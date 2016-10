Halbwelt der Kollaborateure

Jetzt hilft auch kein Polizeiausweis: Mitglieder der Résistance rechnen 1944 mit einem Kollaborateur ab Foto: jW Archiv

»Erzählen heißt Widerstand leisten«, liest man in der Vorrede des Krimis »Das schwarze Korps«, der von einem Gestapo-Netzwerk im von den Nazis besetzten Frankreich handelt. In welchem Maße sich die Geheimdienste der Nazis – SD und Gestapo – in den besetzten Ländern einheimischer Kollaborateure bedienten, ist kaum bekannt. Laut Vorwort des Buchs der französischen Autorin Dominique Manotti (das Pseudonym der ehemaligen Gewerkschafterin und Historikerin Marie-Noëlle Thibault) bestand besagtes Netz in Frankreich aus 1.800 deutschen Beamten und rund 30.000 französischen Hilfskräften.

»Das schwarze Korps«, 2004 in Frankreich, 2012 auf Deutsch und nun auch als deutsche Taschenbuchausgabe erschienen, spielt im Paris des Jahres 1944, und zwar in den etwa zehn Wochen von der Landung der Alliierten in der Normandie bis zur Befreiung der Hauptstadt. Da die deutschen Besatzer der dortigen Polizei nie trauten, hatten sie ihre Hilfskräfte in der Regel aus dem Personal faschistischer Untergrundorganisationen der Vorkriegszeit beziehungsweise aus dem kriminellen Bodensatz der französischen Gesellschaft rekrutiert. Folglich waren viele der Gestapo-Spitzel zuvörderst daran interessiert, sich selbst die Taschen zu füllen.

Manotti erzählt, wie solche Franzosen, geschützt durch deutsche Polizeiausweise, Bordelle betreiben, Wohnungen plündern, Schwarzmarktgeschäfte tätigen und Raubmorde verüben. Als kurz nach der Landung der Alliierten die sowjetischen Armeen eine siegreiche Offensive starten, ist das Ende der verbrecherischen Herrlichkeit abzusehen. Die Autorin schildert mit beeindruckender Offenheit und Detailkenntnis die Verwerfungen der Besatzungszeit: Handelnde Personen sind Industrielle, Diebe, Zuhälter, Bordellmütter, Spitzel, Prostituierte, Berufsmörder und Geheimdienstler. Für wen sie arbeiten, wird bei einigen erst am Ende des Buches klar. Verschiedene Episoden des Romans sind für empfindsame Gemüter ganz sicher nicht geeignet. Neben zahlreichen Morden bleiben dem Leser auch Folterungen und Szenen sexueller Gewalt nicht erspart. Ihrem erprobt sachlichen Stil entsprechend, schmückt Manotti Details allerdings nicht aus.

Die Hauptfigur ist Inspecteur Domecq, offiziell Beamter im Sittendezernat der Pariser Polizei, tatsächlich aber ein dort eingeschleuster Agent der Exilregierung von General de Gaulle. Seine Verbindung zur umschwärmten Dora Belle, in deren Salon nicht nur die Nazigrößen, sondern auch die Spitzen der gleichgeschalteten französischen Regierung und der Wirtschaft verkehren, macht ihn zum wichtigen Mann für den Widerstand. Mit dem Näherrücken der Front registriert Domecq eine zunehmende Nervosität der Halbwelt. Fieberhaft versuchen die Kollaborateure, ihre mit Hilfe der Besatzer ergaunerten Gelder weißzuwaschen. Andere geraten über die Verteilung der Beute in Streit und bringen einander um. Recht spät erkennt Domecq, dass hauptsächlich untergeordnete Figuren einander an die Gurgel gehen. Die großen Profiteure des Besatzungsregimes haben längst insgeheim die Seiten gewechselt und sich bei Erhaltung ihrer Vermögen einen Platz in der französischen Nachkriegsgesellschaft gesichert.

Manottis Werke können jedem Linken durchweg empfohlen werden, vom Debüt »Hartes Pflaster« über »Abpfiff« und »Letzte Schicht« bis zu »Die ehrenwerte Gesellschaft« und zuletzt »Schwarzes Gold«. »Das schwarze Korps« ist zugleich historischer Roman, Sittengemälde und Krimi (schließlich geht es um Verbrechen). Gegen Ende, aber nicht zuletzt, ist es auch eine Liebeserklärung an Paris. Insbesondere an die Bevölkerung der Stadt, die sich am 19. August 1944 bewaffnet gegen Besatzer und Kollaborateure erhob und wenige Tage später jubelnd den Einmarsch der alliierten Truppen begrüßen konnte.