Lehrstück des Klassenkampfs

Die ca. 25.000 Schiffbauer, die zu 90 Prozent gewerkschaftlich organisiert waren, bildeten das Rückgrat des erfolgreichen Ausstands – für die ­Streikleitung angemietete Barkasse im Kieler Hafen Foto: IG Metall Zentralarchiv

Mit dem längsten Metallarbeiterstreik in der Geschichte der Bundesrepublik beseitigten gut 34.000 Beschäftigte vor 60 Jahren ein Unrecht, das seit Kaiser Wilhelms Zeiten bestand. Während in Westdeutschland ein Angestellter weiter sein Gehalt bekam, wenn er einmal krank wurde, erhielten Arbeiter drei Tage lang überhaupt nichts. Danach zahlte die Krankenkasse ihnen gerade einmal die Hälfte ihres Lohnes. Durch die Lohnfortzahlung auch für erkrankte Arbeiter, so lautete das Streikziel, sollte diese Unterscheidung in Beschäftigte erster und zweiter Klasse aufgehoben werden. Vier Urabstimmungen waren nötig, bis der am 24. Oktober 1956 begonnene Arbeitskampf nach 114 Tagen am 14. Februar 1957 mit einem Teilerfolg beendet wurde. Ein Gesetz zur völligen Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten trat in der Bundesrepublik jedoch erst 13 Jahre später, am 1. Januar 1970, in Kraft.

Ost-West-Unterschiede

Der Schleswig-Holstein-Streik für die Lohnfortzahlung hatte eine seiner Ursachen auch in der unterschiedlichen Sozialpolitik der beiden deutschen Staaten. Während mit Gründung der Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 dort eine Verfassung in Kraft trat, in der das Prinzip »gleicher Lohn für gleiche Arbeit« ebenso verankert war wie die einheitliche Entgeltfortzahlung bei Krankheit für alle Beschäftigten, enthielt das Grundgesetz der bereits am 23. Mai 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland keine derartigen Garantien. Noch im Jahr 1955 waren in Westdeutschland einige Lohngruppen nach Geschlechtern unterteilt. Dadurch durfte Frauen für die gleiche Arbeit ganz offiziell ein Viertel weniger bezahlt werden als ihren männlichen Kollegen. Obwohl das Bundesarbeitsgericht die Frauenabschläge bereits in den 1950er Jahren für unzulässig erklärte, existiert die Lohndiskriminierung von Frauen in vielen Bereichen der BRD-Wirtschaft noch heute.

Die bis zum »Anschluss« der DDR im Jahr 1990 dort bestehende Sozialversicherung, die sowohl gesetzliche Kranken- als auch Rentenkasse war, befand sich seit 1951 in der Trägerschaft des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB). Versicherungspflichtig waren alle Arbeiter, Angestellten, Auszubildenden, Studenten und Fachschüler, aber zum Beispiel auch freiberuflich praktizierende Ärzte. Der Beitrag belief sich auf einheitlich 20 Prozent des Bruttoeinkommens, höchstens jedoch 120 Mark der DDR. Versicherter und Betrieb zahlten jeweils die Hälfte des Beitrags. Kranke erhielten vom ersten Tag an für die Dauer von 78 Wochen 50 Prozent des Bruttolohns aus der Sozialversicherung. Der Betrieb stockte das Krankengeld sechs Wochen lang auf 90 Prozent des Nettoverdienstes auf. Von einer ähnlichen Regelung wagten Arbeiter in der Bundesrepublik im Jahr 1956 nicht einmal zu träumen. Eine Einheitsversicherung wie in der DDR war im Westen aus ideologischen Gründen ein Tabuthema. Die Forderung nach einer sozialen Sicherung, die allen – unabhängig von der Beitragszahlung – bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Invalidität und Alter ausreichende Leistungen gewährt, wurde in der Bundesrepublik als Verlangen nach dem »Versorgungsstaat« abgelehnt und entsprechende Anstrengungen als »Kathedersozialismus« diffamiert. Für die Betroffenen hatte die Ideologisierung der Sozialpolitik oft fatale Folgen.

