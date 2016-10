Nah dran am Klassenkampf

Angeregte Debatten unter den Schweizer Gewerkschaftern. Am Rednerpult: Unia-Präsidentin Vania Alleva Foto: unia.ch

Zu einem besseren Zeitpunkt hätte der Angriff nicht erfolgen können. Die Unia, größte Gewerkschaft der Schweiz, dränge angeblich unliebsame Mitarbeiter aus dem Verband. Das berichtete das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am 26. Oktober – nur einen Tag vor Beginn des alle vier Jahre stattfindenden Unia-Kongresses. Mit hohen Abfindungen seien Funktionäre zum Aufgeben ihrer Posten bewegt worden. Quelle des SRF-Artikels: ehemalige Gewerkschafter, die anonym bleiben wollen. Sie redeten von einem »Klima der Angst«; ein befragter Arbeitsrechtler mutmaßt, dass sich die Unia eventuell »allfällige rechtliche Probleme wegkauft«. Seit Ende September häufen sich die Artikel gegen die Gewerkschaft. Auslöser für die Welle war die Belästigung einer weiblichen Angestellten per SMS durch einen leitenden Unia-Sekretär (siehe jW vom 20. September). Längst aber wird von einem Einzelfall auf ein »System Unia« geschlossen.

»Sie wollen die Unia zerstören.« Zweifel tönen in der Stimme des Bauarbeiters aus der Gemeinde Luzern nicht an. So sei das eben. Ein anderer Delegierter, aus dem Kanton Bern, bestätigte das. Die Sache sei klar, es könne kein Zufall sein, dass inkriminierende Berichte in den Wochen vor der Gewerkschaftszusammenkunft auftauchten. Etwa 350 Arbeiter und Angestellte trafen sich vom 27. bis 29.10. in Genf. In vielen von jW geführten Gesprächen mit ihnen sind ähnliche Aussagen zu hören.

Die Konferenz sei die »Bühne der Mitglieder«, und diese hätten nun Entscheidungen für die kommenden vier Jahre zu treffen, eröffnete Unia-Präsidentin Vania Alleva den Kongress am Donnerstag. In den drei Tagen berieten die Delegierten die Strategie des Verbands. Über insgesamt 140 Anträge aus den Unia-Gliederungen wurde diskutiert und abgestimmt. Am meisten gesprochen wurde dabei über die bessere Verankerung der Gewerkschaft in den Betrieben. Zentral sei es, mehr Vertrauensleute zu gewinnen und deren Arbeit im Unternehmen besser gegen die Willkür der Chefs abzusichern.

Gestritten wurde dabei etwa über die weitere Ausgestaltung des Projektes »Unia Forte«. Unter dem Titel konzentriert die Gewerkschaft ihre Anstrengungen, insbesondere engagierte Mitglieder zu gewinnen. Beschlossen wurde nun, in den kommenden vier Jahren jeweils fünf Millionen Franken (etwa 4,6 Millionen Euro) für »Unia Forte« bereitzustellen. Die Entscheidung dazu fällte eine Mehrheit der Delegierten – gegen den ausdrücklichen Wunsch der Gewerkschaftsführung, die vor zu hohen Ausgaben warnte.

Eine Unzufriedenheit mit »den Oberen« sollte man jedoch nicht aus diesem und anderen Beschlüssen gegen die Empfehlung des Zentralvorstands ableiten. Denn die siebenköpfige Unia-Leitung wurde mit guten und sehr guten Ergebnissen im Amt bestätigt. Abermals an der Spitze des Verbands steht Vania Alleva (90,1 Prozent).

Große Einmütigkeit bestand auch bei der Abstimmung über die »Organisationsstrategie 2020« von Unia. So ist festgehalten, dass die Gewerkschaft deutlich wachsen will. Etwa 10.000 neue Mitglieder will der Verband innerhalb der nächsten vier Jahre gewinnen. Bis dahin soll auch der Schwund bei den Industriearbeitern gestoppt werden, der derzeit vom Zuwachs der Gewerkschafterzahlen in anderen Branchen ausgeglichen wird.

Diskussionen lösten zwei – abgelehnte – Anträge aus. So hatten die Regionen Genf, Tessin und Berner Oberland verlangt, dass Unia künftig keine Tarifverträge mehr abschließt, die eine absolute Friedenspflicht enthalten. Mit anderen Worten: Auch bei Bestehen einer solchen Regelung soll der Gewerkschaft die Möglichkeit zum Streik bleiben. »Müssen wir den Arbeitgebern unbedingt nachgeben, wenn sie die Friedenspflicht wollen?« fragte ein Tessiner Kollege. Die Sozialpartnerschaft sei vom Kapital aufgekündigt worden, die Gewerkschaft müsse entsprechend mithalten. Das wurde von der Unia-Führung abgelehnt. Komme dieser Antrag durch, so die Argumentation, könne künftig wohl kein Tarifvertrag mehr abgeschlossen werden. 103 Delegierte votierten für den Vorschlag, 177 dagegen. 16 Kollegen enthielten sich.

Ein ähnliches Verhältnis zeigte sich bei der Abstimmung zu einer Resolution der Unia-Jugend. Diese wollte das Papier »Den Klassenkampf in den Betrieben vorantreiben« verabschieden lassen. Vom Zentralvorstand der Gewerkschaft wurde eine abgeschwächte Resolution vorgeschlagen, die mit 120 Stimmen gegenüber 83 für den Ursprungsantrag angenommen wurde. (Viele Delegierte waren zum Abstimmungszeitpunkt in den letzten Minuten des Kongresses bereits nicht mehr anwesend.) Verschiedene Jugendliche zeigten sich gegenüber jW darüber nicht traurig. Vielmehr sei man überrascht, dass so viele Stimmen errungen werden konnten. Tatsächlich heißt es auch in der angenommenen Resolution: »Denn nur als klassenkämpferische, basisorientierte und in den Betrieben stark verankerte Gewerkschaft können wir in die Offensive gehen.«