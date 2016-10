Spiel mit Menschenleben

Schmerzhaft, im schlimmsten Fall tödlich: Ein Gegner des Bahn-Projekts »Stuttgart 21« nach einem Pfeffersprayeinsatz Foto: Uwe Anspach dpa/lsw

Erneut hat der Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei offenbar einem Menschen das Leben gekostet. So berichtete die Neue Westfälische am vergangenen Sonntag, dass ein 39jähriger Mann bereits am 17. Oktober in einem Bielefelder Krankenhaus verstorben sei. Zwei Tage zuvor war es zu Streitigkeiten zwischen ihm und seiner Frau gekommen, woraufhin Nachbarn die Polizei verständigt hatten. Die Beamten seien mit gezielten Schlägen und Pfefferspray gegen den Mann vorgegangen, er sei alkoholisiert gewesen und habe zuvor Kokain konsumiert. Die Beamten sollen den 39jährigen dann mit Kabelbindern fixiert haben. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann panisch reagiert haben.

Während die Bielefelder Polizei sich gegenüber der Neuen Westfälischen nicht zu dem Vorfall äußern wollte, hat die nordrhein-westfälische Linkspartei ihre Forderung erneuert, Polizisten den Einsatz von Pfefferspray zu untersagen. Dieser sei »unverantwortlich. Gerade bei Menschen, die Kokain konsumiert haben, kann eine Wechselwirkung zwischen den Substanzen zum Tod führen«, warnte Jasper Prigge, innenpolitischer Sprecher der NRW-Linken, am Mittwoch in einer Erklärung.

Etablierte Politik und Behörden hatten derlei bisher stets bestritten, wurden jedoch ausgerechnet durch eine als »Verschlussache« eingestufte Broschüre mit dem Titel »Handhabungshinweise für Reizstoff-Sprühgeräte mit Pfefferspray« des Polizeitechnischen Institutes (PTI) der Deutschen Hochschule der Polizei aus Münster Lügen gestraft. So wird darin sehr wohl auf die Gefahr – unter Umständen sogar für das Leben – hingewiesen, die infolge des Reizstoffeinsatzes drohen kann (jW berichtete). Schon seit Jahren warnen auch verschiedene Mediziner und Wissenschaftler – darunter das renommierte California Pacific Medical Center aus San Francisco – davor, dass es bei Menschen, die unter Psychopharmaka oder Drogen stünden, zu tödlichen Wechselwirkungen durch die Reizstoffe kommen könne.

Die Umstände des polizeilichen Vorgehens gegen den nun ums Leben gekommen Bielefelder erinnern stark an einen Todesfall in Dortmund. In der Nacht zum 24. Juni 2010 war dort ein junger Mann nach dem Einsatz von Pfefferspray durch Polizeibeamte verstorben. Auch dieser Mann hatte Kokain konsumiert (jW berichtete). Die Ermittlungen wurden damals von der Staatsanwaltschaft eingestellt, obwohl klar auf der Hand lag, dass der 32jährige nicht an Kreislaufversagen verstorben wäre, hätte man ihm keinen Reizstoff ins Gesicht gesprüht.

Die Linke-Bundestagsabgeordnete Karin Binder engagiert sich seit Jahren gegen den Einsatz von Pfefferspray. Sie reagierte betroffen auf den Tod des Mannes aus Bielefeld. »Es ist zutiefst beschämend, dass weder die Bundesregierung noch die NRW-Landesregierung bereit sind, die offensichtlichen Nebenwirkungen von Pfefferspray auch nur untersuchen zu lassen«, konstatierte sie am Donnerstag auf Anfrage von jW. Im Zweifel werde hier mit Menschenleben gespielt, so Binder weiter.

Die Leiche des Bielefelders, die mit Hämatomen übersät gewesen sein soll, wurde bereits obduziert. Hinweise auf die Todesursache sollen toxikologische Untersuchungen in den nächsten Wochen ergeben.