Existenzangst bei Krankheit

Jede ernsthafte Erkrankung konnte eine Arbeiterfamilie ins Elend befördern. Da die Berufstätigkeit von Frauen in der Bundesrepublik – ebenfalls aus ideologischen Gründen – verpönt war und sich wegen der schlechteren Bezahlung meist kaum lohnte, hatten fast alle Familien in den 1950er Jahren nur einen einzigen Ernährer. Frauen, so sahen es die »christlichen Werte« der BRD-Gesellschaft vor, waren für die »drei K« (Kinder, Küche, Kirche) zuständig, Männer für die Versorgung. Das funktionierte aber nur, wenn sie – egal wie – zur Arbeit gingen. Ein verheirateter Arbeiter mit zwei Kindern erhielt damals in der Bundesrepublik pro Woche im Durchschnitt einen Lohn von 101,70 D-Mark, in 14 Tagen also 203,40 D-Mark, brutto. Nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge blieben netto 175,15 D-Mark übrig. Davon konnte eine vierköpfige Familie gerade eben so leben. War der Familienvater aber 14 Tage lang krank, erhielt er für die ersten drei (Karenz-) Tage keinen Pfennig. Danach zahlte ihm die Krankenkasse für elf Tage genau 79,97 D-Mark. Die Familie musste in diesen 14 Tagen statt mit 175,15 D-Mark mit nur 79,97 D-Mark über die Runden kommen. Je länger die Krankheit dauerte, desto größer war der Verlust. Das machte vielen Arbeiterhaushalten zu schaffen. In dem strengen Winter 1955/1956 waren zum Beispiel von den rund 13.000 Werft­arbeitern der Howaldtswerke in Kiel mehr als 3.000 erkrankt. Im Jahr 1955 hatte fast jeder vierte Werftarbeiter im Norden der Bundesrepublik einen Unfall. Unter solchen Bedingungen, kritisierte 1955 ein Arzt in einem Zeitungsartikel, hält sich ein Arbeiter, wenn er krank wird, in »der Hoffnung auf schnelle Besserung seiner Beschwerden so lange wie möglich auf den Beinen. Später erst, wenn die Symptome seinen Arbeitswillen gebrochen haben, bleibt er zu Hause, ruft seinen Arzt und bezahlt die Ignorierung seines Leidens nur zu oft mit einem schweren komplikationsreichen Krankenlager. Dies sind die Folgen der sozialen Unsicherheit des Arbeiters im Krankheitsfall, wie sie jeder praktische Arzt und jeder Vertrauensarzt zur Genüge kennt«.

In den Belegschaften punkteten vor allem die Anhänger der (im August 1956 verbotenen) KPD mit ihrem kompromisslosen Einsatz für die Lohnfortzahlung. Ihr Engagement machte auch andere mutig. Als die Gewerkschaften die Forderung nach der Gleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten in den Vordergrund stellten, fanden sie auch die Zustimmung der SPD. Im September 1956 erklärte der IG-Metall-Vorsitzende Otto Brenner auf dem vierten ordentlichen Gewerkschaftstag in Dortmund die Lohnfortzahlung zum »Dreh- und Angelpunkt gewerkschaftlicher Politik in der nächsten Zeit«. Da für eine gesetzliche Regelung unter der Adenauer-Regierung keine Chance bestand, kündigte die IG Metall die entsprechenden Tarifverträge. Die Unternehmer gingen sofort auf Konfliktkurs. In einer Erklärung der »Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände« hieß es, »dass eine Bestimmung, wonach den Arbeitern im Krankheitsfall für die Dauer von sechs Wochen der Lohn fortzuzahlen ist, die Neigung zum Krankfeiern ganz erheblich vergrößert«. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sekundierte und warnte vor einer »verstärkten Tendenz zum Krankfeiern und zur illegalen Arbeitszeitverkürzung«, der westdeutsche Industriekurier schlug in die gleiche Kerbe. »Wenn ihnen der volle Lohn bei Krankheit weitergezahlt wird, so ist dies für viele eine Verlockung, gelegentlich zu Hause zu bleiben«, polemisierte die 1970 vom Handelsblatt übernommene Tageszeitung.

Hetzer in Medien und Politik

Trotz massiver Medienhetze und Drohbriefen der Firmenleitungen entschieden sich 88 Prozent der schleswig-holsteinischen Metallarbeiter am 10. und 11. Oktober in einer Urabstimmung für den Streik, dessen Beginn auf Mittwoch, den 24. Oktober 1956 festgelegt wurde. Es war das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Arbeitskampf nicht für die Erhöhung von Löhnen und Gehältern, sondern zur Verbesserung der Lebensbedingungen im weiteren Sinne geführt werden sollte. Einige Abwiegler in den Gewerkschaftsvorständen hatten davor mit der Behauptung gewarnt, dass die Kolleginnen und Kollegen für »solche qualitativen Forderungen nicht die Risiken eines Streiks« auf sich nehmen würden. Doch »als es am 24. Oktober mit Schwerpunktstreiks begann, wollten alle unter den ersten sein«, meldete der frühere Kieler IG-Metall-Bevollmächtigte Hein Olsson. Allein in den Howaldtswerken hatten 11.500 Werftarbeiter vom ersten Tag an die Arbeit niedergelegt. Auch in den anderen Städten Schleswig-Holsteins bildeten die insgesamt rund 25.000, zu über 90 Prozent gewerkschaftlich organisierten Schiffbauer des Landes das Rückgrat des Streiks. Die Auseinandersetzung wurde schnell zu einem Lehrstück des Klassenkampfes.

