Wandel, Kaiser

Schuhgröße 46, aber nur in der Schweiz: Wolf Kaiser Foto: Werner Bethsold CC-BY-SA-4.0

Er ist ein Mann mit vielen Berufen: Baufacharbeiter, Kabarettist, Filmschauspieler, Architekt, Liedermacher, Kulturhelfer, Regieassistent. Das meiste davon macht Harald Wandel bis heute – leider nicht mehr im Film, wo er die siebziger Jahre hindurch präsent war. Nachdem er in dem Gegenwartsfilm »Kennen Sie Urban?« 1970 auffiel, mimte er 1972 mit trockenem Humor den Sohn von Marianne Wünscher und Herbert Köfer in dem DEFA-Kultfilm »Der Mann, der nach der Oma kam«. Daneben betrieb er sein Architekturstudium in Weimar. Der Rand-Berliner ist schon seit 40 Jahren Wahl-Neubrandenburger und wirkt dort sowohl als Architekt als auch in der Liedermacherszene. Vorgestern wurde er 65, und am Sonnabend wird das mit einem Konzert im Neubrandenburger Latücht nachgefeiert, mit dabei sind auch einige seiner musizierenden Freunde wie Thomas Putensen und Arno Schmidt.

Mit Marianne Wünscher hatte ein Schauspieler, der heute 100 Jahre alt geworden wäre, einen seiner letzten großen Erfolge. In dem TV-Kammerspiel »Casanova auf Schloß Dux« spielte Wolf Kaiser, damals Mitglied des DDR-Fernsehensembles, 1981 auftrumpfend, ironisch und auch ganz zart den alternden Schwerenöter. Mit erstklassigen Partnerinnen hatte er es immer wieder zu tun, seit er 1942 sein erstes Engagement in Berlin antrat: Sybille Schmitz, Inge Keller, Helene Weigel, Angelica Domröse, Hanna Schygulla. Ihren Vater spielte er 1976 in der Zürcher Fernsehproduktion »Der Stumme«, denn er war Schweizer Staatsbürger. »Zum Glück«, erklärte er, »denn nur dort bekomme ich gute Schuhe in meiner Größe 46!«

Kaiser litt an Krankheiten, und vor allem nagte die neue politische Situation an seinem Gemüt. Er hatte sich nach dem Krieg nicht durch Zufall für den antifaschistischen deutschen Staat entschieden. Jetzt sah er für sein Land die Situation Realität werden, vor der er als TV-»Meister Falk« gewarnt hatte. Wie die Fama berichtet, sah der 76jährige 1992 die »Tagesthemen«, als er von Wut übermannt zum Fenster ging und sich hinausstürzte. Was auch immer er gehört hatte – es war ihm unerträglich. In Erinnerung bleibt er mit seinen besten Rollen als Mackie Messer oder als Feldprediger in »Mutter Courage« auf der Bühne und in Filmen wie »Die Abenteuer des Werner Holt« (1965) oder »Happy End« (1977).