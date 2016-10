Die Angst der Opportunisten

Hat genug von der polnischen Reaktion: Anhängerin des »Komitees zur Verteidigung der Demokratie« (KOD) Foto: RAFAL GUZ/Reuters

Irgendein patriotisches Jubiläum gibt es in Polen immer. War es im Sommer der 60. Jahrestag der Arbeiterproteste in Poznan, so jetzt im Herbst der 40. Gründungstag des »Komitees zur Verteidigung der Arbeiter« (KOR) durch verschiedene zum Sozialismus oppositionelle Intellektuelle. Geschaffen als Hilfsorganisation für Teilnehmer an Streiks des Jahres 1976, die Rechtsbeistand beschaffte und deren Familienmitglieder materiell unterstützte, gilt das KOR als Vorläufer und Keimzelle der »Solidarnosc«. Doch um das Erbe des KOR streiten sich Polens Politiker wie die sprichwörtlichen Kesselflicker. Verteidigungsminister Antoni Macierewicz, der den rechten, nationalkatholischen Flügel der Gruppe repräsentiert, versucht seit Monaten, den Anteil der »säkularen Linken« an der Bewegung zu bagatellisieren.

Adam Michnik, der inzwischen 70jährige Chefredakteur der Gazeta Wyborcza, ist einer der letzten noch lebenden Vertreter dieser »säkularen Linken«. Er ist eine Figur, die polarisiert. Die einen schätzen ihn wegen seiner dissidentischen Vergangenheit im Sozialismus, die ihn vom linken Kritiker des Realsozialismus zum Advokaten der kapitalistischen Wende 1989 werden ließ. Die anderen hassen ihn, weil diese kapitalistische Wende den Charakter eines Kompromisses mit Teilen der alten Staatsmacht trug und er sich mit Leuten an den runden Tisch setzte, die ihn Jahre zuvor ins Gefängnis gesteckt hatten.

Am vergangenen Donnerstag referierte Michnik in einem Hörsaal der Universität Poznan über »Mein KOR«. Natürlich gab es bei so einem Erinnerungsabend viel Namedropping und viele Anekdoten, die einem gefallen können oder nicht. Und ebenso natürlich richteten sich die Fragen aus dem rappelvollen Auditorium schnell auf die Gegenwart: Wie könne man die PiS wieder stürzen, gebe es dafür überhaupt eine Chance, oder sei das jetzt eine Rechtswendung für lange? Michnik ließ es offen, kokettierte mit seiner Ausbildung als Historiker, die ihn gelehrt habe, »niemals ›nie‹ zu sagen« – Talkshowniveau. Da meldete sich jemand aus dem Publikum. Er sei Katholik und fühle sich vom 2015 nach Vorbild des KOR gegründeten, liberalen »Komitee zur Verteidigung der Demokratie« (KOD) brüskiert. Denn das habe auf seiner Seite eine Aufforderung zum Kirchenaustritt, und das sei intolerant und ausgrenzend. Was nun wirklich dummes Zeug ist. Eine Aufforderung ist kein Zwang, sie richtet sich auf eine freiwillige individuelle Handlung. Zumal sie als Reaktion auf zahlreiche Predigten katholischer Bischöfe gegen das KOD bestens begründet ist. Michnik aber ging auf dieses Argument ein, als hätte er den Redebeitrag bestellt. Selbstverständlich müsse man auch die Würde des Christen schätzen (so, als spräche nicht die Aufforderung, der Kirche den Rücken zu kehren, genau den Kernbestand dieser Würde des Christen, sein Urteilsvermögen, an). Es folgten langatmige Lobeshymnen auf die liberalen Kleriker in Polen.

Die mag es geben, aber sie sind an einer Hand abzählbar und haben so wenig institutionellen Einfluss, dass sie sich inzwischen alle widerstandslos den Mund haben verbieten lassen. Das Wort führt der rechte Flügel des Klerus, über den einer dieser liberalen Theologen dem Autor einmal privat sagte, 90 Prozent seiner Amtsbrüder hätten keine Ahnung, was Demokratie sei und wozu sie diene. Trotzdem unterscheidet Michnik – der persönlich gar kein Katholik ist, sondern jüdische Wurzeln hat – streng zwischen jenen »guten Priestern« und der Hierarchie, so als hätten jene politisch irgend etwas anzubieten. Es ist, als säße ihm der Opportunismus der verfolgten Dissidenten nach wie vor im Kopf, die zur Zeit der Volksrepublik Polen in Einrichtungen der Kirche Räume, Druckgelegenheiten und politischen Flankenschutz erhielten und sich deshalb je länger, desto mehr mit Kritik an dieser zurückhielten. Abgesehen davon, dass die Moralisierung des politischen Diskurses, wie sie die katholischen Intellektuellen betrieben und die bis heute eine Geißel der polnischen Debatte ist, auch für ehemalige Linke wie Michnik der Weg des geringsten intellektuellen Widerstandes war.

Derselbe Opportunismus gegenüber der Macht des Klerus bedingt heute, dass sich Polens Liberale scheuen, den Kampf gegen Jaroslaw Kaczynski und seine Partei auch als einen für die Trennung von Staat und Kirche und gegen den Einfluss der Geistlichkeit im öffentlichen Leben zu führen. Diese Feigheit beschränkt sich nicht auf das KOD oder die parlamentarische Opposition. Auch die linkssozialdemokratische Partei »Razem« drückt sich um dieses »Weltanschauungsthema« herum, weil sie die PiS-Anhänger über soziale Parolen zurückgewinnen will, ohne sie mit Antiklerikalismus vor den Kopf zu stoßen. Dabei haben die »Schwarzen Proteste« von mehr als 100.000 Frauen und Männern gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen gezeigt, dass die Deutungshoheit der Kirche Risse bekommt. 70 Prozent der Befragten haben in Umfragen Unterstützung für diese Proteste geäußert.

Von der Kirche als Institution haben Linke und Liberale in Polen nichts zu erwarten. Sie ist der geistliche Arm der PiS oder noch weiter rechts stehender Gruppierungen, und es ihr durch eine Austrittskampagne zu erschweren, sich als Sprachrohr der Mehrheit der polnischen Nation aufzuführen, wäre politisch völlig richtig und überdies strategisch geschickt, weil es den Klerus von seiner schwachen politischen, gewissermaßen diesseitigen, Seite angriffe, nicht an der langweiligen theoretischen Front, ob »Gott existiert«. Solange Polens liberale Opposition dies nicht versteht, wird sie nicht nur die Herrschaft der PiS nicht erschüttern können, sondern selbst an ihrem ureigenen Programm scheitern, Polen als das wenigstens im Alltagsleben halbwegs liberale Land zu erhalten, das es bisher war. Denn die Gegenseite will die klerikale Restauration. Diese Restauration zu verhindern, wäre ein zugkräftiges Anliegen. Man muss sich nur trauen.