In der zweiten Streikwoche ließen die Unternehmerverbände in allen Tageszeitungen Anzeigen veröffentlichen, in denen sie behaupteten, die Arbeiter würden durch den »Terror von Streikposten« am Betreten der Betriebe gehindert. Die IG Metall, so hieß es weiter, übe eine »krasse Streikdiktatur« aus und predige eine »Verewigung des Hasses auf Generationen heraus«. Politik und Medien stimmten in die Hetze ein. Gleich nach Beginn des Ausstands gab der schleswig-holsteinische CDU-Innenminister Helmut Lemke, der vor 1945 als NSDAP-Mitglied und Bürgermeister in Eckernförde und Schleswig Kommunisten und Sozialdemokraten verfolgen ließ, an alle Polizeidienststellen eine Anweisung aus, in der Streikposten als »Terroristen« bezeichnet wurden. Kai Uwe von Hassel (CDU), ehemaliger Leutnant in Hitlers Militärgeheimdienst »Ausland/Abwehr« und jetzt Ministerpräsident, ergriff während des Streiks offen Partei für die Unternehmerseite, indem er in Rundfunkansprachen als Regierungschef deren Unterstellungen vortrug. Die Presse, eine erzkonservative Bastion im Land zwischen Nord- und Ostsee, flankierte das Ganze mit Karikaturen über feiernde Arbeiter, die freitags mit der Sauferei beginnen und am Montag nicht zur Arbeit kommen können, weil sie noch immer voll sind. Dazu lieferten die »freien Medien« von Zeit zu Zeit schaurige »Enthüllungen« über die angeblich aus Moskau ferngesteuerten Streikposten.

Solidarität stärkt Streikende

Damit sollte der Arbeitskampf dämonisiert, aber auch das konsequente Vorgehen der organisierten Kolleginnen und Kollegen gegen Streikbrecher unterminiert werden. Die in einer derartig großen Auseinandersetzung noch unerfahrene IG Metall stand vor der Herausforderung, den Ausstand nicht nur organisatorisch in den Griff zu bekommen, sondern gleichzeitig auch eine Gegenöffentlichkeit zur allgegenwärtigen Hetze von Medien und Politik aufzubauen. Zu ihrem wichtigsten Instrument wurden dabei die Streiknachrichten, die täglich auf vier Seiten über alle wichtigen Ereignisse informierten. Bis zum Ende des Arbeitskampfes am 14. Februar 1957 erschienen insgesamt 80 Ausgaben, die den Verteilern oft aus den Händen gerissen wurden. Daneben erwiesen sich eine Reihe weiterer Aktionen zur Sympathiewerbung als erfolgreich. Über »Hausfrauenbriefe« wurden die Frauen der Metallarbeiter von Anfang an einbezogen. Varieté-, Kabarett- und Filmveranstaltungen trugen ebenso zur Verbreitung der Forderungen der Metallarbeiter bei wie Hausfrauennachmittage, Kinderfeste, Weihnachtsfeiern und eine eigene Streik-Revue. Zahlreiche bekannte Künstler von der Küste solidarisierten sich mit den Kämpfenden und tingelten, ohne Gage zu verlangen, für den Streik durchs Land. Aus allen Teilen der Republik trafen Sach- und Geldspenden ein, Delegationen aus zahlreichen Betrieben besuchten die Streikposten und erklärten sich mit ihnen solidarisch.

Die täglich erschienenen, vierseitigen Streiknachrichten sollten der Hetze der bürgerlichen Medien eigene Informationen entgegensetzen Foto: jW-Archiv

Die offensive Öffentlichkeitsarbeit machte sich bezahlt. Nach und nach kippte die Stimmung in der Öffentlichkeit, und je mehr die Bevölkerung über die Ziele des Arbeitskampfes erfuhr, desto größer wurde die Solidarität. Mit zunehmender Dauer des Ausstands wuchs auch der Kampfeswille. Einige Saboteure des Arbeitskampfes stellten sich selbst ins Aus. So erzwang die Belegschaft der Lübecker Flender-Werft zum Beispiel nach dem Streik durch Arbeitsniederlegungen die Entlassung von drei Streikbrechern. »Mit solchen Leuten wollte hier keiner mehr zusammenarbeiten«, erzählte ein Vertrauensmann. Die Solidarität untereinander, die Unterstützung aus anderen Regionen und der Rückhalt in der Bevölkerung Schleswig-Holsteins vermittelten den Metallarbeitern im Norden die Gewissheit, dass sie die Kraft hatten, faule Kompromisse abzulehnen.

