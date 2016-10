Bis zum Ende gestreikt

Vor der Börse in Frankfurt am Main lagen die Mitarbeiter von Zumtobel Usingen am 16. September am Boden Foto: Arne Dedert/dpa

Einer der längsten Streiks, die je in Hessen stattgefunden haben, geht zu Ende – mit dem zweitbesten Ergebnis für die Arbeiter, denn an eine anfangs noch erhoffte Fortführung ihres Betriebs war nicht mehr zu denken. Am Donnerstag nachmittag entschieden sich die Mitglieder der IG Metall, die beim österreichischen Leuchtmittelhersteller Zumtobel in Usingen arbeiten, dem Sozialtarifvertrag zuzustimmen, wie die Gewerkschaft am selben Abend mitteilte. Die Zustimmung lag bei 96,4 Prozent. In der Nacht von Freitag auf Samstag sollte der Arbeitskampf eingestellt werden.

Bereits seit dem 30. August hatten die Beschäftigten im Kampf um einen Sozialtarifvertrag die Arbeit niedergelegt. An eine acht Tage dauernde Betriebsversammlung schloss sich seit dem 8. September ein unbefristeter Streik an, für den sich in einer Urabstimmung 99,2 Prozent der IG-Metall-Mitglieder bei Zumtobel aussprachen. Und in der Gewerkschaft organisiert sind in der Firma fast alle 145 Kolleginnen und Kollegen. Dabei ging es ihnen von Beginn an nicht um Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen, da Zumtobel einen Fortführungsplan im August überraschend zurückgezogen hatte, sondern um finanzielle Erleichterungen, um ihren Stellenabbau zu kompensieren.

Der Konzern mit Produktionsstätten in Europa, Asien und Nordamerika hatte im April überraschend verkündet, diejenige im Hochtaunus-Städtchen schließen zu wollen. Beschäftigte und IG Metall erarbeiteten daraufhin gemeinsam mit Beratern ein Alternativkonzept zur Fortführung des Betriebs. Tatsächlich fanden sich auch drei Kaufinteressenten. Im August hieß es von seiten des Managements, man befinde sich in den Verhandlungen mit dem Vorarlberger Unternehmer Thomas Lorünser auf der Zielgeraden. Doch am 30. August erklärte die Konzernspitze plötzlich, der Verkauf sei gescheitert.

Für die Beschäftigten war damit klar, dass es sich bei der Schließung um eine längst beschlossene Sache handelte. Darauf machten sie im Laufe des Arbeitskampfes immer wieder aufmerksam, etwa bei einer Aktion in der Börse in Frankfurt am Main, um zu zeigen, dass es Zumtobel nur um die Wertsteigerung der Aktien geht.

»Natürlich hätten wir uns die Fortführung des Werks in Usingen gewünscht«, so Betriebsratsvorsitzende Gaby Sandberg laut einer Mitteilung der IG Metall von Donnerstag abend. Der Mutterkonzern habe die Kolleginnen und Kollegen lange hingehalten und den Eindruck erweckt, dass es noch Hoffnung für die hessische Niederlassung gäbe. Für Sandberg war dies aber nur eine Taktik, Zeit zu gewinnen: »Deshalb ist es gut, dass das jetzt erzielte Verhandlungsergebnis von uns trotz der schwierigen Bedingungen durchgesetzt werden konnte. Die Streikerfahrung hat uns für die Verhandlungen gestärkt.«

Drei Gesprächsrunden waren in dieser Zeit nötig, damit das Management sich auf die Gewerkschaft zubewegte, da die Firma darauf bestand, für Abfindungen nicht mehr als 0,7 Bruttomonatsgehälter pro Beschäftigungsjahr zu zahlen, wie die IG Metall informierte. Das konnte ein wenig verbessert werden. Je nach Alter erhalten die Arbeiter nun eine Abfindung in Höhe von 0,7 bis 1,1 Bruttomonatsgehältern. Gewerkschaftsmitglieder erhalten zusätzlich 0,1 Monatsentgelte. Die Beschäftigten haben zudem den Anspruch, sich zwölf Monate lang in einer Transfergesellschaft beraten und weiterbilden zu lassen. In dieser Zeit erhalten sie 80 Prozent des vorherigen Nettolohns. Für Personen, die frühzeitig aus der Transfergesellschaft ausscheiden, ist zudem eine Prämie vorgesehen.