Keine CETA-Siegesfeier

Erinnerung von CETA- und TTIP-Gegnern am Sonntag vor EU-Hauptquartier in Brüssel: Wir sind auch noch da! Foto: Francois Lenoir/Reuters

Als der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Sonntag endlich in Brüssel eingetroffen war, wurde geknutscht wie einst in Moskau. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und der Ratsvorsitzende Donald Tusk umarmten den Gast aus Ottawa und drückten ihm den Bruderkuss auf die Wange. »Geschafft. CETA ist der neue Goldstandard bei den Handelsabkommen«, jubelte Juncker auf Twitter. Draußen versuchten unterdessen rund hundert CETA-Gegner in das Gebäude einzudringen, um die Unterzeichnung des vermeintlichen Freihandelsvertrags zu verhindern. Nach Angaben der Polizei gab es 16 Festnahmen.

Als sich die Verantwortlichen zum Pressefoto aufstellten, strahlte nur der Kanadier übers ganze Gesicht. Die Eurokraten sahen ziemlich geschafft aus. Die zurückliegenden Tage waren turbulent gewesen. Lange hatte es ausgesehen, als würden die Wallonen das Abkommen wirklich platzen lassen. Dann hatten sie im letzten Augenblick eingelenkt (jW berichtete). »Es sind interpretationsfähige Texte hinzugefügt worden, aber inhaltlich ist nichts verändert worden«, redete Juncker daher.

Der Druck auf die Regierung in Namur sei immens gewesen, bemerkte Benoît Lutgen, Vorsitzender der wallonischen Christdemokraten CDH am Sonntag im belgischen Fernsehen. »Es gab, auf eine gedämpfte Weise, bestimmte Anspielungen, die deutlich machten, dass wir aufpassen sollten. Dass es Konsequenzen für die Wallonie habe.« Die CDH ist der kleinere Koalitionspartner der sozialdemokratischen SP des wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette.

Lutgen war auch sauer, weil Juncker den Belgiern empfohlen habe, die verfassungsrechtliche Struktur des Landes zu verändern. Klartext: den belgischen Provinzen ihr Vetorecht zu nehmen. »Er hat dazu nichts zu sagen«, beschied Lutgen seinem luxemburgischen Parteifreund. Junckers Christsoziale gehören im Europaparlament zur selben Fraktion wie die CDH.

In der Tageszeitung La Libre Belgique hatte zuvor der wallonische Wirtschaftsminister Jean-Claude Marcourt die Verhandlungsführung von Premierminister Charles Michel scharf kritisiert: »Er war der Anwalt der EU. Er machte den Eindruck, der Vertreter von Donald Tusk zu sein.«

Showman Trudeau nahm die Verzögerung gelassen: »Der wallonische Widerstand passt zur Idee von Demokratie«, erläuterte er der EU-Spitze.

Belgien geht jetzt schweren Zeiten entgegen. Bart De Wever, der Führer der in Flandern regierenden flämischen Nationalisten, stellt nun wieder die Scheidung zwischen Wallonen und Flamen zur Diskussion. Das Verhalten der Regierung in Namur verdeutliche Belgiens Scheitern: »Ich glaube, dass der Schluss daraus nur sein kann, dass die beiden Demokratien ihren eigenen Weg gehen müssen«, sagte De Wever in der Nachrichtensendung »VTM Nieuws«. Die flämischen Nationalisten sind als wichtiger Koalitionspartner auch an der belgischen Zentralregierung beteiligt.

»Ich denke, dass die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union wiederhergestellt ist«, fasste EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström die Lage aus ihrem Blickwinkel zusammen, nachdem alle Unterschriften geleistet waren. Es geht auf die Vorweihnachtszeit zu, da sind fromme Wünsche erlaubt. Mit der Realität hat das wenig zu tun. Bald steht mit dem Handelsabkommen TTIP ein neues, noch größeres Streitobjekt ins Haus. Der Vertrag mit den USA sei »tot und begraben. Und die ganze EU weiß das jetzt«, kommentierte der wallonische Regierungschef Paul Magnette am Sonntag in einem Interview mit der belgischen Tageszeitung De Morgen.