Opferberatungen schlagen Alarm

Einer von vielen Brandanschlägen auf Unterkünfte für Asylsuchende wurde hier am 8. August 2016 in Berlin-Buch verübt. Foto: Christian-Ditsch.de

Nachdem die zuständigen Behörden schon für das Jahr 2015 eine Verdoppelung von neofaschistisch und rassistisch motivierter Gewalt ausgemacht haben, zeichnet sich für das laufende Jahr ebenfalls ein drastischer Anstieg ab. Das Ausmaß rechter und rassistischer Gewalt im Jahr 2016 sei »dramatisch hoch«, warnt nun auch der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG) in einer Ende der vergangenen Woche veröffentlichten Stellungnahme. Der VBRG war im September 2014 gegründet worden, um die bestehenden Opferberatungsstellen zu vernetzen und sich in der Öffentlichkeit für den Schutz und die Rechte von Betroffenen stark zu machen.

Wie aus dem Jahresbericht zum Stand der »Deutschen Einheit« der Bundesregierung hervorgeht, rechnet selbst die Regierung mit der höchsten Anzahl rechter Gewalttaten seit Beginn der systematischen Erfassung »politisch motivierter« Kriminalität im Jahr 2001. Auch die Fachberatungsstellen bestätigen diesen Trend. Sie hatten für 2015 insgesamt 1.747 Angriffe mit mindestens 2.237 betroffenen Personen allein in den neuen Bundesländern, Berlin und Nordrhein-Westfalen gezählt. Eine Trendwende für 2016 sei den Experten zufolge nicht absehbar. Seit Herbst 2014 sei die Nachfrage »nach professioneller Unterstützung und Beratung zur Bewältigung der materiellen und immateriellen Tatfolgen« stark gestiegen.

Diese Entwicklung stellt die chronisch unterfinanzierten Beratungsstellen vor große Herausforderungen. Zwar hätten Fachleute in den vergangenen zwei Jahren versucht, »der stark gestiegenen Nachfrage mit großem Engagement und hohem persönlichen Einsatz gerecht zu werden«, nun aber sei »die Grenze der Belastbarkeit erreicht«. Ohne zusätzliche Ressourcen sei die Arbeit für viele der Einrichtungen »nicht mehr zu bewältigen«. Die landes- und bundesgeförderten Beratungsstellen in Bayern, Hessen, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg hätten ihr Angebot bereits reduzieren müssen, warnt der VBRG. Sie fordern daher eine Verdopplung ihres Budgets.

Als die Bundesregierung im März 2016 eine Aufstockung der Mittel für das Förderprogramm »Demokratie leben« für das kommende Jahr angekündigt habe, sei das für die Beratungsstellen »eine sehr erleichternde Nachricht« gewesen, erklärte Verbandssprecher Robert Kusche. Im Rahmen dieses Bundesprogramms sollen generell Projekte unterstützt werden, die sich »in der Demokratieförderung und der Extremismusprävention« engagieren. Da die Erhöhung unter anderem mit der massiven Zunahme rechter und rassistischer Gewalttaten begründet wurde, hoffen die Opferberatungsstellen in diesem Bereich nun auf deutlich mehr Budget. Es stehe jedoch noch immer nicht fest, welcher Anteil des Geldes in ihre bereits vorhandenen Strukturen fließen werde, so Kusche. Er befürchtet jedenfalls, dass es den tatsächlichen Bedarf nicht decken wird. Nun müss­ten den Bekenntnissen »auch konkrete Taten folgen«, die der Situation gerecht würden. »Es darf nicht sein, dass es Deutschland nicht gelingt, die Bevölkerung vor rechten und rassistischen Angriffen zu schützen und dann auch noch die Betroffenen eines Angriffs im Stich gelassen werden«, betonte Kusche. Schließlich hätten Gewaltopfer »ein Recht auf Beratung und Unterstützung«, so der VBRG-Sprecher.