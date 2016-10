Flucht aus Ägypten

Ägyptische Küstenwache mit geborgenen Leichen der Schiffskatastrophe vom 21. September 2016. Unter den über 200 Toten waren auch zahlreiche Einheimische, die das Land verlassen wollten Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Ruhig fließt der Nil an der Corniche vor sich hin, der Uferpromenade von Raschid, einer verschlafenen Kleinstadt rund eine Autostunde von der Mittelmeermetropole Alexandria entfernt. Nur wenige Passanten flanieren hier entlang. Der Verkehr ist für ägyptische Verhältnisse gelassen. Nur die Cafés an der Straße platzen aus allen Nähten, ebenso wie die grade anlegende Fähre, die die Corniche mit dem gegenüberliegenden Ufer des Nil-Seitenarms verbindet. Vor den Toren des nahegelegenen Krankenhauses stehen sich Mitarbeiter des Arabischen Roten Halbmondes, der Schwesterorganisation des Roten Kreuzes, die Beine in den Bauch und warten. Warten auf die Einlieferung weiterer Überlebender? Wohl kaum. Denn niemand hat noch Hoffnung, dass an diesem Tag – rund 96 Stunden nach dem Bootsunglück etwa 20 Kilometer vor der Küste – weitere Menschen lebendig gerettet werden.

Dutzende der in dieser Region typischen Fischtrawler liegen an der Uferpromenade vor Anker. Die heruntergekommeneren von ihnen werden kaum noch eine Ausfahrt machen, bei der Fisch eingeholt wird. Statt dessen werden Boote wie diese Menschen transportieren. Viele Menschen. Auf einer Fahrt ohne Rückreiseticket. Für mehrere tausend US-Dollar. In Richtung Italien oder Griechenland. Einer dieser Fischtrawler war es, auf den Schleuser am 21. September bis zu 550 Menschen gedrängt hatten, bevor das völlig überladene Boot kenterte und noch vor Beginn der langen und gefährlichen Reise nach Europa Hunderte Menschen im Meer starben.

Nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums wurden bis Ende September 204 Leichen aus dem Mittelmeer geborgen, nur 162 Menschen konnten lebend gerettet werden. Mehrere hundert gelten als vermisst. Damit war dies eine der schlimmsten Bootskatastrophen vor Ägyptens Mittelmeerküste. Doch in Raschid kehrt wenige Tage nach Sinken des Schiffes der Alltag zurück. Denn die in Europa noch immer mit Unverständnis quittierten Fluchtversuche im östlichen Mittelmeer zählen in Ägyptens Küstenprovinzen Marsa Matruh, Alexandria, Kafr Al-Scheich, Beheira und Damiette längst zur Normalität.

Hat der Exodus begonnen?

Ägypten ist zwar schon seit Jahren das wichtigste Transitland für Flüchtende aus Somalia, Eritrea, Äthiopien, Sudan und Südsudan, doch eine neue, beunruhigende Entwicklung sorgt derzeit dafür, dass sich Schleuser nicht wegen mangelnder Kundschaft sorgen müssen. Seit Jahresbeginn steige die Nachfrage nach Überfahrten in Richtung Europa auch in der ägyptischen Bevölkerung stark an, erzählt Mohammed Al-Kaschef von der Menschenrechtsorganisation Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). Nur Stunden nach dem Kentern des Trawlers vor Raschid versammelten sich Dutzende, wenn nicht Hunderte Angehörige von Passagieren des Bootes nahe eines Checkpoints der Marine nördlich von Raschid, um nach Lebenszeichen vermisster Familienmitglieder zu suchen, berichtet Al-Kaschef. Die meisten hatten keine lange Anfahrt. Denn fast alle Ägypter, die einen Platz auf dem havarierten Boot ergattert hatten, stammten aus der Region.

