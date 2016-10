Blende 2016: Einsendeschluss verlängert!

Einsendung zum Thema » Foto: Osiris Hiciano

Liebe Leserinnen und Leser, haben Sie Ihr Foto/Ihre Fotos für den diesjährigen junge Welt-Fotowettbewerb schon herausgesucht, aber es irgendwie noch nicht geschafft, es/sie einzutüten und zur Post zu schaffen? Oder haben Sie von Ihrem Digitalfoto noch keinen Abzug machen lassen? Für alle, die Sachen immer gern »auf den letzten Drücker« erledigen, haben wir jetzt den Einsendeschluss des jW-Fotowettbewerbs um eine Woche nach hinten verlegt. Am Samstag, dem 29. Oktober, ist aber endgültig Schluss – es gilt wie immer das Datum des Poststempels. Natürlich können Sie uns Ihr Foto auch noch vorbeibringen und bei den Kolleginnen und Kollegen in der junge Welt-Ladengalerie (Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 11 bis 18 Uhr, Fr. 10 bis 14 Uhr) abgeben. Den Preisträgerinnen und Preisträgern winken attraktive Preise, und sie haben zusätzlich die Chance, am großen Fotowettbewerb »Blende 2016« in Frankfurt am Main teilzunehmen, der von der Prophoto GmbH veranstaltet wird. Eine Ausgabe der jungen Welt – wie bei der obigen Einsendung von Osiris Hiciano aus Leipzig zum Thema »Magie des Alltags« – muss natürlich nicht zwingend im Bild sein. Wir freuen uns trotzdem, trägt das Foto doch den Titel »Alltägliche Rituale mit Mama«. Da brauchen wir uns ja um den Nachwuchs in unserer Leserschaft keine Sorgen zu machen! (jW)