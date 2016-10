Feind des Dogmatismus

Für die Fachwelt in der DDR war Georg Lukács (13.4.1885–4.7.1971) bis 1956 einer der wichtigsten Literatur- und Kunsttheoretiker, der eine ganze Generation von Wissenschaftlern prägte – Lukács im Gespräch mit der ­Schriftstellerin Anna Seghers bei einer ­Tagung des Weltfriedensrates am 3.7.1952 in Berlin Foto: Bundesbildarchiv Bild 183-15304-0097/Zentralbild Horst Sturm

Der Aufstand in Ungarn im Oktober 1956 1 ist bereits in der zeitgenössischen Wahrnehmung, spätestens aber seit 1990 eindeutig besetzt: Es handelte sich um einen antikommunistischen Aufstand für die Abschaffung des Sozialismus in Ungarn, die Loslösung von der Sowjetunion und die Einführung von westlicher Demokratie und Kapitalismus. Diese gängige Deutung der Ereignisse, die sich ironischerweise in weiten Teilen mit derjenigen der ungarischen Kommunistischen Partei deckt, mag zwar eine Seite des Geschehens treffen. Was dabei aber vernachlässigt wird, sind die Widersprüchlichkeit der Ereignisse und die Intentionen vieler Protagonisten, die nicht eine Abschaffung, sondern eine Reform des Sozialismus hin zu seiner Demokratisierung gefordert haben. Ein solcher Protagonist der Oktober-Ereignisse ist der Philosoph und Literaturwissenschaftler ­Georg Lukács.

Lukács ist 1956 bereits ein alter (und weltberühmter) Mann, der auf eine bewegte Lebensgeschichte in der Arbeiterbewegung zurückschauen kann. In seinen jungen Jahren hat Lukács, der am 13. April 1885 in Budapest geborene Sohn eines geadelten Bankiers, zunächst kein besonderes Interesse an Politik, insbesondere nicht an den institutionalisierten Formen der Arbeiterbewegung. Er interessiert sich vor allem für kulturelle und philosophische Probleme, ist aber sowohl von der Monarchie als auch vom Kapitalismus abgestoßen. Seinen Ausdruck findet das in zwei Werken, die ihn international bekannt machen: der Essaysammlung »Die Seele und die Formen« (1911) und der »Theorie des Romans« (1916).

Ende 1918 tritt Lukács nach anfänglichem Zögern in die kurz zuvor gegründete ungarische KP ein und wird bald Volkskommissar für Unterrichtswesen der ungarischen Räterepublik. Nach deren Niederschlagung durch die Truppen des Admirals Miklós Horthy folgen lange Jahre des Exils mit den Stationen Wien, Moskau, Berlin und Moskau. Im der österreichischen Hauptstadt schreibt er die meisten der berühmten, in der Sammlung »Geschichte und Klassenbewußtsein« (1923) versammelten Aufsätze. In Berlin organisiert er im Auftrag der Kommunistischen Internationalen die ideologische Arbeit im Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller. In Moskau entstehen zahlreiche seiner bekannten Schriften, u. a. »Der historische Roman«, Vorarbeiten zu »Die Zerstörung der Vernunft« und das als Dissertation eingereichte Buch »Der junge Hegel«.

Right or wrong, my party

Um Lukács’ Moskauer Zeit ranken sich zahlreiche Legenden, die vor allem die Frage betreffen, ob er »Stalinist« war oder nicht. Die Antwort muss wahrscheinlich lauten: ja und nein. So befürwortet er Stalins Linie des Sozialismus in einem Land gegen Trotzkis ausschließliche Orientierung auf die Weltrevolution. Später ordnet er vieles dem antifaschistischen Kampf unter und schreibt beispielsweise über die Zeit der Moskauer Schauprozesse: »Die Sowjetunion stand unmittelbar vor dem Entscheidungskampf mit dem Faschismus. Ein überzeugter Kommunist konnte also nur sagen: ›right or wrong, my party‹.«2 Auf theoretischem und methodologischem Gebiet steht er der Linie Josef Stalins und Andrej A. Schdanows fern, kann hier aber nur im Sinne eines »Partisanenkampfes« agieren. So argumentiert er in seiner Moskauer Dissertation, dass die Philosophie Hegels ein progressives und anzueignendes Erbe sei, während Hegel offiziell als preußischer Reaktionär gilt. In seinen literaturtheoretischen und -kritischen Schriften tritt er für einen Realismus ein, der dem Inhalt nach der Auffassung von den Schriftstellern als »Ingenieuren der Seele« und einer Reduzierung von Literatur auf Propaganda diametral widerspricht. Man findet in der Zeit bis zu Stalins Tod im Jahr 1953 in Lukács’ Schriften zahlreiche Zitate des Generalsekretärs des Zentralkomitees der KP der Sowjetunion, die jedoch häufig Stalin wiedergeben, wo dieser sich selbst auf Lenin bezieht. Insgesamt ist es sicher einer Reihe glücklicher Zufälle zu verdanken, dass Lukács das Exil überlebt hat. Er wird 1941 vom sowjetischen Innenministerium NKWD festgenommen und für zwei Monate im Lubjanka-Gefängnis inhaftiert und kommt nur aufgrund einer durch Johannes R. Becher, József Révai und Ernst Fischer veranlassten Intervention Georgi Dimitroffs frei.

