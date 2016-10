Völkerwanderung auf dem Friedhof

Die Geister der Ahnen: Zu Allerheiligen zieht es viele Polen auf die Friedhöfe des Landes (Warschau, 1.11.2016) Foto: Kacper Pempel/Reuters

Wer um diese Jahreszeit in Polen bei Dunkelheit an einem Friedhof vorbeifährt, dem kann es passieren, dass er einen Moment lang glaubt, es gäbe Geister. Denn auf den Totenacker fällt der Schein Tausender brennender Grabkerzen. So ganz daneben liegt man mit dieser Vermutung übrigens nicht, denn zu Allerheiligen wird nach katholischer Lehre der Heiligen gedacht, einen Tag darauf, an Allerseelen, allen Verstorbenen.

Praktisch ist der 1. November vor allem der Tag einer Art Völkerwanderung. Ganz Polen macht sich auf zu den Gräbern der Vorfahren, auch wenn man dazu – meist auf zweispurigen Landstraßen – einmal quer durchs Land fahren muss. Kinder und Enkel besuchen die in der Provinz zurückgebliebenen Großeltern, Klassenkameraden, die es in verschiedene Städte verschlagen hat, sehen sich auf dem Friedhof wieder. 280 Kilometer in eine Richtung beträgt nach Polizeiangaben die durchschnittliche Reisestrecke. Der im Straßenbild sichtbaren Zahl von Autos mit britischen Nummernschildern nach machen sich selbst viele polnische Arbeitsmigranten auf den langen Weg in die Heimat. Allerheiligen und die Tage darum herum sind laut Polizeistatistik der Zeitraum des Jahres, in dem auf den Straßen am meisten los ist. Deshalb herrscht auch Fahrverbot für Lkw.

Es staut sich trotzdem. Schon Tage vorher richtet die Polizei an wichtigen Friedhöfen Zusatzparkplätze ein, und während dieser Feiertage findet jedes Jahr die »Aktion Grablicht« statt – eine Serie besonders intensiver Verkehrskontrollen. 2015 gab es rund um Allerheiligen 294 schwere Unfälle mit 36 Toten und 340 Verletzten. 1.300 Grabtouristen bekamen wegen Trunkenheit den Führerschein abgenommen.

Auf den 18.000 polnischen Friedhöfen geht es zu Allerheiligen zu wie in einer Fußgängerzone am Samstag vormittag: Man tritt den anderen Besuchern buchstäblich auf die Hacken. Sollte stilles Gedenken der Zweck des Feiertages sein, so ist es am 1. November kaum möglich. Pfadfinder in Uniform sammeln an den Friedhofstoren Geld für patriotischen Tinnef wie die Pflege »polnischer Gräber« in Litauen oder der Ukraine, Ministranten halten den Leuten den Klingelbeutel für die diesseitigen Bedürfnisse der Kirche hin. In der Luft hängt der Geruch von Paraffin der Grableuchten. Diese finden sich ab Ende September von Klarglas bis Purpur und in sämtlichen Graden von Kitsch und Hässlichkeit palettenweise auf den Aktionsflächen der Supermärkte. Eine Kette bewarb sie dieses Jahr mit dem Slogan »Die Erinnerung dauert ewig« sowie der Brenndauer »ca. fünf Tage«. Neuerdings gibt es sie auch mit LED-Beleuchtung und Solarakku. Praktisch für Spätherbst und Winter.

Akustisch liegen die Friedhöfe unter Dauerbeschallung durch im Stundentakt zelebrierte Messen. Etwa 90 Prozent der Friedhöfe in Polen werden von den Pfarrgemeinden verwaltet. An den Friedhofstoren hängen Aushänge, gefälligst ausstehende Grabgebühren zu bezahlen. Das Konkordat zwischen Polen und dem Vatikan von 1993 hat das Friedhofswesen in die Hände der katholischen Kirche gegeben und gewährt den aus dem Sozialismus überkommenen kommunalen Friedhöfen nur noch einen Bestandsschutz. Für die Anlage neuer und die Erweiterung bestehender Gräberfelder sind ausschließlich die Diözesen zuständig. Als einzige Gegenleistung für diese Lizenz zum Gelddrucken und als Konzession an die öffentliche Hygiene dürfen die Geistlichen die Beerdigung von Nichtkatholiken nicht verweigern. Was bedeutet, dass auch Nichtgläubige kaum darum herumkommen, für ihre letzte Ruhestätte Kunden der Kirche zu werden.

Wird es am Allerheiligen-Abend dunkel, gehen viele noch einmal zu einer Art spätherbstlichem Korso auf den Friedhof. Der Andrang ist kaum geringer als tagsüber, und es wird beinahe gemütlich. Bis dahin, dass Jugendliche die Deckung des süßlichen Paraffindunstes nutzen, um im schummrigen Ambiente, das an ein Lampionfest erinnert, unbehelligt einen Joint zu rauchen.