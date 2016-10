Systematische Folter in der Türkei

Hinter Gittern: Protest gegen die Inhaftierung von Journalisten vor dem Metris-Gefängnis in Istanbul am 24. Juni Foto: Murad Sezer/Reuters

Seit der Verhängung des Ausnahmezustands in der Türkei foltert die türkische Polizei nach Angaben von Human Rights Watch (HRW) systematisch Gefangene. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht dokumentiert die Menschenrechtsorganisation 13 Fälle von Menschen, die in Haft durch »Stresspositionen«, Schlafentzug, Schläge und sexuellen Missbrauch gefoltert wurden. Die Organisation forderte, die mit dem Notstand ausgesetzten Vorschriften zum Schutz Gefangener sofort wieder in Kraft zu setzen. »Das völkerrechtliche Folterverbot ist absolut und darf auch in Kriegs- und Notstandszeiten nicht eingeschränkt werden«, erklärte HRW.

Nach HRW-Angaben wurde seit dem Putschversuch Mitte Juli mit dem geltenden Notstand die maximal mögliche Haftzeit bis zur richterlichen Prüfung von vier auf 30 Tage erhöht. Zudem könne Gefangenen bis zu fünf Tagen jeglicher Kontakt zu einem Rechtsbeistand verwehrt werden. Auch ihren Verteidiger könnten sie nicht immer frei wählen, und das Recht auf vertrauliche Anwaltsgespräche werde ebenfalls eingeschränkt.

Von Mitte Juli bis Ende September wurden nach offiziellen Angaben rund 32.000 Menschen festgenommen. Unter ihnen seien Anhänger des im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen, linke Aktivisten sowie mutmaßliche Mitglieder der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK). Für ihren Untersuchungsbericht befragte die Organisation nach eigenen Angaben mehr als 40 Anwälte, Menschenrechtsaktivisten, ehemalige Gefangene, medizinisches Personal und Gerichtsmediziner.

Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, forderte die Bundesregierung in einer Erklärung am Dienstag auf, Konsequenzen aus dem Report zu ziehen. »Jede weitere Polizei- und Waffenhilfe für die Türkei wäre verbrecherisch und muss gestoppt werden. Der UN-Sonderberichterstatter für Folter muss umgehend Zugang in die türkischen Gefängnisse erhalten«, heißt es dort. Dagdelen kritisierte zudem die Zunahme deutscher Waffenexporte in die Türkei. »Damit«, so die Abgeordnete, »wird klar, dass Erdogan seinen schmutzigen Krieg gegen die Kurden auch mit deutschen Waffen führt.« (AFP/jW)