Lukács kehrt 1945 nach langen Jahren aus dem Exil nach Ungarn zurück, mit dem Wunsch, sich nun ganz seiner wissenschaftlichen Arbeit widmen zu können. Doch die Notwendigkeiten des Aufbaus des Sozialismus in Ungarn stehen seinen Plänen entgegen. Er ist nicht nur Parlamentsabgeordneter, sondern erhält auch eine Professur für Kulturphilosophie und Ästhetik und redigiert die kulturpolitische Zeitschrift Forum, die vor allem der Gewinnung bürgerlicher Intellektueller für den Sozialismus dienen soll. Gleichzeitig ist er aktiv in der Weltfriedensbewegung. Es ist eine Zeit, in der Lukács einen großen Einfluss auf die Intelligenz der sozialistischen Länder, insbesondere Ungarns und der DDR, sowie auf sozialistische und andere linke Intellektuelle im Westen, vor allem in der BRD, in Frankreich und Italien ausübt. Aufgrund seines Ansehens und seiner Möglichkeit, auch auf Nichtmarxisten zu wirken, hat Lukács in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg große Freiheiten. Er selbst schreibt dazu: »Das Besondere an der Zeit zwischen 1945 und 1948 ist, daß man mir alles gestattete.«3

Repressives Klima

Bald aber, nach dem Zusammenschluss der sozialdemokratischen und der kommunistischen Partei zur Partei der Ungarischen Werktätigen, wird das Klima in Ungarn insgesamt, aber speziell auch für Lukács, repressiver. Die Administration unter Mátyás Rákosi (Generalsekretär der Partei und seit 1952 Premierminister), der sich selbst als »Stalins bester Schüler« bezeichnet, agiert mit äußerst autoritären Methoden. Einen Höhepunkt der Repression bilden die im Jahr 1949 geführten Prozesse gegen den damaligen Außenminister László Rajk und einige weitere während des Zweiten Weltkriegs in Ungarn gebliebene Kommunisten. Rajk, dem »Titoismus« vorgeworfen wird, und mehrere weitere Angeklagte werden hingerichtet. Ins gleiche Jahr fällt auch eine Kampagne gegen Lukács, dem unterstellt wird, die »bürgerliche« Literatur und im Rahmen der Bemühungen um eine Volksfront die Demokratie zu stark in den Vordergrund zu stellen, dabei das Neue des Sozialismus zu vernachlässigen und den sozialistischen Realismus, speziell die sowjetische Literatur, nicht ausreichend zu würdigen. Aufgrund dieser Kampagne wenden sich viele seiner Schüler von ihm ab und gehen auf Distanz. Lukács übt Selbstkritik, weil er die Kampagne im Zusammenhang mit den Rajk-Prozessen sieht. Gleichzeitig nutzt er die Situation, um sich aus der aktiven Politik zurückzuziehen und sich seiner wissenschaftlichen Arbeit zu widmen.

Nach Stalins Tod im Jahr 1953 gibt es in Ungarn zunächst Tendenzen einer Liberalisierung, besonders des kulturellen Lebens. Mit der Hinrichtung des Geheimdienstchefs Lawrenti Berija sendet die Moskauer Führung ein deutliches Signal, dass das bisherige politische Vorgehen nicht mehr gewünscht ist. In der Folge wird Rákosi als Premierminister (nicht als Parteivorsitzender) abgesetzt und durch Imre Nagy ersetzt. Das »Tauwetter« ist allerdings nicht dauerhaft; es werden zwar Fehler eingestanden, Liberalisierungen besonders im kulturellen Bereich durchgesetzt und politische Gefangene freigelassen, aber parteiinterne Kämpfe führen schnell zu neuen Repressionen, und auch Nagy wird 1955 wieder seines Amtes enthoben. Allerdings sind sowohl in der Partei als auch in der Bevölkerung, nicht zuletzt wegen der wirtschaftlichen Lage Ungarns, immer mehr Unmutsäußerungen zu hören.