Hier an Ägyptens Mittelmeerküste haben es die Menschen, die der politischen Repression oder der andauernden Wirtschafts- und Währungskrise entfliehen wollen, vergleichsweise leicht. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der dabei helfen kann, einen Platz auf einem der Boote nach Europa zu ergattern. Und für Menschen aus der Region gibt es Sonderpreise. Während Flüchtende aus Ostafrika bis zu 3.000 US-Dollar bezahlen, dürfen Ägypter teils schon für die Hälfte einsteigen. Auch Ratenzahlungen würden akzeptiert, sagt Al-Kaschef, der bei der EIPR für migrationspolitische Themen zuständig ist und in den letzten Jahren zahllose Gespräche mit Flüchtlingen und Migranten geführt hat. Die Menschen verzweifeln. Angesichts der beruflichen und persönlichen Perspektivlosigkeit, der Arbeitslosigkeit und der Armut, aus der heute inmitten der beispiellosen Wirtschaftskrise kaum jemand noch ohne Hilfe herauskommt. Es werde immer schlimmer, so der Menschenrechtler.

Wie das Büro der International Organization for Migration in Kairo berichtet, kamen 2015 rund 34 Prozent aller Menschen, die von ägyptischem Boden aus die Überfahrt nach Europa wagten, aus dem Sudan, 22 Prozent aus Somalia und 13 Prozent aus Syrien. Ägypter tauchen in dieser Statistik gar nicht auf. Doch das dürfte sich in den Erhebungen für 2016 ändern. Die EIPR zählte im letzten Jahr etwa 80.000 auf dem Seeweg erfolgte illegale Ausreisen aus Ägypten. Bis Jahresende erwartet die Organisation einen Anstieg auf 120.000. Über 30 Prozent davon seien Ägypter, so Al-Kaschef. »Mittlerweile versuchen sogar ganze Familien, nach Italien überzusetzen und damit der Wirtschaftskrise zu entkommen – und nicht mehr nur einzelne, meist junge Männer«, berichtet er. »Die Menschen wissen nicht mehr, was sie machen sollen.«

Allein reisende Ägypter sind derweil weiterhin oft Minderjährige, die nach Italien wollen, da Rom nur volljährige Ankömmlinge aus Ägypten abschiebt. Wie lange diese seit 2007 praktizierte Abmachung zwischen den beiden Ländern in Kraft bleiben wird, steht in den Sternen, denn die Regierung in Rom zählt zu denjenigen, die immer lauter eine stärkere Einbindung Ägyptens und anderer nordafrikanischer Staaten in die Abschottung der südlichen EU-Außengrenze fordern.

Wirtschaftskrise als Fluchtgrund

Nicht nur in den Küstenprovinzen, sondern auch in Kairo und im ländlichen Oberägypten hat sich herumgesprochen, dass Italien für junge Menschen eine Möglichkeit bedeutet, der Krise am Nil zu entkommen. Ob ich jemanden in Italien kenne, fragt Mustafa, der Hausmeister unserer Nachbarn in Dokki, einem Mittelklasseviertel in Kairos Schwesterstadt Giseh. Sein Neffe sei grade auf dem Weg dorthin. Er erzählt die Geschichte nebenbei. Es ist dieser Tage nichts Besonderes, Angehörige nach Europa zu schicken. Es ist die Regel, nicht die Ausnahme. Demnächst will Mustafa auch seinen Sohn losschicken – sobald dieser alt genug ist, er die Überfahrt bezahlen kann und ein paar Kontakte vor Ort gesammelt hat. Das Gespräch mit dem Hausmeister fand kurz vor der Havarie des Trawlers vor Raschid statt. Wenig später frage ich Mustafa, ob er an den Plänen für seinen Sohn festhält, doch er winkt ab und lächelt. Sein Neffe habe einige Tage zuvor Italien erreicht. Ihm gehe es gut. Kein Grund zur Sorge, gibt er mir zu verstehen.

