Brüche mit Herz

Seine Musik schien beständig aus dem Übermorgen zu kommen: Eugeniusz Rudnik (1932–2016) Foto: photo Ula Klimek / UNSOUND'12 / www.15corners.com/ www.endorfinastudio.com

Eine Karriere im Staatssozialismus: Eugeniusz Rudnik, der am vergangenen Montag kurz vor seinem 84. Geburtstag verstorben ist, brachte es vom Strafarbeiter zum Komponisten für die Expo ’70 in Osaka. Rudnik, Urheber einer Musik, die heute noch aus dem Übermorgen zu kommen scheint, wurde 1932 in dem nordöstlich von Warschau gelegenen Dörfchen Nadkole geboren. In den fünfziger Jahren nahm er ein Studium an der Technischen Militärakademie Warschau im Bereich Telekommunikation auf. Nachdem er mit einer Aufsichtsperson aneinandergeriet, wurde er zur Arbeit in einem Bergwerk verurteilt. Nach seiner Entlassung nahm Rudnik 1955 eine Stelle beim staatlichen Rundfunk Polens an und arbeitete als eine Art Dispatcher für Klempner, Zimmerleute und Maler.

1958 wurde er Techniker am Experimentalstudio von Polskie Radio in Warschau, einer von dem Musikwissenschaftler und Hörspielredakteur Józef Patkowski gegründeten Institution, die es damit in dieser Form ganze viermal in Europa gab. Vergleichbare Vorgänger arbeiteten nur in Paris, Köln und Mailand. Rudniks weitere Laufbahn mag Anlass zu der Frage geben, ob er das, was er tat, denn durfte. Es sei daran erinnert, dass Polen kulturpolitisch weitaus liberaler war als andere Baracken des Ostblocks. Rudnik jedenfalls legte 1965, noch während seines Studiums an der Fakultät für Elektronik der Technischen Universität Warschau, seine erste Komposition vor: »Kolaz«, »Collage«. Der Titel wurde zum Programm.

1967, den Abschluss in der Tasche, ging Rudnik zum Westdeutschen Rundfunk, wo er ein Jahr lang am Studio für elektronische Musik mit Wlodzimierz Kotonski, Karlheinz Stockhausen und Petr Kotik arbeiten sollte. Der tschechische Komponist Kotik brachte ungefähr zeitgleich Cornelius Cardews »Treatise« in Prag zur Aufführung, eine Komposition des damaligen Avantgardisten und späteren Maoisten, deren unbedingte Freiheit mit Methode die Zeit illustriert, in der sich Rudnik damals bewegen konnte. Bereits in Polen hatte er die norwegischen Komponisten Arne Nordheim (1931–2010) und Kåre Kolberg (1936–2014) kennengelernt. 1970 schließlich produzierten Nordheim und Rudnik eine Klanginstallation für den norwegischen Expo-Pavillon. Kinogänger mit Langzeitgedächtnis haben Rudnik übrigens in der Stanislaw-Lem-Verfilmung »Der Test des Piloten Pirx« (UdSSR 1979) gehört, für die er und Arvo Pärt die Musik schrieben.

Mit Rudniks Namen sind Begriffe wie Akusmatik und Elektroakustik verknüpft, er erschuf das Genre der dokumentarischen Radioballade. Das liest sich technisch, doch klingt es bei Rudnik nicht so kühl kalkuliert, wie es die Begriffe suggerieren. Eine von Rudniks knapp einhundert Kompositionen heißt »Ptacy i ludzie«, »Vögel und Leute« (1992). Die Leute, das sind die Musiker Barbara Swiatek, Krzysztof Penderecki, Bernard Ladysz und Rudnik selbst (der sich verschmitzterweise auch das Stück widmete), die Vögel sind Nachtigallen. Bereits Mitte der sechziger Jahre war Rudnik mit einem Kassettenrekorder auf ein Feld gegangen und hatte Aufnahmen von Nachtigallenstimmen abgespielt. Bis eine Artgenossin kam und mit dem Gerät im Duett sang, das Rudnik natürlich aufnahm und in etlichen Kompositionen verwenden sollte. »Ptacy i ludzie« hat, was den Rudnik-Sound ausmacht: die Liebe zu den Brüchen, den unvorhersehbaren im Besonderen, ohne den Hörer zu terrorisieren.

Wer in den Kosmos Eugeniusz Rudniks einsteigen will, wird bei den polnischen Labels Bolt und Requiem Records fündig. Und Anfang Oktober lief im Rahmen des Berliner Easterndaze-Festivals Zuzanna Solakiewiczs Dokumentarfilm »15 stron swiata«, »15 corners of the world«, der Rudnik porträtiert. Seine Musik schärft, was besonders gehütet gehört: das innere Auge.