Lukács arbeitet in dieser Zeit vor allem an seinen Studien zur Literaturgeschichte und Philosophie. Besonders widmet er sich seit etwa 1953 einem Projekt, von dessen Verwirklichung er bereits seit seiner Heidelberger Zeit zwischen 1912 und 1918 träumt: der Abfassung einer systematischen Ästhetik. Dieses Werk, das im Jahr 1963 beim westdeutschen Luchterhand Verlag unter dem Titel »Die Eigenart des Ästhetischen« erscheint, begreift Lukács als Teil seines Versuchs einer Erneuerung des Marxismus, der nach seiner Auffassung in einer schweren Krise steckt. Diese zeige sich unter anderem in der Reduzierung des Marxismus auf bloße »Zitatologie«.

Große Hoffnungen auf die Möglichkeit der Reform des Sozialismus, der Überwindung der Stalinschen Methoden in Theorie und Praxis sowie der Erneuerung marxistischer Diskussionen verbindet Lukács mit dem XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1956. Auch wenn Lukács in den Auseinandersetzungen, die den Ereignissen in Ungarn im Oktober vorausgingen, kaum eine Rolle spielt, ist er ein gefragter Redner bei den öffentlichen Diskussionen des sogenannten Petöfi-Kreises, die das Interesse eines großen Publikums auf sich ziehen. In einer Rede in der philosophischen Debatte4 dieses Kreises kritisiert Lukács vor zahlreichen Zuhörern den Zustand der marxistischen Philosophie und der philosophischen Ausbildung in Ungarn, die den Marxismus in den Augen vieler Studenten nachhaltig diskreditiert habe. Mit oberflächlichen Phrasen und der Aneinanderreihung von Zitaten der Klassiker sei niemand vom Marxismus zu überzeugen. Er fordert eine ernsthafte Beschäftigung mit dessen theoretischen Grundlagen, um auf dieser Basis und auf einem entsprechenden wissenschaftlichen Niveau in die Diskussion auch mit Nichtmarxisten treten zu können.

Erneuerung des Marxismus

Als eine wesentliche Aufgabe für die marxistische Intelligenz nach dem XX. Parteitag betrachtet Lukács neben der Erneuerung des Marxismus die Aufarbeitung und Überwindung des Erbes der Stalin-Zeit bzw. des Dogmatismus und des Sektierertums. Dieses Programm begleitet Lukács von der Mitte der 50er Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 1971. Seine letzte politische Schrift »Sozialismus und Demokratisierung« ist eine Systematisierung seiner Analyse der Stalin-Zeit und von deren Auswirkungen. Wesentliche Momente dieser Analyse finden sich in Lukács’ am 28. Juni 1956 in der Politischen Akademie der Partei der Ungarischen Werktätigen gehaltenem Vortrag »Der Kampf des Fortschritts und der Reaktion in der heutigen Kultur«. Nach Lukács ist es »ein charakteristischer Zug des Sektierertums (…), die fundamentalsten Fragen der Theorie in direkte Verbindung mit den Tagesfragen zu bringen. Nach dieser Meinung muß man jede Tagesfrage, ganz gleich welchen Charakter sie trägt, ohne Vermittlungen und direkt aus den höchsten Prinzipien des Marxismus-Leninismus ableiten«.5

Diese Unmittelbarkeit führt nun aber dazu, die Prinzipien nach Maßgabe der Tagesfragen zu interpretieren und in eine bloße Ansammlung von Zitaten zu verwandeln, die sich je nach Anlass verwenden lassen. Theorie, Strategie und Taktik werden in der Folge nicht mehr unterschieden; die Taktik wird viel mehr zum bestimmenden Moment, das die anderen überformt. Das führt zu einer absurden Lage der Theorie: Beispielsweise konnte Lukács’ Buch »Der junge Hegel« in der Sowjetunion nicht erscheinen (obwohl es als Dissertation angenommen wurde), weil Hegel während des Kampfes gegen den deutschen Faschismus als preußischer Reaktionär angesehen wurde. Dabei musste man allerdings ausblenden, dass Marx, Engels und Lenin sich eingehend mit Hegels Philosophie auseinandergesetzt hatten.

