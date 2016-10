»Zweitmoral«: Handelsblatt-Herausgeber Steingart über die Medien und den Krieg

Gabor Steingart, Herausgeber des Handelsblatts, kommentierte am Mittwoch in seinem Newsletter die Berichterstattung deutscher Medien über die Kriege im Nahen und Mittleren Osten:

Wer heute morgen die Zeitungen liest, traut seinen Augen nicht: Über die Bombardierung von Aleppo durch die Truppen von Assad und Putin wird mit Abscheu und Entsetzen berichtet. Der Vormarsch auf die nordirakische Stadt Mossul, ein Gemeinschaftswerk von Kurden, Irakern und westlichen Einheiten, kann dagegen nicht schnell genug erfolgen. Ungeduldig erwartet man die ersten Kampfeinsätze in der Innenstadt. Der moderne Mensch weiß offenbar zwischen richtigen und falschen Toten zu unterscheiden. Wenn es Erst- und Zweitwagen gibt, warum soll es dann nicht auch eine Erst- und eine Zweitmoral geben? Letztere lässt sich vor allem sonntags gut tragen.

Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele äußerte sich am Mittwoch in einer Pressemitteilung zum Festhalten der EU am Freihandelsabkommen CETA:

Die EU-Kommission macht Druck: Die belgische Regierung soll trotz der Ablehnung der Regionen Brüssel und Wallonien CETA zustimmen. Regierungspolitiker und Mainstreammedien beklagen, dass das wallonische Parlament das Abkommen blockiert. Sie zeigen nur einmal mehr: Die EU kümmert sich nicht um demokratische Mehrheiten, wenn sie ihre Politik im Sinne der Banken und Konzerne durchdrückt.

Die DKP-Mitglieder haben mit Hunderttausenden anderen Menschen gegen CETA, TTIP und TISA demonstriert. Wir begrüßen das belgische »Nein«, das nur möglich war, weil unsere Genossinnen und Genossen der belgischen Partei der Arbeit (Parti du Travail de Belgique / Partij van de Arbeid van België, PTB-PvdA) im wallonischen Parlament vertreten sind. Das Wallonien, das »nein« zu CETA sagt, ist keine Minderheit – es gibt der massenhaften Ablehnung der asozialen Freihandelsabkommen eine Stimme.

Wahrscheinlich wird die EU sich wieder über den demokratischen Protest hinwegsetzen. Aber die Massenbewegung gegen CETA, TTIP und TISA macht Hoffnung, dass die EU-Oberen eines Tages nicht mehr so durchregieren können, wie sie wollen.

Zum am Dienstag vorgelegten Vorschlag der EU-Kommission zur Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) teilte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Mittwoch in Frankfurt am Main mit:

Eine EU-weit einheitliche Mindestbesteuerung von Unternehmen ist überfällig. Insofern begrüßen wir die Pläne der EU-Kommission, die Bemessungsgrundlage verpflichtend einzuführen. Damit können Unternehmen nicht mehr so leicht Steuern sparen, indem sie ihre Gewinne über die EU-Grenzen verschieben. Der DGB fordert, den Mindeststeuersatz für Unternehmen EU-weit auf 25 Prozent festzulegen. Nur mit einer Untergrenze für die Körperschaftssteuer kann die EU verhindern, dass die Mitgliedsstaaten im Standortwettkampf ihre Steuern weiter nach unten treiben. Wohin das führt, hat in jüngster Zeit der Fall Apple in Irland gezeigt, wo die Regierung dem Konzern Milliarden Steuervergünstigungen gestattet hat, um ihn im Land zu halten.

Eine einheitliche Bemessungsgrundlage darf aber nur als Mindestbemess­ungsgrundlage konzipiert werden. Den Mitgliedsstaaten muss auch weiterhin eine an ihren jeweiligen wirtschaftlichen und strukturellen Eigenheiten orientierte Besteuerung möglich sein, um die Unternehmen angemessen an der Finanzierung ihres Gemeinwesens beteiligen zu können. (…)