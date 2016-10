Das »Great Game« im Nahen Osten

Schnappschuss aus dem Krieg: Ein US-Soldat beim Knipsen eines Selfies in Kajara im Süden von Mossul am 25. Oktober Foto: Alaa Al-Marjani/Reuters

In Syrien, Irak und im Jemen herrscht Krieg. Die Türkei, Saudi-Arabien und andere Golfstaaten, aufgerüstet und politisch unterstützt von den USA, Israel, Europa und der NATO, wollen die drei Länder aus ihrer regionalen Verankerung brechen und letztlich zerschlagen. Der Iran will wiederum seinen regionalen Einfluss nicht verlieren und verhindern, Opfer der NATO-Kriegsstrategie zu werden. Iran engagiert sich daher militärisch insbesondere in Syrien und dem Irak und wird dabei von Russland, China und den blockfreien Staaten unterstützt.

In dem internationalen Machtkampf um die rohstoffreiche und strategisch wichtige Region hat auch die Bundesregierung ihre einstige Zurückhaltung aufgegeben. An der Seite der USA hat Berlin der Bundeswehr einen Platz an der Front zugewiesen.

Beim Kampf um die nordirakische Stadt Mossul gehe es nicht nur um die Zukunft dieser Stadt, sondern des gesamten Iraks, erklärte der französische Präsident François Hollande beim Treffen von 13 Verteidigungsministern der NATO-Länder – unter ihnen auch Deutschland –, die er am Dienstag nach Paris eingeladen hatte, bevor sie zum NATO-Gipfel nach Brüssel weiterfuhren.

Mossul dürfe nicht nur als »militärisches Ziel« betrachtet werden, die Rückeroberung sei der »Weg, um die Zukunft des Iraks aufzubauen. Wenn wir das schaffen, haben wir nicht nur die Schlacht gewonnen, sondern den Krieg«, sagte Hollande. Außenminister Jean-Marc Ayrault mahnte, man müsse »vorausschauen« und für den »Tag danach« planen. Der Krieg müsse gewonnen werden, um dann auch den »Frieden zu gewinnen«. Dazu sei die die internationale »Anti-IS-Koalition« in der Verantwortung, nicht nur Mossul, sondern auch das nordsyrische Rakka einzunehmen, die »Hauptstadt« des »Islamischen Staats« (IS).

US-Verteidigungsminister Ashton Carter unterstützte Ayrault und teilte mit, dass die Invasion von Rakka bereits geplant werde. Sie werde beginnen, bevor die Eroberung von Mossul abgeschlossen sei. 2.000 US-Spezialkräfte befinden sich bereits im Norden Syriens – in jenen Gebieten, die von den »Syrischen Demokratischen Kräften« (SDF) kontrolliert werden. Letzteren gehören auch die kurdischen »Volksverteidigungseinheiten« YPG sowie ihre Frauenbataillone YPJ an. Anfang 2016 hatten US-Soldaten östlich von Al-Hasaka und südöstlich von Kobani (arabisch: Ain Al-Arab) zwei syrische Flugfelder besetzt, die zu US-Luftwaffenstützpunkten ausgebaut wurden. Unter dem Kommando des Pentagon sind an der Ausbildung lokaler Kräfte in der ebenfalls in dem Gebiet gelegenen Stadt Manbidsch auch deutsche Soldaten beteiligt, vermutlich vom »Kommando Spezialkräfte« (KSK).

Der KSK-Einsatz war vom Deutschen Bundestag im Zuge des offiziell der Bekämpfung des IS dienenden Bundeswehreinsatzes zur Unterstützung von Frankreichs Kriegsengagement am 4. Dezember 2015 von der Mehrheit der Abgeordneten bewilligt worden. Am 10. November 2016 soll das Parlament der Verlängerung des Kriegseinsatzes um ein weiteres Jahr zustimmen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bestätigte am Dienstag in Brüssel, dass nun auch deutsche AWACS-Aufklärungsflugzeuge im NATO-Auftrag Syrien und den Irak ausspähen. Die Mission habe bereits am 20. Oktober begonnen. Die NATO werde außerdem ihre Präsenz im Mittelmeer und in der Schwarzmeerregion »verstärken«, um die »weitere Nachbarschaft« zu »stabilisieren«. Auch den Kampf gegen den IS wolle das Kriegsbündnis »forcieren«, so Stoltenberg. Er kündigte an, die »Unterstützung« auch für den Irak auszubauen. Damit hat sich die NATO in ihrer Gesamtheit dem militärischen Einsatz angeschlossen, den die USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich mit ihren regionalen Verbündeten schon begonnen haben.

Frankreich und Großbritannien waren am Ende des Ersten Weltkriegs schon einmal an der Aufteilung der Region beteiligt, nachdem sie in dem 1916 abgeschlossenen geheimen Sykes-Picot-Abkommen ihre nationalen »Interessensphären« im »fruchtbaren Halbmond« abgesteckt hatten. Ein Jahrhundert später kämpfen 28 Staaten um das, was nach Sykes-Picot und vielen Interventionen von Irak und Syrien übriggeblieben ist.