Als praktisches Beispiel für die Herrschaft des Dogmatismus nennt Lukács die Situation nach Lenins Tod, da bald die Notwendigkeit des antifaschistischen Kampfes gegenüber dem unmittelbaren Kampf für den Sozialismus in den Vordergrund trat. In diesem Zusammenhang kritisiert er Stalins Sozialfaschismusthese als ein wesentliches »Hindernis für jede Volksfrontpolitik«6 und somit als Hemmschuh für eine effektive Gegenwehr gegen den Faschismus. Die langfristig notwendige Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie als Hindernis für den Sozialismus hätte hierbei zunächst ausgesetzt werden müssen. »Stalins großer Irrtum resultierte ohne Zweifel daraus, daß er die Widersprüchlichkeit in diesen großen strategischen Problemen nicht erkannte.«7 Dabei hat aber letztlich der Kampf gegen den Faschismus dem Kampf um den Sozialismus nicht nur nicht behindert, sondern diesen sogar befördert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sieht Lukács den Sozialismus in erster Linie vor die Schwierigkeit der Koexistenz mit dem Kapitalismus gestellt, während Stalin vor allem die Unvermeidbarkeit der Verschärfung der Gegensätze betont. Das führt einerseits außenpolitisch unmittelbar zur Frage nach Krieg oder Frieden, andererseits nach innen zu einem repressiven Klima, indem unablässig nach Feinden und Verrätern gesucht wird. Lukács setzt dagegen darauf, den Sozialismus selbst so attraktiv wie möglich zu gestalten – und in weltgeschichtlicher Perspektive auf die ­Entwicklungsgesetze des Kapitalismus, die die Chance bieten, ihn letztlich zu Fall zu bringen. Lukács ist der Überzeugung, dass die Demokratisierung und Humanisierung des Sozialismus sowie die Propagierung wirklicher marxistischer Theorie einen großen Einfluss auf diejenigen Arbeiter im Westen ausüben würden, »die vor dem Sozialismus in seiner heutigen Form zurückschrecken, nicht zu reden von der großen Masse der Bauernschaft und der Intelligenz, deren Abneigung, deren schreckhafte Reaktion, durch Taten, durch richtige Erläuterung und Propaganda des echten Marxismus sehr wohl behoben werden kann.«8

Die dem Ungarnaufstand am 23. Oktober vorausgehende Bewegung betrachtet Lukács als Chance für eine Demokratisierung. Entsprechend bemüht er sich, Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Infolge des Aufstandes und der Wiedereinsetzung Nagys wird Lukács ins Zentralkomitee gewählt, und er übernimmt den Posten des Kulturministers, wobei er allerdings sein Ministerium aufgrund der Eigendynamik der Ereignisse kein einziges Mal betritt. Aus der Reformbewegung wird nach dem 23. Oktober ein bewaffneter Aufstand, wobei die Reformforderungen immer mehr durch nationalistische Stimmen verdrängt werden und sich auf den Straßen Lynchstimmung breitmacht. In der Folge erklärt die Regierung Nagy gegen das Votum Lukács’ und eines weiteren ZK-Mitglieds den Austritt aus dem Warschauer Vertrag. Als in der Nacht vom 3. zum 4. November, als Reaktion darauf, sowjetische Truppen in Budapest einmarschieren, um die Regierung abzusetzen, flieht Lukács gemeinsam mit Nagys Anhängern in die jugoslawische Botschaft – eine Entscheidung, die er in schlaftrunkenem Zustand trifft und bald bereut.9

Gleich nach Verlassen der Botschaft am 22. November werden Nagy und seine Mitstreiter von Mitarbeitern des KGB in Empfang genommen und nach Rumänien deportiert. Im April des folgenden Jahres darf Lukács nach Ungarn zurückkehren. Er wird aller seiner Funktionen enthoben und darf nicht mehr publizieren. Den erzwungenen Ruhestand und seine weitgehende Isolation nutzt er allerdings, um sein Projekt der Erneuerung des Marxismus voranzutreiben.

Materialistische Ästhetik

In den folgenden Jahren vollendet Lukács die »Eigenart des Ästhetischen«, von der im Oktober 1956 bereits 600 Seiten vorliegen. Dieses 1.700seitige Systemfragment (es handelt sich um den ersten Teil eines geplanten dreibändigen Werks) ist der Entwurf einer systematischen Ästhetik auf der Grundlage des dialektischen Materialismus. Lukács unternimmt hier eine materialistische Neuinterpretation einer Reihe von Begriffen und Theorien der kunstphilosophischen Tradition. Dabei folgt er der Überzeugung: »Die Treue zum Marxismus bedeutet aber zugleich die Anhänglichkeit an die großen Traditionen der bisherigen gedanklichen Bewältigung der Wirklichkeit.«10 Das meint neben Marx, Engels und Lenin vor allem Aristoteles, Goethe und Hegel – aber auch eine Reihe weiterer klassischer und moderner Denker.