Teilerfolg als Ergebnis

Den ersten Lösungsvorschlag einer Schlichtungsstelle vom 31. Dezember 1956 wiesen über 97 Prozent zurück. Als Antwort auf die Provokation weiteten Kollegen von der Waterkant den Streik im Januar 1957 sogar aus. Auch ein von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) und dem IG-Metall-Vorstand ausgehandelter zweiter Vorschlag wurde am 30. Januar 1957 per Urabstimmung abgelehnt. Mehr als 76 Prozent der Arbeiter stimmten für die Fortsetzung des Arbeitskampfes. Erst in der vierten Urabstimmung erhielt der Gewerkschaftsvorstand am 13. Februar 1957 mit 39,7 Prozent die notwendige Stimmenzahl für die Annahme eines Kompromisses. Die 57,6 Prozent, die sich gegen den Schlichtungsvorschlag ausgesprochen hatten, mussten akzeptieren, dass die zur Fortsetzung des Arbeitskampfes erforderliche Stimmenzahl von 75 Prozent nicht erreicht worden war. Am 15. Februar 1957 wurde in der schleswig-holsteinischen Metallindustrie nach 114 Tagen die Arbeit wieder aufgenommen.

Der längste Streik in der westdeutschen Metallindustrie endete mit einem Teilerfolg. Der erste Arbeitskampf für eine qualitative Forderung hatte den Beginn der Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten gebracht. Zunächst standen die erkämpften kleinen Verbesserungen (Bezahlung von 1,5 Karenztagen bei einer Krankheitsdauer von mehr als einer Woche, von allen drei Karenztagen bei mehr als zweiwöchiger Krankheit sowie Zuschuss zum Krankengeld bis zur Höhe von 90 Prozent des Nettolohnes) jedoch nur in den Tarifverträgen der Metallindustrie. Die gesetzliche Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten wurde in der Bundesrepublik erst am 1. Januar 1970 mit dem bereits von der Großen Koalition entworfenen und unter der Regierung Willy Brandt in Kraft gesetzten »Dritten Lohnfortzahlungsgesetz« erreicht.

Angriffe gehen weiter

Aber selbst nach der gesetzlichen Regelung gingen die Angriffe auf die Lohnfortzahlung weiter. In den 1980er Jahren verlangten Hardliner wie der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks Paul Schnitker oder die FDP-Politiker Otto Graf Lambsdorff und Dieter-Julius Cronenberg, selbst Unternehmer, die Wiedereinführung von unbezahlten, sogenannten Karenztagen. Ihre Forderungen hatten allerdings bis zum »Anschluss« der DDR am 3. Oktober 1990 keine Chance. Mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz bekamen jedoch auch die Gegner der Lohnfortzahlung wieder Oberwasser. Im Juni 1993 präsentierte die schwarz-gelbe Regierung unter Helmut Kohl einen ersten Gesetzentwurf, der unter anderem die Wiedereinführung von Karenztagen vorsah. Trotzdem schlug IG-Metall-Chef Klaus Zwickel den Unternehmern und der Bundesregierung im Herbst 1995 ein »Bündnis für Arbeit« vor, in dem er unter anderem zugestand, dass Lohnforderungen sich künftig nur noch an der Preissteigerung und nicht mehr an der Produktivitätsentwicklung orientieren sollten. Unternehmerverbände und konservative Politiker sahen darin offenbar ein Zeichen gewerkschaftlicher Schwäche. Trotz heftiger Proteste zahlreicher Belegschaften beschloss der Bundestag am 13. September 1996 mit absoluter Mehrheit eine Änderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes, deren wesentlicher Punkt die Absenkung der Lohnfortzahlung von 100 auf 80 Prozent war. Der Unternehmerverband Gesamtmetall forderte die Metallbetriebe sofort auf, die Entgeltfortzahlung bei Krankheit ab Oktober auf 80 Prozent zu senken. Zur Speerspitze machte sich die Daimler-Benz AG, deren Vorstand verkündete, kranken Mitarbeitern ab 1. Oktober nur noch 80 Prozent ihres Entgelts zu zahlen.

