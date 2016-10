Krieg nach Absprache

Zurückdrängung des ägyptischen Einflusses – israelische Soldaten am für die Beherrschung des Suezkanals bedeutenden Mitla-Pass in der Sinaiwüste Ende Oktober 1956 Foto: Reuters

Am Abend des 29. Oktober 1956 gab Israel bekannt, seine Truppen hätten die ägyptische Grenze überschritten. Es handele sich um eine Reaktion auf »militärische Angriffe ägyptischer Streitkräfte gegen israelische Verbindungswege zu Land und zur See«. Man konnte daher im ersten Moment annehmen, dass Israel wieder eine seiner zahlreichen, aber begrenzten »Vergeltungsaktionen« gegen palästinensische Kämpfer, die von Ägypten aus agierten, gestartet habe. Schnell zeigte sich jedoch, dass eine mas­sive Offensive an der gesamten Sinai-Front begonnen hatte.

Am 30. Oktober nachmittags wurde ein auf zwölf Stunden befristetes britisch-französisches Ultimatum ausgesprochen, das beide Seiten aufforderte, den Kampf einzustellen und ihre Truppen auf zehn Kilometer vom Suezkanal zurückzuziehen. Den hatten allerdings selbst die Spitzen der israelischen Truppen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erreicht. Von Ägypten wurde außerdem die Zustimmung zur »zeitweisen« Stationierung britischer und französischer Streitkräfte in der Kanalzone verlangt. Nach Ablauf dieser Frist würden die beiden Großmächte intervenieren. Israel stimmte sofort zu, während Präsident Gamal Abdel Nasser Ägyptens Entschlossenheit betonte, »sein legitimes Recht zur Selbstverteidigung zwecks Aufrechterhaltung seiner Unabhängigkeit, seiner territorialen Integrität und seiner Ehre auszuüben«. Die israelische Armee setzte danach ihren Vormarsch fort.

Nach Ablauf des Ultimatums begann am 31. Oktober die Bombardierung ägyptischer Städte, Flughäfen und Industrieanlagen durch britische und französische Flugzeuge. Am frühen Morgen des 5. November landeten Fallschirmjäger der beiden Staaten in der Kanalzone und besetzten mehrere ägyptische Städte. Schon einen Tag später trat auf Druck der USA, der Sowjetunion und der UNO ein allgemeiner Waffenstillstand in Kraft.

Angriffsmotive

Der gesamte zeitliche Ablauf der Dreier-Aggression war zwischen den beteiligten Staaten wenige Tage zuvor während einer Geheimkonferenz auf höchster Regierungsebene vereinbart worden. Das klingt nach einer »Verschwörungstheorie« und, weil Israel mit im Spiel war, sogar nach einer »antisemitischen Verschwörungstheorie«. Aber seit 1996 liegt das Abschluss­protokoll der Konferenz vor. Viele Einzelheiten waren schon vorher bekanntgeworden, unter anderem durch Politikermemoiren. Schauplatz des Treffens war vom 22. bis 24. Oktober 1956 eine Privatvilla im Pariser Vorort Sèvres gewesen.

Die drei beteiligten Regierungen strebten aus unterschiedlichen Gründen schon seit längerer Zeit den Sturz des ägyptischen Präsidenten Nasser an, der 1952 an die Spitze eines militärischen Staatsstreichs gegen König Faruk getreten war und dabei war, sich die Rolle eines panarabischen Revolutionsführers zu erkämpfen. Das entscheidende Ereignis, das Frankreich, Großbritannien und Israel zur gemeinsamen militärischen Aktion führte, trat am 26. Juli 1956 ein: Nasser gab die Nationalisierung des Suezkanals bekannt und ließ mehrere zehntausend Soldaten in die Kanalzone einmarschieren. Zugleich gab er die Schließung des Kanals und der Straße von Tiran – der Seeverbindung vom Hafen Eilat ins Rote Meer – für israelische Schiffe bekannt.

Der 1869 mit aufwendigen Feierlichkeiten eingeweihte Suezkanal war lange von einer britisch-französischen Gesellschaft kontrolliert worden. Gleichzeitig hatten britische Truppen die Kanalzone beherrscht. Allerdings hatte Ägypten im Oktober 1951, also noch unter der Herrschaft Faruks, den zugrundeliegenden Vertrag gekündigt. Das führte zu zähen Verhandlungen, die mit einem britisch-ägyptischen Abkommen endeten, das am 19. Oktober 1954 unterzeichnet wurde. Großbritannien verpflichtete sich, seine Soldaten innerhalb von zwanzig Monaten aus der Kanalzone abzuziehen. Im Gegenzug akzeptierte Ägypten bis zum 16. November 1968 den rechtlichen Status quo, also den Fortbestand der Verpachtung des Kanals an die britisch-französische Gesellschaft, und die Freiheit der Durchfahrt für alle Staaten. Indem Nasser 1956 den Kanal wenige Tage nach dem Abzug der letzten britischen Truppen nationalisieren und für israelische Schiffe sperren ließ, scheint er tatsächlich gegen die Einigung von 1954 verstoßen zu haben.

Supermächte machen Druck

Die schnelle Beendigung des Krieges, die letztlich keinem der Angreifer bleibenden Gewinn brachte, ist darauf zurückzuführen, dass sich nicht nur die Sowjetunion, sondern auch die USA gegen die gemeinsame Aggression der drei Staaten aussprachen. Die USA brachten wirksame finanzielle Druckmittel ins Spiel: Großbritannien befand sich in einer schweren Währungskrise und konnte nur von den USA und dem von diesen kontrollierten Internationalen Währungsfonds vor dem Staatsbankrott bewahrt werden. Die Sowjetunion drohte mit dem Einsatz von möglicherweise nuklear bestückten Raketen gegen Großbritannien, Frankreich und Israel. Seit 1955 lieferte Moskau zunächst auf dem Umweg über die Tschechoslowakei Waffen an Ägypten.

Der Rückzug der beiden europäischen Staaten aus der Kanalzone erfolgte bald nach Verkündung des Waffenstillstands. Die letzten israelischen Truppen, die noch den Gazastreifen und das Gebiet zwischen Eilat und Scharm Al-Scheich besetzt hielten, wurden erst Anfang März 1957 abgezogen. Vorausgegangen waren harte amerikanisch-israelische Verhandlungen, in denen US-Präsident Eisenhower auch finanziellen Druck auf Israel ausübte.

Die Verluste des Kriegs wurden von israelischer Seite mit 3.000 ägyptischen und 150 israelischen Toten angegeben. Die Zahl der durch die britisch-französischen Angriffe getöteten Ägypter wurde auf etwa 1.000 geschätzt. Am 28. Oktober 1957, ein Jahr nach dem Krieg, fasste der israelische Regierungschef David Ben Gurion die positiven Ergebnisse des Sinai-Feldzugs so zusammen: »Anstieg der Zahl der Verbindungen zur Diaspora (der Juden außerhalb Israels, jW); Ehre und Bewunderung für die IDF (die israelische Armee, jW) in der ganzen Welt; Abschreckung der Nachbarländer von Angriffen auf Israel für etliche Jahre; Untergrabung der Hegemonie Nassers; relative (und zeitweise) Ruhe an den Grenzen; Freiheit der Schiffahrt in Eilat und im Roten Meer; eine Ölpipeline von Eilat zum Mittelmeer und eine Chance für eine Alternative zum Suezkanal.«

Ben Gurion hätte hinzufügen können: Die schon vor dem Krieg diskutierte Lieferung eines französischen Atomreaktors, der zur Produktion von Nuklearwaffen dienen konnte, war nunmehr fest vereinbart.