Druck auf Abgeordnete

»Tornados« der Bundeswehr im türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik Foto: Bundeswehr/Falk Bärwald/dpa-Bildfunk

Ein Bündnis zahlreicher Friedensgruppen will mit Aktions­tagen bis zum 10. November Druck auf die Abgeordneten des Bundestags ausüben, gegen eine Verlängerung und Erweiterung des Bundeswehr-Mandats im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) in Syrien und im Irak zu stimmen. »Wir haben in Gesprächen mit Abgeordneten deren Verunsicherung wahrgenommen, weil der Konflikt letztlich nur politisch gelöst werden kann, dazu aber kein schlüssiges Gesamtkonzept vorliegt«, sagte am Dienstag Bündnissprecher Berthold Keunecke. Als Gemeindepfarrer erlebe er eine kritische Stimmung in der Bevölkerung, weil der Krieg wachsen­den Hass und verstärkte Terrorismusgefahr bedeute. Die Menschen würden die Bundesrepublik lieber in der Rolle der Friedensmahnerin als der Mitläuferin sehen.

Die Abgeordneten sollen am 10. November über den Einsatz abstimmen. Neben »Tornado«- Aufklärungsjets, einem Tankflugzeug und einem Kriegsschiff sollen ab Mitte November auch deutsche NATO-Soldaten in »Awacs«-Aufklärungsmaschinen die Luftangriffe auf IS-Stellungen in Syrien und im Irak kontrollieren.

An der bundesweiten Kampagne des Bündnisses »Macht Frieden« beteiligen sich unter anderem das Netzwerk Friedenskooperative, die Kooperation für den Frieden, die katholische Friedensbewegung Pax Christi und die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW). Vertreter dieser Organisationen sollen das Gespräch mit Abgeordneten suchen, um für ein Ende des Mandats und die Entwicklung ziviler Lösungen zu werben, erklärte das Bündnis. In mehreren deutschen Städten sind Mahnwachen, »Friedenspartys« und Informationsveranstaltungen geplant, um die Lage in Syrien in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu tragen. Für den Tag der parlamentarischen Entscheidung am 10. November ruft das Bündnis in Berlin zu einer zentralen Protestaktion auf. (dpa/jW)