AKW-Abriss erst nach Urteil

Revision in einem der Kühltürme des im vergangenen Jahr stillgelegten bayrischen Atommeilers Grafenrheinfeld (April 2012) Foto: David Ebener/dpa-bildfunk

Das vor 16 Monaten abgeschaltete Atomkraftwerk Grafenrheinfeld bei Schweinfurt soll demnächst abgerissen werden. Wie und wann genau der im Behördendeutsch so genannte Rückbau erfolgt, ist aber noch ungewiss. Mehr Klarheit sollte ein atomrechtlicher Erörterungstermin bringen, zu dem das bayerische Umweltministerium am Dienstag in die Grafenrheinfelder Kulturhalle eingeladen hatte. Zu der zunächst nur für einen Tag angesetzten Veranstaltung waren neben Vertretern des Ministeriums und des AKW-Betreibers Preussen-Elektra (vormals E.on Kernkraft) 850 Einzelpersonen sowie elf »Körperschaften« – also Gemeinden und Verbände – geladen, die Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben hatten. Es erschienen allerdings nur etwa 80 Gegner der bisherigen Pläne.

Ebenso allgemein wie nichtssagend, hatte Bayers Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) vorab die Zielsetzung für den Abriss des Atommeilers vorgegeben. Nach der Erteilung der Stillegungsgenehmigung durch ihr Haus solle das Atomkraftwerk »zügig und vor allem sicher« rückgebaut werden, sagte sie. Der Erörterungstermin sei »ein wichtiges Element, um im gesamten Verfahren für Transparenz zu sorgen. Die Sicherheit von Mensch und Umwelt steht an erster Stelle.«

Am 28. Juni 2015 hatte das AKW Grafenrheinfeld nach mehr als 33 Jahren den Betrieb eingestellt – wenige Monate vor dem atomgesetzlich verfügten Abschalttermin. Der Betreiber wollte so einen weiteren teuren Brennelementewechsel vermeiden. Bürgerinitiativen feierten die Stillegung damals mit einem großen Fest. Von Mai bis Juli 2016 folgte dann die öffentliche Auslegung der Unterlagen zum Genehmigungsverfahren des Rückbaus. In diesem Zeitraum konnten schriftlich Einwendungen vorgebracht werden.

Viele dieser Widersprüche sind inhaltlich begründet, einige aber auch nur formal. So sieht beispielsweise der Kreistag in Würzburg formelle Mängel beim bisherigen Rückbauantrag. Deshalb sei derzeit »keine Entscheidungsfähigkeit« gegeben. Auch der Landkreis Schweinfurt verlangt, dass die Unterlagen erneut vorgelegt werden.

Die Grünen im Bayerischen Landtag wiederum fordern, dem Antrag von Preussen-Elektra dürfe in dieser Form nicht entsprochen werden. Der Betreiber deklariere den Antrag als unternehmerische Entscheidung und wolle nur unter bestimmten Bedingungen von der Abrissgenehmigung Gebrauch machen, monierte der ener­giepolitische Sprecher der Fraktion, Martin Stümpfig.

Der Verhandlungsführer der Preussen-Elektra, Christian Müller-Dehn, erklärte gestern bei der Anhörung, das Unternehmen habe gegen die 13. Atomgesetznovelle vom 6. August 2011, die den Leistungsbetrieb des AKW Grafenrheinfeld begrenzt, Verfassungsbeschwerde erhoben. Erst vorbehaltlich des Ausgangs dieser Beschwerde plane Preussen-Elektra, das Kraftwerk wirklich abzubauen.

Aber nicht nur die Vorbedingungen des Betreibers führen das Verfahren aus Sicht der Landtags-Grünen ad absurdum. »Im Antrag gibt es keinerlei Abwägung, welche Art des Rückbaus mit der geringsten Strahlenbelastung für das Personal und die Menschen in der Umgebung am günstigsten wäre«, so Stümpfig. Völlig inakzeptabel sei zudem, mit dem Abbau zu beginnen, obwohl noch abgebrannte Brennelemente im Reaktorbecken lagerten: »Grundvoraussetzung für einen Abriss muss die Kernbrennstofffreiheit sein: Alles andere ist irrsinnig und gefährlich.«

Harsche Kritik kommt auch vom Bund Naturschutz, dem bayerischen Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Der Sprecher des Verbands, Edo Günther, erklärte, den Planungsunterlagen von Preussen-Elektra sei zu entnehmen, dass mehr als 99 Prozent der Radioaktivität im Zwischenlager am Standort verbleiben würden, und dies voraussichtlich bis weit in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts. Außerdem in einem »Zwischenlager, das nicht sicher ist gegen den Absturz eines großen Flugzeugs und nicht ausreichend sicher ist gegen terroristische Angriffe«.

Preussen-Elektra-Unterhändler Müller-Dehn hält diese Bedenken natürlich für ungerechtfertigt. Den vorgelegten Unterlagen sei zu entnehmen, dass für den Abbau des Kraftwerks die erforderliche Vorsorge gegen Schäden getroffen sei: »Das heißt, dass die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung mit großem Abstand sicher eingehalten werden, die Entsorgung der abgebauten Anlagenteile gefahrlos sichergestellt ist und keine unzulässigen Umweltauswirkungen vom dem Vorhaben ausgehen.«