Dabei ist die Tatsache, dass illegale Ausreisen von Ägyptern offenbar zur Normalität zu werden drohen, durchaus ein Grund zur Beunruhigung. Die Zahlen sprechen für sich. 119 der 162 Überlebenden von Raschid sind Einheimische, mindestens 92 der Opfer auch. Die »Saison« für derartige Überfahrten neigt sich dem Ende zu, doch für kommendes Jahr ist keine Besserung in Sicht. Denn Ägyptens Wirtschaft steht vor dem Kollaps. Nur mit Mühe konnte das Regime von Präsident Abdel Fattah Al-Sisi in den letzten Jahren den Staatsbankrott verhindern, aber die Luft wird immer dünner.

Nach dem Militärputsch 2013 sprangen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ein, überwiesen milliardenschwere Hilfszahlungen, vergaben Kredite und hinterlegten weitere Milliarden bei der Zentralbank in Kairo, um die kriselnde Währung, das ägyptische Pfund, zu stabilisieren. Doch die politisch motivierte Unterstützung vom Golf verpuffte und konnte der Wirtschaft kein neues Leben einhauchen. Bereits seit geraumer Zeit wird sie wieder zurückgefahren. Die Regierung in Kairo einigte sich zwar mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf ein für drei Jahre ausgelegtes Kreditpaket in Höhe von umgerechnet 21 Milliarden Euro – zwölf Milliarden davon sollen direkt aus den Kassen des IWF fließen –, doch der Deal muss von dessen Vorstand noch freigegeben werden. Die Regierung Al-Sisi wartet ungeduldig darauf, denn ihr gehen langsam, aber sicher die Ideen aus, wie die laufenden Kosten gedeckt werden könnten.

Für die normale Bevölkerung werden die Lebensbedingungen immer schwieriger – Ansturm auf einen Lkw der Regierung, von dem aus subventionierter Zucker verkauft wird (Kairo, 14.10.2016) Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Unterdessen setzen Regierung, Präsident und Zentralbank die neoliberalen Auflagen, die an die Kreditvergabe geknüpft sind, fleißig um. Eine Mehrwertsteuer wurde eingeführt und vom Parlament bestätigt, die Subventionen für Treibstoffe und andere Warengruppen massiv zusammengestrichen, und eine Abwertung des Pfundes steht kurz bevor. All das wird als alternativlos verkauft. Warnungen vor den Folgen dieser neoliberalen »Reformen« werden zwar wahrgenommen, aber auf exekutiver Ebene ignoriert. Das hat weitreichende Folgen für einkommensschwache Haushalte. Denn Importartikel, darunter Weizen und Arzneimittel, werden teurer, und die Inflation dürfte bis Jahresende auf 20 Prozent ansteigen.

Zuletzt gab es immer wieder Spontanproteste im Land, die direkt mit der Wirtschafts- und Währungskrise in Zusammenhang stehen. Erst letzte Woche stieg der Preis für ein Kilo Zucker von umgerechnet 50 Cent auf einen Euro. Lokale Medien meldeten Schlangen vor Supermärkten und Rangeleien vor den inzwischen zum Straßenbild gehörenden Lkw der Armee, von denen aus in Ballungsgebieten subventionierte Lebensmittel verkauft werden. Außerdem gab es Verhaftungen wegen angeblicher Schwarzmarktgeschäfte. Die Zuckerkrise ist das jüngste Beispiel für die Spannungen im Land. Doch auch die Streichung der Subventionen sorgt für Unruhe. Übergriffe auf Mitarbeiter des Elektrizitätsministeriums, die von Tür zu Tür gehen und das Geld für fällige Stromrechnungen fordern, sind keine Seltenheit mehr. Denn auch der Strompreis ist explodiert und erreicht vielerorts bereits europäisches Niveau.