Daraufhin legten 30.000 Beschäftigte des Konzerns am 26. September 1996 spontan die Arbeit nieder, zwei Tage später erschienen 23.000 Beschäftigte nicht zu den vereinbarten Sonderschichten. In wenigen Tagen summierten sich die Produktionsausfälle infolge der Protestaktionen für Daimler auf rund 200 Millionen Mark. Im gesamten Bundesgebiet kam es in der Metallindustrie, aber auch in zahlreichen anderen Branchen zu Arbeitsniederlegungen, an denen sich mehrere hunderttausend Kolleginnen und Kollegen beteiligten. Auf einem Aktionstag des Deutschen Gewerkschaftsbundes hatten bereits am 15. Juni mehr als 350.000 Menschen in Bonn mit einer der größten Kundgebungen in der Geschichte der Bundesrepublik gegen die Sparpläne der Regierung protestiert. Weitere Großdemonstrationen fanden unter anderem in Berlin, Hamburg, Leipzig, Ludwigshafen und Stuttgart statt. Unter dem Druck der Massenproteste mussten die Unternehmerverbände einlenken. Gesamtmetall zog seine Aufforderung zurück, die IG Metall und andere Gewerkschaften setzten Tarifverträge durch, in denen volle Lohnfortzahlung – trotz des Gesetzes – garantiert wurde. Viele Gewerkschafter setzten ihre Hoffnung jetzt auf einen Regierungswechsel. Im Januar 1999 hob die »rot-grüne« Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) tatsächlich einen Großteil der Änderungen aus der Kohl-Ära wieder auf, betrieb mit der »Agenda 2010« später dann aber eine Politik, die das Ausmaß des Sozialabbaus durch CDU/CSU/FDP noch übertraf.

Verlorene Kampfkraft

Während die Gewerkschaften zur Regierungszeit Helmut Kohls noch viele Angriffe auf das Sozialsystem durch Mobilisierung ihrer Mitglieder abwehren konnten, reagierten deren Spitzen auf den Sozialabbau durch eine sozialdemokratisch geführte Regierung hilflos. Zwanzig Jahre nach dem Schleswig-Holstein-Streik hatte der damalige Zweite Vorsitzende der IG Metall, Hans Mayr, noch stolz erklärt, der Erfolg dieses Arbeitskampfes sei »nicht allein einer besseren Einsicht zu verdanken gewesen, sondern den Fakten, die die Gewerkschafter durch Streik geschaffen haben«. Dieser Streik habe bestätigt, sagte Mayr, »dass über einen Tarifvertrag gesellschaftspolitische Veränderungen erzwungen werden können (…), und er hat auch gezeigt, dass der Gesetzgeber oftmals nur das nachvollzieht, was die Arbeiterbewegung an politischen Tatsachen geschaffen hat«. Von solchen Einsichten haben sich spätere Vorstände immer weiter entfernt, mit oft fatalen Konsequenzen. Im Jahr 2003 erklärte der IG-Metall-Vorsitzende Klaus Zwickel zum Beispiel den Arbeitskampf für die Einführung der 35-Stunden-Woche in der ostdeutschen Metallindustrie für gescheitert, noch bevor die dafür zuständige Tarifkommission darüber diskutiert und abgestimmt hatte. Als Ergebnis der von den Gewerkschaftsspitzen kaum bekämpften SPD-Agenda-Politik hat die Bundesrepublik heute den größten Niedriglohnsektor und das höchste gesetzliche Renteneintrittsalter ihrer Geschichte. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeit- und Minijobs nehmen zu, reguläre Arbeitsverhältnisse und Tarifbindung drohen zu einer Ausnahme zu werden. Altersarmut ist programmiert.

Mittlerweile gerät auch die Lohnfortzahlung bei Krankheit wieder verstärkt ins Visier der Unternehmerverbände, deren Positionen von den Rechtspopulisten der AfD, der FDP und Teilen der CDU/CSU unterstützt werden. Ende Dezember letzten Jahres startete der Präsident des »Deutschen Industrie- und Handelskammertages« (DIHK), Eric Schweitzer, dazu einen erneuten Frontalangriff. Schweitzer forderte eine »paritätische Finanzierung« der Lohnfortzahlung, was nichts anderes bedeutet, als dass Beschäftigte – wie zu Zeiten Kaiser Wilhelms – die finanziellen Risiken im Fall einer Erkrankung wieder zu einem Teil selbst tragen sollen.