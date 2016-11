Nähe und Distanz

Unterkühlte Stimmung: Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel trifft den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Peking (1.11.2016) Foto: EPA/WU HONG/dpa-Bildfunk

Tiefes Donnergrollen begleitet Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel bei seinem aktuellen Besuch in Beijing. Der auslösende Blitz war am Freitag vorletzter Woche über das deutsch-chinesische Firmament gezuckt: Gabriel hatte überraschend seine Genehmigung für die Übernahme des deutschen Chipanlagenbauers Aixtron durch den chinesischen Fujian Grand Chip Investment Fund zurückgezogen. Vorigen Freitag teilte die chinesische Regierung öffentlich ihren Unmut über die Entscheidung mit: Wollte die Bundesrepublik wirklich Investoren aus der Volksrepublik diskriminieren? Am Sonntag legte Gabriel nach, beschuldigte Beijing in einem Presseinterview, deutsche Firmen »unfair« zu behandeln. Am Montag bestellte das chinesische Außenministerium den deutschen Gesandten ein, um ihm eine Protestnote zu übergeben; am Dienstag sagte der chinesische Handelsminister einen gemeinsamen Auftritt mit Gabriel kurzfristig ab. Gestern schließlich warnte Chinas Botschafter in Deutschland in einem Namensartikel vor »protektionistischen Tendenzen«. Das Grollen dauert an.

Was ist geschehen? Nun, zum einen geht es um die üblichen Taktierereien. China ist auf eine enge Kooperation auch mit deutschen Technologiefirmen angewiesen, um seine Industrie weiter zu modernisieren. Das verschafft der Bundesregierung ein Druckmittel, das sie gut gebrauchen kann: Der deutsche China-Export stockt – vermutlich strukturell –, daher bemüht sich Gabriel, deutschen Konzernen einen stärkeren Zugriff auf Chinas Staatsunternehmen zu sichern. Also predigt er den – »fairen Wettbewerb« – und schränkt ihn, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, im eigenen Land für chinesische Firmen eben mal kurz ein.

Zum anderen zeichnen sich allerdings grundsätzliche Konfliktlinien ab. Hat Gabriel mit dem Entschluss, die Genehmigung für die Aixtron-Übernahme zurückzuziehen, nicht auf eine Intervention der Vereinigten Staaten reagiert, die behaupten, die Aixtron-Technologie tauge für Rüstungsprojekte und dürfe daher nicht an China gehen? Das hat er: Wa­shingtons diskreter Hinweis, Beijing stehe perspektivisch auf der anderen Seite des transatlantischen Schützengrabens, wird in Berlin sehr ernst genommen, auch wenn die Bundesregierung sich das China-Geschäft nicht vermiesen lassen will. Apropos Geschäft: Mit den beginnenden chinesischen Übernahmen in der Bundesrepublik steigt der chinesische Einfluss hierzulande, geht ein Teil der Kontrolle über Produktion und Profit verloren. Gabriel macht sich deshalb schon lange für EU-weite Gesetze zur Beschränkung chinesischer Firmenkäufe in Deutschland und Europa stark. Aber spielt es denn eine Rolle, ob die Investoren aus China oder, sagen wir, aus den USA kommen, deren Übernahmen nicht eingeschränkt werden? Aber ja. Mit der US-Industrie können deutsche Firmen gut konkurrieren. Die gewaltigen Konzerne aus der riesigen Volksrepublik hingegen könnten auf lange Sicht durchaus übermächtig werden. Ganz im eigenen Interesse behält Berlin den transatlantischen Schützengraben im Blick.