Keine Perspektive

Flüchtlinge und Migranten trifft die Wirtschaftskrise besonders hart. Nur wenige Menschen erhalten finanzielle Unterstützung vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, in Kairo. Mitte 2016 waren hier grade einmal 185.000 Menschen offiziell anerkannt. Hilfe vom ägyptischen Staat gibt es nicht. Jobs sind rar, und grade Ausländer aus afrikanischen und arabischen Ländern finden selten gut bezahlte Anstellungen. Das bestätigt auch Bassem, der seinen richtigen Namen nicht nennen will. Wir sitzen in einem Café an der sechsspurigen Uferstraße in Abdo Bascha, einem zentralen Bezirk Alexandrias. Er studiert Medizin und hat erst am Vortag nach rassistischen Verbalangriffen eines Gastes seinen Job in einem Schnellrestaurant verloren. Er braucht das Geld für die Studiengebühren, denn an staatlichen Universitäten muss er als Syrer heute viel Geld auf den Tisch legen. Vor 2012 sei es einfacher gewesen, sagt er und nippt an seinem Kaffee. Doch eine Alternative gibt es für ihn nicht. Er möchte in Alexandria bleiben – vorerst. »Ich will nicht nach Europa und dort behandelt werden wie Dreck.« In einem Flüchtlingscamp in der EU zu leben, das komme für ihn nicht in Frage. Er hofft darauf, den Krieg in Syrien hier aussitzen zu können.

Sein Freund Mahmud hingegen will übersetzen – so schnell wie möglich. Auch er möchte anonym bleiben und keine Aufmerksamkeit erregen. Denn er hat nicht vor, sich beim UNHCR registrieren zu lassen, und ohne die vom Flüchtlingshilfswerk ausgegebenen Dokumente droht ihm im Falle einer Verhaftung in Ägypten die Abschiebung in den Sudan. Wie so viele syrische Flüchtlinge ist auch Mahmud vom Libanon nach Khartum geflogen und von dort aus nach Ägypten gekommen. Kairo verweigert bereits seit 2013 syrischen Flüchtlingen die Einreise. Daher hat sich die Route für Flüchtende aus Syrien verändert, sie reisen heute via Sudan nach Ägypten ein. »Von Khartum sind wir nach Port Said gebracht worden, dort auf einen Lastwagen umgestiegen und in Richtung ägyptische Grenze aufgebrochen«, erzählt Mahmud. Die Grenze habe er mit rund einem Dutzend anderer zu Fuß überquert. Auf der ägyptischen Seite seien sie eingesammelt und mit einem Pick-up nach Aswan gebracht worden. Der erste Kontakt mit der ägyptischen Polizei sei freundlich gewesen. »Wir wurden kurz vor Aswan von einem Polizisten kontrolliert, ihm war sofort klar, was wir dort machen.« Doch anstatt sie zu verhaften, habe der Mann die Gruppe zum Bahnhof gebracht und ihnen beim Ticketkauf geholfen. Nach rund 15 Stunden Zugfahrt war Mahmud in Alexandria.

Auch in den ägyptischen Küstenprovinzen gehen Angehörige des Sicherheitsapparats unterschiedlich vor. Es gebe schon seit Ende 2014 verstärkt Polizeikontrollen in den Häfen und an den Stränden, während die Armee seit Juni 2015 vermehrt Patrouillenfahrten vor der Küste durchführe, berichtet Al-Kaschef vom EIPR. Doch die Boote können immer noch problemlos ablegen. Sie starten nur von immer neuen Orten oder werden erst auf See »beladen«. Kleine Boote bringen die Menschen zu den einige Kilometer vor der Küste außer Sichtweite wartenden Trawlern und umgehen damit die Kontrollen. So war es auch vor dem Unglück von Raschid. Wirklich etwas zu befürchten haben die Schleuser ohnehin nicht, denn das Bestechen von Polizei- oder Armeeoffizieren gehört zum operativen Geschäft der Schmuggler, erzählt man sich in der Hafenstadt inzwischen ohne vorgehaltene Hand.

