen meiner Eltern lauter, energischer und vermischen sich mit denen, die aus dem Fernseher kommen. Es ist der 2. Juli 1993, der Tag, an dem das Massaker in Sivas stattfindet, wo Menschen, die meisten alevitischen Glaubens, von einem rassistischen Mob gelyncht werden. Das Hotel Madimak in Sivas (in Zentralanatolien) wird in Brand gesetzt, welches anlässlich eines Festivals Musiker, Schriftsteller und Intellektuelle beherbergt. Eine aufgebrachte, wütende Menge zündet unter »Allahu akbar«-Rufen das Haus an. Die Flammen lodern. Die im Hotel untergebrachten Teilnehmer des Kulturfestivals haben keine Chance, dem Feuer zu entkommen, und sterben vor den Augen der Öffentlichkeit. Stundenlang wird das Massaker von türkischen Fernsehsendern aufgezeichnet. Keiner greift ein. Weder Polizei noch Feuerwehr. Dieser Tag markiert einen Wendepunkt in meiner Kindheit. An diesem Tag erfahre ich, dass ich Alevitin bin. Ich verstehe das Wort nicht, kenne weder dessen Inhalt, noch erschließt sich mir dessen Bedeutung. Die Geschehnisse in Sivas kann ich nicht nachvollziehen. Mir ist alles fremd.

Eingebrannt in die Erinnerung

Als Grundschülerin weiß man wenig von der Welt. Man lebt in einer Seifenblase, schwerelos und unbekümmert. Nicht ahnend, dass Menschen einander ausgrenzen, hassen, verachten und umbringen, weil sie anders aussehen, anders heißen oder einen anderen Glauben haben. Erst viel später, mit Eintritt in die Pubertät, verstehe ich, dass ich in der Türkei einer religiösen Minderheit angehöre, die verfolgt, diskriminiert und gesellschaftlich marginalisiert wird.

Die 90er Jahre in Deutschland sind geprägt von Szenen rassistischer Gewalt. In Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen tobt der rechte Mob und macht Jagd auf Ausländer, Flüchtlinge und Asylsuchende. 1993 ist das Jahr, in dem nicht nur das Massaker in Sivas seine Spuren hinterlässt, sondern auch der Brandanschlag von Solingen. Ein Haus geht in Flammen auf. Es sterben zwei junge Frauen und drei Kinder. Die Mörder sind Rechtsextremisten. Fünf Menschen werden getötet, weil sie Türken sind. Eine andere Erklärung bekomme ich nicht, als ich nachfrage, um mehr zu erfahren.

Die Erinnerung an meine Kindheit besteht aus Gedankenfetzen an Solingen, an Sivas, an Häuser, die brennen, mit Menschen, die noch in ihnen sind. Es hat lange gedauert, bis mich die Bilder von auflodernden Flammen nicht mehr aus dem Schlaf reißen, weil sie mir Angst machten. Sivas und Solingen sind eingebrannt in die Erinnerungen an meine Kindheit.

Als ich von der Aufdeckung des NSU erfahre, sitze ich in Köln-Ehrenfeld in einem Café und genieße meinen Cappuccino, während ich ein Buch meines Lieblingsautors Sabahattin Ali lese. Mein Smartphone klingelt. Ich gehe ran, und ohne dass ein Wort über meine Lippen kommt, lasse ich den Wortschwall über mich ergehen. Die Existenz des NSU trifft mich mit einer gewaltigen Wucht, und ich erinnere mich sehr gut daran, mich an die Vorstellung geklammert zu haben, dass vielleicht alles ein Missverständnis, ein Irrtum ist. War es nicht der Verfassungsschutz selbst, der jahrelang erklärtermaßen die Existenz von rechten Terrorgruppen ausschloss und sich sicher war, die rechte Szene mit V-Männern im Griff zu haben? Der deutsche Staatsapparat, die deutsche Justiz und die Sicherheitsbehörden waren doch Institutionen, in die man ein immenses Vertrauen haben sollte. Jahrelang hieß es aus Sicherheitskreisen, dass man keine Erkenntnisse über rechtsterroristische Strukturen in Deutschland habe, und man gab immer wieder Entwarnung. Die Realität war jedoch eine andere: Der Verfassungsschutz hatte kläglich versagt. »Dieser Vorgang ist objektiv betrachtet eine Niederlage für die Sicherheitsbehörden«, räumte Heinz Fromm, der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, am 21. November 2011 ein.

