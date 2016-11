Die Hände im Bottich

Der ganz junge Tucholsky, nicht in Berlin, sondern in Stettin, das heute Szczecin heißt Foto: Kurt Tucholsky Gesellschaft

»Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung, und so ist sie auch. Die Arbeiter wohnen in einem finstern, stecken immer eins zurück, und wenn sie aufmucken, zeigt man ihnen, wo der Zimmermann es gelassen hat, sie werden hineingesteckt, und zum Schluss überblicken sie die Reihe dieser Löcher und pfeifen auf dem letzten.« In Kurt Tucholskys Glosse »Zur soziologischen Psychologie der Löcher« gibt es für den Rezitator sprachliche Feinheiten auszukosten. Am Wochenende trugen Germanistik-Studenten aus Szczecin diesen und andere Texte des Meisters mit fröhlicher Leichtigkeit vor. Ein würdiger Abschluss der Jahrestagung der Tucholsky-Gesellschaft in der Stadt an der Oder-Mündung, in der Tucholsky – bekannt als frankophiler Berliner – einen großen Teil seiner Kindheit verbracht hatte. Im Alter von drei Jahren war er mit seinen Eltern nach Stettin gezogen, hatte dort auch die ersten Schuljahre verbracht.

Den Anstoß für die Tagung in Polen gab der Verein »Kamienice Szcze­cina«. Mitglieder traten 2013 anläss­lich der Anbringung einer Gedenktafel an einem früheren Wohnhaus der Familie des Schriftstellers an einem markanten Platz der Stadt in Kontakt zu der literarischen Gesellschaft in Berlin. Geleitet wurde die Tagung vom britischen Germanisten Ian King und der polnischen Germanistin Dorota Sosnicka. Sie verlief nicht so beliebig, wie der Titel »Tucholsky, Szcze­cin/Stettin, Polen und die Ostsee« befürchten ließ. Schnell kam man zu einem wunden Punkt in Tucholskys Biographie. Bevor als Ergebnis des Ersten Weltkriegs im März 1921 in einer Volksabstimmung darüber entschieden wurde, ob das von Alliierten verwaltete Oberschlesien künftig zum Deutschen Reich oder zu Polen gehören solle, kämpften beide Seiten mit harten Bandagen. Tucholsky ergriff gegen die polnische Partei. Der Zeitschrift Kocynder, die gegen die deutsche Haltung hetzte, stellten die Deutschen die satirisch gemeinte Zeitschrift Pieron (Blitz, auch als Anrede von Oberschlesiern gebräuchlich) gegenüber, zu deren Leiter Tucholsky für gutes Geld berufen wurde – zumindest für den Berliner Teil der Redaktion, wie Harald Vogel auf der Tagung konkretisierte.

»Tucho« zog befreundete Karikaturisten wie Kurt Szafranski, Walter Trier und Heinrich Zille zur Mitarbeit heran. Der Pieron verbreitete Hetzpropaganda auf zum Teil niedrigsten Niveau. Irrationale Ängste und Nationalitätenhass wurden geschürt. Ob Tucholsky jemals einen eigenen Text für dieses Blatt schrieb, konnte nicht ermittelt werden. Zeitgenossen wie Franz Pfemfert und Karl Kraus nannten ihn danach noch viele Jahre lang einen »Konjunkturritter« und »chauvinistisch«.

In dem Konflikt »kochten viele ihr eigenes Süppchen«, stellte Michael Segner aus Hamburg in seinem Vortrag fest. Auf deutscher Seite mischten Reichswehrtruppen und Freikorps mit, es kam zu Fememorden. Auf Drängen seines väterlichen Freundes Siegfried Jacobsohn, aber auch von Parteifreunden aus der USPD, legte der Journalist seine Arbeit im Sommer 1920 offiziell nieder, wirkte aber eine Zeitlang noch im Stillen für den Pieron. Bei vielen Freunden stand er fortan in zweifelhaftem Ruf.

Zu einer kritischen Sicht auf seine Haltung sollte er sich erst Jahre später durchringen. In der Weltbühne schrieb er 1929 über damalige Gewalttaten: »In Polen taten das Patrioten und bezahltes Gesindel, in Deutschland waren es Patrioten und bezahltes Gesindel; die Atmosphäre dort roch nicht gut. Es spielten sehr gewichtige Interessen der Großindustrie mit, von denen die Freikorps, die mit unerhörter Brutalität eingriffen, nicht viel ahnten.« Und er setzte selbstkritisch hinzu: »Von beiden Seiten wurden damals große Fonds in den korrumpierten Volkskörper hineingepumpt (…) – ich selbst habe die Hände in diesem Bottich gehabt, ich hätte es nicht tun dürfen, und ich bereue, was ich getan habe. Auf beiden Seiten ist gemordet und spioniert worden, verraten und gekauft und verkauft; bestialische Untaten sind verübt worden und ungesühnt geblieben.«

Besondere Bedeutung hatte der gemeinsame Austausch über den deutschen Dichter, dessen polnischer Nachname von der Tucheler Heide, der Bory Tucholskie in Nordpolen, abgeleitet ist, da dem gegenseitigen Verständnis in beiden Ländern verstärkt nationalkonservative Propaganda entgegenschlägt. Die Mitveranstalter Julita Milosz-Augustowska und Bartosz Wojcik bekräftigten angesichts guter Erfahrungen ihren Willen, in der Grenzregion weitere Projekte dieser Art anzugehen.

Eingedenk eines Satzes, den Tucholsky als Ignaz Wrobel formuliert hatte, schlug die Jahrestagung zwei Fliegen mit einer Klappe: »Wer die Enge seiner Heimat begreifen will, der reise. Wer die Enge seiner Zeit bemessen will, studiere Geschichte.«