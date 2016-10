Putsch in Diyarbakir

Unter Kontrolle des AKP-Regimes: Ein Polizist vor dem Gebäude der Regionalverwaltung von ­Diyarbakir (25.10.2016) Foto: Sertac Kayar/Reuters

Nach Monaten andauernder Angriffe gegen demokratisch gewählte Regionalverwaltungen im Südosten der Türkei hat Ankara am Dienstag abend die beiden Kobürgermeister der Millionenstadt Diyarbakir (kurdisch: Amed) verhaften lassen. Gültan Kisanak und Firat Anli sollen laut türkischer Behörden Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sein.

Vor allem die Verhaftung von Kisanak hat hohen Symbolwert: Sie ist die erste Frau und die erste Angehörige der in der Türkei diskriminierten Minderheit der Aleviten, die das Amt der Bürgermeisterin innehat. Kisanak war bereits zuvor Opfer staatlicher Repression geworden. Weil sie sich weigerte, ihre kulturelle Identität als Kurdin zu verleugnen, wurde sie in den 1980er Jahren in einem berüchtigten Foltergefängnis in Diyarbakir eingekerkert.

Gegen die politisch motivierte Verhaftung der beiden Oppositionspolitiker, die der regionalen Schwesterpartei der linken HDP angehören, gingen bereits am gestrigen Mittwoch Tausende Menschen in Amed auf die Straße. Um koordinierte Proteste zu verhindern, sperrte die türkische Regierung in zahlreichen Städten den Internetzugang. Kundgebungen wurden von der Polizei mit Wasserwerfern angegriffen, HDP-Abgeordnete wie Feleknas Uca wurden gewaltsam in Gewahrsam genommen.

Seit dem Spätsommer 2015 hat die türkische Regierung Dutzende Städte in den kurdischen Landesteilen militärisch belagert, Wohngebiete bombardiert und Hunderte Zivilisten getötet. Etwa eine Million Menschen wurden zu Binnenflüchtlingen.

Auf die Eskalation des Krieges folgte eine Verhaftungswelle gegen Lokalpolitiker. »Derzeit sind 17 Bürgermeister inhaftiert, 24 wurden abgesetzt und durch Zwangsverwalter ersetzt, auf Bewährung sind acht und Haftbefehle gibt es gegen zehn«, bilanzierte Songül Karabulut, Vorsitzende des Kurdischen Nationalkongresses, des Dachverbandes zahlreicher kurdischer Exilorganisationen, gegenüber junge Welt. »Die Festnahmen der beiden Kobürgermeister von Diyarbakir sind ein erneuter Beweis für die feindselige und koloniale Politik Ankaras gegenüber den Kurden.« Es sei zu beobachten, so Karabulut, dass »die AKP alle Bereiche der demokratischen Willensbildung außer Kraft setzt. Das Parlament funktioniert nicht mehr, oppositionelle Mandatare werden kriminalisiert, die direkt gewählten Bürgermeister sind unter Beschuss«. Die Türkei entwickle sich »zunehmend zu einem faschistischen Staat«.

Zahlreiche politische wie zivilgesellschaftliche Organisationen in der Türkei und im Ausland verurteilten das Vorgehen der AKP-Regierung scharf. Kritik kommt auch aus Deutschland. »Mit fadenscheinigen Anklagen werden demokratisch gewählte Parlamentarier an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert und kurzerhand zu Kriminellen erklärt«, heißt es in einer Erklärung des Vorsitzenden der Linkspartei, Bernd Riexinger.

Auch die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Federica Mogherini, und EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn sprachen in einer Pressemitteilung von »sehr besorgniserregenden Berichten«, fügten allerdings sofort hinzu, dass sie die PKK für eine »schwere Bedrohung« halten. Länder der Europäischen Union unterstützen seit Monaten militärisch, geheimdienstlich und diplomatisch den von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gezeichneten Feldzug des AKP-Regimes gegen die Kurdengebiete.