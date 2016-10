Notwehr statt Streikwut

Protestaktion von Eurowings-Beschäftigten am Donnerstag am Flughafen Köln/Bonn Foto: Oliver Berg/dpa- Bildfunk

Kahlschlagpläne bei Air Berlin und TUI-fly, hoher Arbeitsdruck und unsichere Zukunft bei der Lufthansa und ihren Töchtern Eurowings und Germanwings. Die Branche steht unter Konsolidierungsdruck, die Beschäftigten sind verunsichert. Und zunehmend wütend. Das Kabinenpersonal von beider Lufthansa-Töchter hat nun mit einem Streik auf die festgefahrenen Verhandlungen um bessere Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsperspektiven reagiert. Am Donnerstag fielen Hunderte Flüge aus, fast 40.000 Passagiere waren vom Arbeitskampf betroffen. Es könnten kommende Woche noch mehr werden, so die Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter-Organisation (UFO).

Dann müssten sich Kunden von Eurowings auf weitere Einschränkungen und Flugausfälle einstellen. An zwei Tagen will die UFO zu weiteren Streiks aufrufen, wie Vorstand Nicoley Baublies am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa in Berlin sagte. Wann genau und zu welchen Zeiten der Ausstand weitergehen solle, gab die Gewerkschaft noch nicht bekannt.

»Allen Fluggästen möchten wir versichern, dass ihre Reisepläne nicht auf Grund einer vermeintlichen Streikwut der UFO durchkreuzt werden. Nach unzähligen Verhandlungsrunden steht uns kein anderes Mittel mehr zur Verfügung, um für die Rechte unserer Mitglieder einzutreten«, hieß es auf ihrer Onlineseite.

Auch deshalb hatte UFO den Einsatz erhöht und gestern den Streik auch auf Germanwings ausgeweitet. »Die Arbeitgeber gießen nur Öl ins Feuer«, kritisierte Baublies gegenüber dpa. Und sie machen offenbar Druck: Nach Darstellung der Gewerkschaft rief Eurowings Beschäftigte während der ganztägigen Streiks am Donnerstag an und forderte sie zum Streikbrechen auf, eine Art des »Bossing« könnte man das nennen.

Der Streik bei den despektierlich auch »Billigflieger« genannten Schwestergesellschaften hatte einen großen Teil des Flugbetriebs lahmgelegt. Nach Angaben der Airline fielen nahezu alle innerdeutschen Flüge aus. Auch im Europaverkehr sollte es erhebliche Behinderungen geben. Insgesamt wurden 393 von 551 geplanten Eurowings-Flügen vor allem in Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Hamburg und Berlin gestrichen.

Von den am Donnerstag betroffenen Passagieren seien fast alle noch in der Nacht rechtzeitig informiert worden, berichtete der Firmensprecher. Die Lufthansa-Teilgesellschaften Eurowings GmbH und Germanwings betreiben zusammen 81 der insgesamt 92 Flugzeuge, die unter dem Markennamen Eurowings beworben werden.

Das Management lässt anscheinend nicht nur bei Streikenden anrufen, sondern droht auch mit dem Arbeitsgericht: »Wir werden jetzt juristisch untersuchen, wer für diesen Streik die Verantwortung trägt und behalten uns entsprechende rechtliche Schritte vor«, sagte ein Eurowings-Sprecher zu dpa. Der Streik sei unverhältnismäßig.