Almosen des Tages: Mindestlohnerhöhung

8,84 Euro – so hoch ist der Mindestlohn ab 1. Januar 2017 Foto: Arno Burgi/dpa

Jetzt ist es offiziell: Der Mindestlohn steigt ab 1. Januar um 34 Cent auf 8,84 Euro pro Stunde. Am gestrigen Mittwoch billigte das Kabinett eine entsprechende Verordnung von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD). Die erhofft sich davon eine »positive Wirkung auf die Konsumnachfrage«, schließlich bekommt man für 34 Cent schon ein Brötchen, eine Schrippe oder Semmel – je nach Region. Wenn die Geringverdiener nicht auf Handwerksqualität bestehen, sind beim Discounter sogar zwei Backwaren drin.

Nach drei Stunden Arbeit könnten die Niedriglöhner ihrem Kind sogar eine Kugel Eis gönnen, nach einer Woche reicht es vielleicht für einen Museums- oder Zoobesuch. Allerdings nur bei einer Vollzeitstelle. Aber so viel freien Willen überlässt die Bundesregierung ihren Bürgern nicht. Subtil wurde am Mittwoch nicht nur die Erhöhung des Mindestlohns verkündet, sondern auch der Entwurf des Alterssicherungsberichts an die Nachrichtenagenturen durchgestochen. So ist die Lohnerhöhung doch gut angelegt – und stärkt nebenbei noch die heimische Versicherungsbranche.

Dem Bericht zufolge wird zusätzliche Altersvorsorge zukünftig »immer wichtiger«. So weit, so wenig überraschend. Dabei hat er einige Knüller zu bieten. Etwa sparen sich demnach 53 Prozent der 4,2 Millionen Menschen mit einem Bruttolohn von weniger als 1.500 Euro wirklich noch etwas für eine private Rentenversicherung vom Munde ab. Das ist ganz im Sinne der Erfinder, schließlich berge das Fehlen einer zusätzlichen Altersvorsorge »insbesondere für Geringverdiener ein erhebliches Risiko«.

Das kann natürlich nicht daran liegen, dass das Rentenniveau perspektivisch bis auf 43 Prozent des Durchschnittseinkommens gesenkt werden wird. So eine grundlegende Analyse müsste schließlich in einem Alterssicherungsbericht der Bundesregierung erwähnt werden. (cwr)