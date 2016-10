»Mit kriminellen Mitteln«

Wird auch er angegangen? Die Bedingungen bei Schweizer Electronic treiben die Beschäftigten in den Arbeitskampf Foto: www.schweizer.ag

Auch eine Frau in der Leitung des Halbleiterherstellers Schweizer Electronic änderte nichts. Obwohl aus dem Geschäftsführer Marc Schweizer die Managerin Maren Schweizer wurde, bleibt der Konzern eine tariffreie Zone. 1997 trat das Unternehmen aus dem »Arbeitgeberverband« Südwestmetall aus, seither ist es ohne Tarifvertrag. Um diesen Zustand zu beenden, bahnt sich eine Streikbewegung an. Das im baden-württembergischen Landkreis Rottweil gelegene Unternehmen beschäftigt rund 780 Personen. Ende September 2016 trat die Belegschaft erstmals in einen Warnstreik.

Gespräche mit der IG Metall lehnt Maren Schweizer bislang kategorisch ab, ihre Beschäftigten versucht sie mit Reden über »Fremdbestimmung« von gewerkschaftlicher Organisation abzuhalten. Die Geschäftsleitung goss zusätzliches Öl ins Feuer, indem sie vor dem Warnstreik vier Betriebsratsmitglieder mit Abmahnungen maßregelte sowie Lohnabzug und Kündigungen androhte. Die Industriegewerkschaft schreibt dazu: »Vier IG-Metall-Vertrauensleute informierten Führungskräfte über ein Merkblatt zum Verhalten von Vorgesetzten im Falle eines Warnstreiks. Dies veranlasste den Vorstand, den Kollegen nicht nur eine Abmahnung zu verpassen, sondern ihnen die erforderliche Zeit für die Gespräche vom Lohn abzuziehen.«

Ferner setzen Vorgesetzte sogar Mitarbeiter gezielt unter Druck. Sie schafften es sogar, eine Anti-IG-Metall-Demonstration gegen einen Tarifvertrag auf die Beine zu stellen. Die bestand immerhin aus rund 50 Personen.

»Dieses Vorgehen ist für uns komplett was Neues«, sagt Stefan Kirschbaum von der IG Metall Freudenberg. »Diese aggressive Art, wie gegen die Belegschaft vorgegangen worden ist, haben wir in der Region sonst nicht gekannt.«

Im Betrieb brodelt es bereits seit April 2016. Damals begann die Belegschaft mit Unterstützung der IG Metall, durch aktive Mittagspausen auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen: Rückkehr zum Tarifvertrag. Zu mehreren Kundgebungen um 12 Uhr mittags auf dem Firmengelände kamen auch zahlreiche Beschäftigte anderer Firmen, um Solidarität zu bekunden.

Seitdem kein Tarifvertrag mehr gilt, sorgen große Lohnunterschiede im Betrieb für Verbitterung. Hinzu kommt eine Personalführung nach Gutsherrenart. Zudem liegen die Löhne bei Schweizer Electronic schätzungsweise 20 Prozent unter dem Flächentarif.

Somit hat das Unternehmen bares Geld zu verlieren, sollte wieder nach Tarif gezahlt werden. Entsprechend setzt das Management auf die Zerschlagung von gewerkschaftlicher Organisation. Auf der juristischen Ebene werden diese Union-Busting-Manöver von Anwalt Stefan Krauss vertreten. Der Stil der Angriffe deutet auf externe Beratung, etwa durch die berüchtigte Kanzlei Dirk Schreiner und Partner hin, was sich aber bislang nicht nachweisen lässt. Im Aufsichtsrat sitzt mit Christian Schmid ein Unternehmer, der sich bereits durch die gezielte Betriebsratszerschlagung im Jahr 2013 in seiner Firma Gebr. Schmid GmbH einen schlechten Ruf erworben hat.

Aufhorchen lässt auch die Berufung von Karin Sonnenmoser in den Vorstand des Automobilzulieferers. Die ehemalige VW-Managerin ist seit 2014 Finanzvorstand der Zumtobel Group, eines österreichischen Lichttechnikherstellers, der in diesem Jahr durch die rücksichtslose Schließung eines profitablen Werks in Hessen für Empörung sorgte.

Fragt man allerdings Beschäftigte und Gewerkschafter der IGM im Schwarzwald nach dem aggressiven Kern im Schweizer-Management, so fällt hauptsächlich der Name des Firmenpatriarchen Christoph Schweizer. Dieser hat offenbar große Probleme, mit nunmehr 75 Jahren abzutreten und seinen Kindern die Führung der Firma zu überlassen.

Die systematische Zermürbung von Betriebsratsmitgliedern ist darauf ausgerichtet, diese entweder zur Kündigung oder irgendwann in die Krankheit oder Berufsunfähigkeit zu treiben. Bei Schweizer wurde nun die Geschäftsführung krank. Sowohl Maren als auch Nicolas-Fabian Schweizer meldeten sich Mitte Oktober von der Arbeit ab. Wie es weiter geht ist seither unklar. Die IG Metall setzte nun weitere Kampfmaßnahmen als Zeichen guten Willens vorerst aus, will aber in der Sache nicht lockerlassen: »Die Vorstände sollen damit aufhören, sich mit illegalen und kriminellen Mitteln ihrer Verantwortung zu entziehen«, so der Gewerkschafter Kirschbaum.

Die Schweizer Electronic AG ist in Sulgen im Schwarzwald beheimatet, einem Ort mit 6.881 Einwohnern. Die Firma stellt elektronische Halbleiter und Leiterplatten her, unter anderem für Smartphones und Flugzeuge. Auch Automobiltechnik wird produziert. Wichtigste Abnehmer sind neben Continental, die Bayerischen Motorenwerke und Mercedes-Benz, für die High-Tech-Lösungen entwickelt werden, etwa ein automatisches Fernlicht, das den Gegenverkehr nicht blendet.

Das Unternehmen vermeldete zuletzt einen Jahresumsatz von 115,6 Millionen Euro und ein Ergebnis von 5,5 Millionen Euro. Schweizer ist an dem wesentlich größeren japanischen Automobilzulieferer Meiko beteiligt, der auch in Vietnam und China produziert.