Hatte man wirklich keine Erkenntnisse über rechtsextreme Strukturen in Deutschland? Oder war man auf dem rechten Auge blind? (...) Wie tief sind bundesdeutsche Behörden in die Mordserie des NSU involviert? Seit der Aufdeckung des NSU wurden Akten vernichtet und wichtige Informationen unter Verschluss gehalten. Der Staat hat seine Unschuld verloren, insbesondere in den Augen derer, die sich nach jahrelanger Opfer-Täter-Umkehr Aufklärung erhofften. Eher das Gegenteil ist der Fall: Der Staat lädt immer mehr Schuld auf sich, und es vollzieht sich eine spürbare Nicht-Aufklärung quer durch alle Institutionen und Instanzen.

Doch worin besteht der eigentliche Skandal? Worüber sollten wir uns empören? Dass eine rechte Terrorgruppe 13 Jahre lang vor den Augen des Verfassungsschutzes im Untergrund leben und morden konnte? Oder besteht der eigentliche Skandal in dem Verdacht, dass der Verfassungsschutz fest im braunen Sumpf des NSU-Netzwerkes verankert ist und aktiv die Aufklärung verhindert? Vielleicht aber ist es auch die Enttäuschung darüber, dass sich trotz brisanter Erkenntnisse bisher nichts Grundsätzliches ändert.

Acht Monate nachdem Angela Merkel den Hinterbliebenen der NSU-Opfer umfassende und lückenlose Aufklärung verspricht, meldet sich das Bundesinnenministerium zu Wort und gibt bekannt, dass keine Informationen an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, die ein Regierungshandeln unterminieren. Und mit nur einem Satz wird das Meer an Hoffnungen von Angehörigen vernichtet, irgendwann doch noch erfahren zu dürfen, warum ihr Ehemann, Sohn, Bruder oder Vater vom NSU ermordet wurde. Vom Anspruch einer lückenlosen Aufklärung, wie sie einst versprochen wurde, ist bis jetzt wenig zu spüren. Schredderaktionen, verschwundene und vom Hochwasser weggespülte Akten, Zeugenausfälle, Pannen und Gedächtnis­lücken scheinen die einzigen Konstanten im gesamten NSU-Komplex zu sein.

Seit dem 4. November 2011 wissen wir von der Existenz des NSU. Seit Mai 2013 läuft der Prozess gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe vor dem Oberlandesgericht München. Doch wo stehen wir nach fünf Jahren? Was haben wir erreicht? Dass innerhalb des NSU-Geflechtes auch nach Abschluss des Gerichtsverfahrens sowie zahlreicher parlamentarischer Untersuchungsausschüsse weiterhin Fragen unbeantwortet sein werden, war meine größte Befürchtung, und dies scheint sich zu bewahrheiten. Seit fünf Jahren bemühen wir uns um eine lückenlose Aufklärung. Doch auch nach fünf Jahren sind wir nicht imstande, auf simple Fragen Antworten zu geben. Im Gegenteil: Mit jedem Detail, das an die Öffentlichkeit kommt, hadern und verzweifeln wir und verlieren uns im Chaos aus Widersprüchen und Halbwissen über den NSU.

Anhaltende Ignoranz

Der NSU-Prozess ist, wenn man so will, ein Spiegelbild, eine Reflexion unserer Gesellschaft, in der die Stimmen von Migrantinnen und Migranten kaum vorkommen und eine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung nicht stattfindet. Was sollen wir uns vom Prozess denn überhaupt noch erhoffen? Warum wird er fortgeführt, wenn gesellschaftlicher Rassismus, institutionelle Diskriminierung und der Rassismus der Täter nicht Bestandteil der Anklage sind?

Wer von Rassismus nicht sprechen will, der schweigt über das Grundsätzliche! Eine der grundsätzlichen Erkenntnisse aus dem NSU-Prozess lautet doch: Unsere Gesellschaft hat ein Problem mit Rassismus.

In Gedenken an die Opfer rechtsextremer Gewalt: Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Yozgat

Neun Leben. Ausgelöscht vom NSU. Alle Morde, die jetzt dem NSU zugeordnet werden, wurden 13 Jahre lang den Opfern und ihren Hinterbliebenen angelastet. Man ermordete diese neun Menschen nicht grundlos, sondern aufgrund ihrer Herkunft, ihrer äußerlichen Erscheinung oder einfach nur, weil sie einen anderen Namen trugen. In den Augen des NSU war das Leben dieser Menschen »minderwertig«.

Der NSU ist eingebrannt in meine Erinnerung, wurde ein Teil meiner Biographie, und er mahnt mich, nicht zu vergessen, dass Rassismus in Deutschland kein historisches Phänomen, sondern reale Gegenwart ist. Weder der NSU noch der Rechtsterrorismus in Deutschland sind vom Himmel gefallen, sie sind eingebettet in eine Kontinuität jahrzehntelanger Verleugnung und Ignorierung rassistischer und rechtsextremer Realitäten. Der NSU ist nur die Spitze des Eisberges.