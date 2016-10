Heiße Räumung

Nach dem Ausbruch von Bränden haben nach Angaben der französischen Regierung alle Flüchtlinge das Camp im nordfranzösischen Calais (Foto) verlassen. »Das Lager ist endgültig leer«, sagte die Präfektin des Départements Pas-de-Calais, Fabienne Buccio, am Mittwoch dem französischen Nachrichtensender BFM TV. Die Räumung des Camps hatte am Montag begonnen. Etwa 5.000 Menschen seien registriert und in sichere Unterkünfte gebracht worden, sagte Buccio. Weitere 1.000 Schutzsuchende warteten noch vor dem Transitzentrum unweit des Lagers. (dpa/jW)