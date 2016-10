Lahmgelegt und zugedeckt: Bayers Kevin Kampl nach dem Abenteuer in Lotte Foto: Guido Kirchner/dpa

Where the fuck is Lotte? »Überregional ist die Gemeinde vor allem durch das Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück und den Fußballdrittligisten Sportfreunde Lotte bekannt«, steht bei Wikipedia. Und der wuchtete am Dienstag vor 8.763 Zuschauern Bayer Leverkusen mit 3:4 im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal – trotz Unterzahl und zweimaliger Führung des Champions-League-Teilnehmers.

»Das ist an Dämlichkeit nicht zu überbieten«, sagte der erboste Sportdirektor Rudi Völler. Charles Aránguiz, Kevin Volland und Julian Baumgartlinger hatten ihre Elfmeter verschossen. Die Teamkollegen ließen an der Mittellinie enttäuscht die umgehängten Bayer-Fahnen auf den Rasen sinken und stellten sich den tobenden Fans.

Dank zweier Tore (25./95.) von Volland schien der Favorit mit Kotrainer Markus Krösche auf der Bank (Roger Schmidt ist ja gesperrt) in der Verlängerung auf einem guten Weg zu sein. Doch Kevin Freiberger (105.+1) schlug für Lotte zurück. Ein Eigentor von Roberto Hilbert (47.) zum 1:1 hatte die Gastgeber, bei denen Tim Wendel (78.) die gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels sah, wieder von einer Sensation träumen lassen.

Als dann der frühere Bayer-Ersatzkeeper Benedikt Fernandez den letztlich entscheidenden Elfmeter von Baumgartlinger mit dem linken Bein artistisch pariert hatte, wurde er noch wie so viele seiner Mitspieler von Krämpfen geschüttelt. Anschließend machte Luka Tankulic vom Punkt die Sensation perfekt, alle Schmerzen waren verflogen. »So ein Gefühlschaos habe ich im Leben selten erlebt. Ich habe ja mehr als die Hälfte meines Fußballerlebens in Leverkusen verbracht«, sagte Fernandez nach dem Match und erklärte dann das Wunder von Lotte: »Wir sind ein Dorf, wo jeder jedem hilft«. In der ersten Pokalrunde hatte bereits Werder Bremen mit 2:1 daran glauben müssen. Trainer Ismail Atalan meinte nun: »Diese Mannschaft kann auch ein Busfahrer trainieren, so gut ist die«.

Die Dorfspieler haben einen geschätzten Marktwert von insgesamt 3,85 Millionen Euro, Bayers Champions-League-Spieler sollen dagegen 262,5 Millionen Wert sein. Allerdings fehlten in Lotte Nationaltorwart Bernd Leno, Julian Brandt, Benjamin Henrichs, Lars Bender, Hakan Calhanoglu und Ömer Toprak.

Auch der SC Freiburg schied im Elfmeterschießen aus, 3:4 gegen den Zweitligisten SV Sandhausen. Das war aber laut Trainer Christian Streich mehr oder weniger einkalkuliert. Er ließ eine B-Elf auflaufen, weil die Reservisten zeigen sollten, wie sie in solchen »Drucksituationen« agieren: »Es haben einige gespielt, die derzeit nicht so oft spielen. Aber das wollten wir so. Sie haben es sich verdient, weil sie im Training alles geben«. Präsident Fritz Keller zog Bilanz: »Wir haben verdient verloren – eigentlich hätten wir schon nach 90 Minuten verlieren sollen«.

In Frankfurt überlebte die Eintracht das Elfmeterschießen gegen den FC Ingolstadt souverän mit 4:1. Doch das durften nur 15.000 Zuschauer sehen, eine Strafmaßnahme des DFB, der ganze Stadionblöcke gesperrt hatte, wegen unbotmäßiger Fanauftritte in der Vergangenheit. Ein weiteres Elfmeterschießen gab es in Würzburg, die Löwen gewannen mit 3:4. »Vielleicht war das Glück auf unserer Seite, weil wir in allen Bereichen ein Prozent mehr gegeben haben«, mutmaßte anschließend 1860-Trainer Kosta Runjaic, der damit seinen Job erst mal gerettet haben dürfte.