Vorschlag: Die jW-Programmtips

Was mache ich mit meinem Geld? Wo lohnt sich sparen noch? »Die Zinsfalle« Foto: ZDF/SWR/Hanspeter Michel

Eine Sommerreise auf der Wolga

Die Republik Tschuwaschien und ihre Hauptstadt Tscheboksary

Für Ohren von weiter westlich klingt der Titel dieser finnischen Doku wie eine gelungene Satire. Aber weit gefehlt: In der Republik Tschuwaschien verbringt der Erzähler Ville die Nacht in einem Sanatorium und testet verschiedene örtliche Heilmittel. Die Tschuwaschen haben ihre traditionellen Überzeugungen bewahrt und geben Ville Einblick in die heidnischen Sitten und Glaubensvorstellungen der Region. Der finnische Schauspieler nimmt an einer traditionellen Zeremonie teil und erhält einen »heiligen« Namen. Danach besucht er einen auf Hopfenanbau spezialisierten Bauernhof. In dem tschuwaschischen Dorf macht er sich mit den örtlichen Bierbrautraditionen vertraut und verbringt einen unvergesslichen Abend in einer Familie. Klingt dann doch vertraut. Regie: Inka Achté. Montag bis Freitag kommender Woche gibt es weitere Teile der Wolgareise.

Arte, 18.25

Die Zinsfalle

Was mache ich mit meinem Geld?

Fragt sich der Hartzer: Verstecken oder den Räubern vom Amt geben? Hier geht es um was anderes, klar.

3sat, 20.15

Landfrauenküche

Manuela Thalhammer – Niederbayern

Zurück zur Familie: Die 38jährige Niederbayerin und Mutter von zwei Kindern, Manuela Thalhammer versorgt zusammen mit ihrem Mann jeden Tag rund 120 Milchkühe. Ein moderner Laufstall mit »Kuhkomfortzone« und ein Melkkarussell sorgen dafür, dass es den Menschen und den Tieren möglichst gutgeht. Sonntags ist das Stoi-Café über dem Kuhstall geöffnet – Manuelas großer Traum, den sie sich vor zwei Jahren erfüllt hat.

BR Fernsehen, 20.15

Der Millionenraub

Joe und Dawn planen einen Bankraub mit einer einfachen Idee: Unter dem Vorwand, in der Hamburger Filiale einer US-Bank befände sich eine Bombe, lässt sich Sicherheitsexperte Joe bei den Schließfächern einsperren. Dort öffnet er einige Fächer, die zusammen 1,5 Millionen US-Dollar aus illegalen Geschäften beinhalten und deponiert das Geld in Dawns Schließfach. Kurz darauf kommt Dawn als Kundin und leert das Fach. Der Plan gelingt. Doch dann erfahren die Bestohlenen von dem Diebstahl. Dawn zählt zu ihren Kunden als Prostituierte auch einige Mitglieder einer internationalen Verbrecherbande, die ihr illegal erworbenes Geld in der Bank deponiert haben. Mit Warren Beatty (Joe Collins), Goldie Hawn (Dawn Divine), Gert Fröbe (Bank Manager). USA 1971, Regie: Richard Brooks.

BR Fernsehen, 23.30