Nicht abseits stehen

»Bis zu 800 Tote und Vermisste im Mittelmeer«: Am 19. April 2015 war diese Schlagzeile weltweit als Aufmacher von Zeitungen zu sehen, nachdem ein Boot voller Flüchtlinge gesunken war, welches wenige Stunden zuvor an der libyschen Küste in See gestochen war. Eine schockierende Nachricht, die wahrscheinlich nicht lange im kollektiven Gedächtnis hängen blieb, wie so viele andere derartige Bootsunglücke davor und danach. Den 19jährigen Deutschen Jakob Schoen, der zu dieser Zeit gerade seinen Bachelor machte, prägte sie hingegen nachhaltig. Für Jakob war schnell klar, dass jemand die Initiative ergreifen muss, wenn die Institutionen nicht in der Lage zu sein scheinen, auf die Katastrophen angemessen zu reagieren. Gemeinsam mit seiner Freundin, der 23jährigen Lena Waldhoff, und einem Team von zehn Leuten verschiedener Disziplinen startete er ein sehr ambitioniertes Projekt: Ein eigenes Boot sollte her, um damit auf dem Mittelmeer Menschenleben zu retten.

Nach und nach nahmen die Ideen unter dem Motto »Jugend rettet« Gestalt an, Spenden wurden gesammelt. Und am 24. Juli diesen Jahres brach die »Iuventa« zu ihrer ersten Mission »Solidarity« von der Insel Malta aus auf. Der Name, den sie ihrem Schiff gaben, verweist auf die jungen Urheber dieser Initiative. Die dreizehnköpfige Crew um Jakob hatte etwas begonnen, was ihnen die wohl bewegendsten Erfahrungen in ihrem bisherigen Leben einbrachte. »Wir hoffen, dass unsere Arbeit zur Rettung von Menschen auch ein Beispiel gibt. Wenn wir es ohne Erfahrung in der Seerettung bereits so weit bringen konnten, was könnten dann erst die ganzen europäischen Institutionen, mit all ihren Ressourcen zustande bringen, wenn sie versuchen würden, noch mehr Tote im Mittelmeer zu verhindern?« Diese Frage wirft Lena auf, kurz bevor die Gruppe vom Quartier von »Jugend Rettet« zum Hafen von Valetta aufbricht.

Mit einer Mischung aus Enthusiasmus und Nervosität erreichten sie nach 24 Stunden unter Segeln ihr Zielgebiet, 20 Seemeilen vor der libyschen Küste. Alle waren darauf vorbereitet, sich der Realität dort zu stellen und das zu tun, wofür das Projekt gedacht war: Leben zu retten. Und genau das tun sie seitdem. Während bisher fünf Missionen war die »Iuventa« daran beteiligt, mehr als 4.000 Menschen aus der Gefahr zu holen. Damit wurde ein Traum von jungen Leuten Wirklichkeit, die etwas gegen eine Welt tun wollen, in der eine seit Jahren andauernde humanitäre Katastrophe vor den Küsten Europas hingenommen wird.

Übersetzung: Katrin Winkler