Unter Rückgriff auf Aristoteles’ Mimesiskonzept, das Lukács mit der marxistischen Widerspiegelungstheorie verknüpft, entwirft er einen systematischen Begriff der Kunst, die er aus der praktischen Auseinandersetzung der Menschen mit der Natur (ihrem »Stoffwechsel«) ableitet und in den Kontext der Perspektive einer Befreiung der Menschheit stellt. Lukács versteht die Kunst (»seine« Kunst ist vor allem die Literatur) als Form des gesellschaftlichen Bewusstseins, als Form menschlicher Selbstreflexion. Die einzelnen Kunstwerke spiegeln aus einer je besonderen Perspektive ein bestimmtes Hier und Jetzt wider, wobei sie im Besonderen zugleich das Allgemeine der Entwicklung der Menschheit reflektieren. Als »letzthinniges Objekt« gilt Lukács hierbei der Stoffwechsel der Menschen mit der Natur, der als Basis allen sozialen Verhältnissen und der Entwicklung der Menschheit zugrundeliegt. So sind die Kunstwerke laut Lukács Ausdruck des Selbstbewusstseins der menschlichen Gattung, da sie nicht bloße Nachahmung der Natur sind, sondern Widerspiegelung der »Welt des Menschen«, d. h. einer Welt, die durch die Tätigkeit der Menschen verändert bzw. produziert wurde. Insofern handelt es sich um die Selbstreflexion menschlicher Subjektivität, die Lukács als ein Mittel begreift, der Entfremdung von der eigenen Tätigkeit und Gesellschaftlichkeit entgegenzuwirken. Kunst steht somit gegen das Gefühl der Sinnlosigkeit, das nach Lukács den kapitalistischen Alltag wesentlich bestimmt. Aber Lukács sieht Entfremdungsphänomene auch im Sozialismus, obwohl dieser einen deutlichen Kontrast zum Kapitalismus zeige. Es handle sich dabei um Auswirkungen »jener Entstellungen, die einige Jahrzehnte der Herrschaft der Stalinschen Methoden an den Verwirklichungsformen des Sozialismus vollzogen haben.«11

Um Entfremdung entgegenzuwirken, dürfen die Kunstwerke weder von der (gesellschaftlichen) Wirklichkeit isoliert sein, noch können sie auf die Individualität der Künstler verzichten. So richtet sich Lukács einerseits gegen die Kunst des »Avantgardeismus«, wobei er insbesondere die Überhöhung des Gefühls der Angst und der Sinnlosigkeit als ewige Conditio humana kritisiert; andererseits gegen eine Funktionalisierung der Kunst im Hinblick auf die Propagierung theoretischer Inhalte und eine falsch verstandene Parteilichkeit. Insgesamt ist die Kunst laut Lukács berufen, einen – wenn auch nur ideellen – Beitrag zur Emanzipation der Menschen zu leisten. So trägt das letzte Kapitel der »Eigenart des Ästhetischen« den Titel »Der Befreiungskampf der Kunst«. Damit ist unmittelbar das Unabhängigwerden der Kunst vom Einfluss der Religion (und anderen kunstfremden Formen der Inanspruchnahme) gemeint; weiter meint es aber auch die Befreiung von der Entfremdung mit Hilfe der Kunst. So begreift Lukács seine Ästhetik als eine Arbeit zur Erneuerung des Marxismus als Theorie der Befreiung und insofern als Beitrag zur Überwindung des Erbes der Stalin-Zeit. Dieses Bestreben wird bei Lukács spätestens seit den 50er Jahren deutlich und zeigt sich noch in seinen letzten Werken – der »Ontologie des gesellschaftlichen Seins« und dem bereits erwähnten politischen Testament »Sozialismus und Demokratisierung«.

Lukács’ Programm ist bis heute aktuell geblieben. Das Projekt einer Erneuerung des Marxismus ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Zudem ist jeder Ansatz zur Überwindung des Kapitalismus mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich mit den bisherigen Formen des Sozialismus auseinanderzusetzen. In Lukács’ Werken gibt es – bei aller notwendigen Kritik im einzelnen – für beide Unternehmungen noch vieles (wieder) zu entdecken.