Umstrittene EU-Kooperation

Dennoch intensivieren die BRD und EU ihre Kooperation mit ägyptischen Sicherheitsbehörden – trotz alltäglicher Menschenrechtsverletzungen durch Angehörigen von Polizei und Armee. Schon im Juli 2016 wurde im Rahmen des Berlinbesuchs des ägyptischen Innenministers Magdy Abdel Ghaffar ein Abkommen über die Kooperation im Sicherheitsbereich zwischen Deutschland und Ägypten unterzeichnet. Dieses ziele auf die »Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung von Straftaten der organisierten Kriminalität und des Terrorismus sowie im Bereich der technischen Hilfe bei Katastrophen«, erklärte die Bundesregierung vor kurzem in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Ziel der Kooperation ist auch die Bekämpfung von Schleuserkriminalität. Der Erfolg, das müsste auch der Bundesregierung klar sein, dürfte sich in Grenzen halten, ist doch die Bestechlichkeit ägyptischer Offiziere kein Geheimnis. Die Hoffnung Berlins und Brüssels durch die Ausbildung ägyptischer Polizisten die Effektivität von Ägyptens Grenzschutz im Mittelmeer zu stärken, wird sich nicht erfüllen.

Das Regime in Kairo ist sich seiner guten Verhandlungsposition indessen durchaus bewusst. Präsident Al-Sisi malt bereits seit 2014 das Bild eines von Flüchtlingen und Migranten gefluteten Ägyptens an die Wand und hat mit dieser Rhetorik erfolgreich Aufmerksamkeit in Europa erregt. Er hofft auf einen Deal mit der EU nach dem Vorbild des Abkommens mit der Türkei. Und eine solche Abmachung ist nur noch eine Frage der Zeit. Darauf deuten Wortmeldungen vom Chef der Europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex, Fabrice Leggeri, sowie von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Ägypten präsentiert sich derweil als verlässlicher Partner. Während Armeesprecher inzwischen regelmäßig über abgefangene Flüchtlingsboote aufklären und damit ihre Bereitschaft kommunizieren, als Gehilfe bei der europäischen Grenzabschottung fungieren zu wollen, hat das ägyptische Parlament Mitte Oktober ein neues Gesetz verabschiedet, dass das Schleusen oder den versuchten Schmuggel von Menschen mit umgerechnet bis zu 20.000 Euro Geldstrafe belegt. Auch Mittelsmänner und jedwede Form der Beihilfe sollen härter bestraft werden. Schon im März 2014 installierte das Regime mit dem Nationalen Koordinierungskomitee zur Verhinderung und Bekämpfung illegaler Migration (NCCPIM) eine behördenübergreifende Einrichtung, die sich die in der EU dominierende Rhetorik in migrationspolitischen Belangen zu eigen macht. Schleuserkriminalität und Fluchtursachen sollen demnach nachhaltig bekämpft werden, heißt es immer wieder. Angesichts der Korruption im Sicherheitsapparat bleibt jedoch fraglich, ob Kairo seine Versprechen einhalten kann oder will. Denn das Regime verfolgt andere Interessen und verlangt für die Absicherung seiner Seegrenzen und die Abschiebung von Flüchtlingen in den Sudan Gegenleistungen. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Unterstützung, sondern auch um die immer wieder aus Europa kommende Kritik an Menschenrechtsverletzungen durch den Sicherheitsapparat, die Al-Sisi und seinen Schergen ein Dorn im Auge ist.

Das Regime will an der Macht bleiben – um jeden Preis. Dafür instrumentalisiert es Flüchtlinge und Migranten, die Ägypten in Richtung Europa passieren. Kommt es also tatsächlich zum Deal zwischen Brüssel und Kairo in Sachen Abschottung, wird sich die EU erpressbar machen. Europa setzt weiterhin konsequent und fast ausschließlich auf sicherheitspolitische Konzepte zur Lösung der Migrationskrise, doch das wird nicht reichen. Es hat schon in der Vergangenheit nicht funktioniert. Im Falle Ägyptens war die Rückendeckung für Al-Sisi dem Willen zur politischen Stabilisierung der Region geschuldet. Doch angesichts der konfrontativen Innenpolitik der ägyptischen Machthaber sowie der anhaltenden Wirtschaftskrise, wird sich diese auf kurzfristige Erfolge angelegte Politik rächen. Denn die Stimmung am Nil droht zu kippen – mit unberechenbaren Folgen für Europa und die gesamte Region.