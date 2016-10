Übereifriger Schnüffler

Heuchlerische Schelte für einen Sachbearbeiter: Alleinstehende Schwangere und Mütter sind verpflichtet, dem Jobcenter Namen, Alter und Wohnort des Kindsvaters zu verraten. Tun sie es nicht, können sie mit Geldbußen bestraft werden Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Dürfen Jobcenter ihre Klienten unter Strafandrohung über Sexualpartner ausfragen? Das Unglaubliche geschah im niedersächsischen Stade. Womit das Amt offenbar nicht gerechnet hatte: Die betroffene Schwangere schaltete einen Rechtsanwalt ein. Seine Kanzlei veröffentlichte den Fragebogen. jW hakte nach und berichtete in der Dienstagausgabe, weitere ­Medien griffen den Fall auf. Mit Erfolg: Aufgeschreckt durch die Presse zog das Jobcenter das Papier nun zurück und entschuldigte sich bei der Bedrängten. Es handele sich um einen »bedauerlichen Fehler«, beteuerte Behördenleiter Friedhelm Keiser am Dienstag gegenüber jW und erklärte öffentlich: »Solche persönlichen Fragen dürfen wir nicht stellen.«

Nach Angaben des Bremer Sozial­rechtsanwalts Jan Strasmann hatte die werdende Mutter gegenüber ihrem Sachbearbeiter im Jobcenter Stade erklärt, sie wisse nicht, wer der Vater ihres ungeborenen Kindes ist. Daraufhin hatte dieser ihr Ende August einen »Zusatzfragebogen« geschickt. Präzise sollte die Frau darin darlegen, mit wem sie während der Empfängniszeit Geschlechtsverkehr gehabt hatte. Sollte sie Namen und Geburtsdaten der Männer nicht nennen können, müsse sie dies ausführlich begründen. Darüber hinaus habe die Betroffene nach dem Verbleib des Erzeugers zu suchen. Verschweige sie dem Jobcenter eine Angabe, sei dies strafbewehrt, drohte das Amt. Die Schwangere ließ das Papier unbeantwortet, woraufhin die Behörde die Zahlung an sie für den September einstellte. Es habe sich um rund 700 Euro gehandelt.

»Natürlich will das Jobcenter Geld sparen und Unterhaltspflichtige zur Kasse bitten«, sagte Strasmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch hier sei es »definitiv zu weit« gegangen. »Fragen nach dem Intimleben von Bürgern sind nicht nur moralisch verwerflich, sie verstoßen auch gegen ihre Persönlichkeitsrechte«, so der Anwalt. Was Strasmann anfangs selbst kaum glauben wollte, bestätigte Jobcenterchef Keiser: »Der betreffende Fragebogen stammt tatsächlich aus unserem Haus.« Es handele sich aber um kein übliches Formular. »Vielmehr hat ein übereifriger Mitarbeiter den Bogen verfasst und ihn in einem einzigen Fall ausgegeben«, räumte Keiser ein. Die Geschäftsleitung habe davon nichts gewusst. »Die Fragen sind unangemessen und entbehren jeder Grundlage; ich bin entsetzt, dass dieses Schreiben unser Haus verlassen hat«, so Keiser. Seine Behörde frage zwar nach dem Kindsvater zwecks Unterhalt. Vertiefende Auskünfte dazu dürfe es jedoch nicht verlangen. Dem Mitarbeiter sei nach einem internen Gespräch »die Wirkung seines Handelns nun peinlich bewusst« geworden, betonte der Jobcenterchef.

»Dass es hier trotz rechtswidriger Praxis sofort zu einer Leistungsversagung kommen konnte, zeigt deutlich, wie ausgeliefert Hartz-IV-Berechtigte den einzelnen Sachbearbeitern sind«, kritisierte die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Inge Hannemann (Die Linke) am Mittwoch im Gespräch mit jW. Sie kennt die Vorgehensweisen von Jobcentern aus ihrer jahrelangen Tätigkeit als Arbeitsvermittlerin in der Hansestadt. Mitarbeiter könnten ihre Klienten zum Beispiel nach eigenem Ermessen sanktionieren. Das werde nicht oder nur mangelhaft von oben kontrolliert, erklärte Hannemann. Auch Fragebögen und Dienstanweisungen dürfe jedes Amt für sich entwerfen und ausgeben. »Kurz gesagt: Einzelne Jobcenter können machen, was sie wollen«, betonte sie. Jeder Leistungsbezieher kann demnach das Pech haben, an einen Sachbearbeiter zu geraten, der besonders gerne straft und drangsaliert. »Dann helfen nur noch Dienstaufsichtsbeschwerden, Widersprüche und Klagen, manchmal auch eine Veröffentlichung durch die Presse«, sagte die Politikerin. Problematisch werden dürfte dies für Betroffene, die sich nicht so gut im Hartz-IV-Gesetzesdschungel auskennen. »Ich gehe davon aus, dass es viele solche Rechtsverstöße gibt, die nicht geahndet werden«, so Hannemann.